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Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - ОП

Заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Украина и Ирландия провели финальный раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по выполнению Совместной декларации G7.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Очередной раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Главы государства Игорь Жовква.

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Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и график следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время.

Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе в прошлом году 12 июля. Соответствующие документы уже подписаны с 25 странами.

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Автор: 

безопасность (1101) Ирландия (121) соглашение (1301) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+4
Виски у них хорошое
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22.08.2024 20:43
+3
Десь вже с півроку цей потужний дипломатичний прорив триває.
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22.08.2024 20:41
+3
Черговий меморандум про наміри! Чому його зє назвав "безпекові угоди"?!! Тільки для піару перед своїм лохторатом!
Безпеки в них не більше,ніж у напису на паркані.
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22.08.2024 20:46
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Десь вже с півроку цей потужний дипломатичний прорив триває.
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22.08.2024 20:41 Ответить
Виски у них хорошое
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22.08.2024 20:43 Ответить
І що це змінить?!
Поясніть, навіщо клоун їзде і підписує ті безпекоіі угоди?
Що це змінить
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22.08.2024 20:43 Ответить
Припиняйте називати меморандуми про наміри "розпочати консультації", колись! "Безпековими угодами"!
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22.08.2024 20:48 Ответить
Черговий меморандум про наміри! Чому його зє назвав "безпекові угоди"?!! Тільки для піару перед своїм лохторатом!
Безпеки в них не більше,ніж у напису на паркані.
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22.08.2024 20:46 Ответить
Огоссди...
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22.08.2024 20:56 Ответить
Для чого і для кого ці "угоди"? на нас, що напала Ірландія? Скільки вже можна піаритися і дурити нарід 73% цій слугорижній владі? Який толк від цих угод?
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22.08.2024 21:16 Ответить
і вони 7000 потужною армію, на всю їхню країну, без танків та літаків нам допоможуть? Чи пришлють нам 300 учасників ІРА, яким по 70 років?
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22.08.2024 21:33 Ответить
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22.08.2024 22:11 Ответить
Очередное потужное соглашение потужного презика. Видосик запилить не забудь и лапши навешать еще!🤣
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22.08.2024 22:15 Ответить
Угода не може забезпечити зброю для військових і не має практичного ефекту.
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22.08.2024 22:28 Ответить
 
 