Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - ОП
Украина и Ирландия провели финальный раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по выполнению Совместной декларации G7.
Об этом сообщается на сайте Президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
Очередной раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Главы государства Игорь Жовква.
Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и график следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время.
Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе в прошлом году 12 июля. Соответствующие документы уже подписаны с 25 странами.
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+4 Gia Baqradze
показать весь комментарий22.08.2024 20:43
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Поясніть, навіщо клоун їзде і підписує ті безпекоіі угоди?
Що це змінить
Безпеки в них не більше,ніж у напису на паркані.