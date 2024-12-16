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Верховный Суд (1087) судья (2630) двойное гражданство (159)

В Верховном Суде ответили, есть ли у судьи Стеценко гражданство РФ: информация отсутствует. ДОКУМЕНТ

Чи має суддя Стеценко громадянство РФ: відповідь Верховного Суду

В Верховном Суде заявили, что информация о вероятном наличии гражданства РФ у судьи Кассационного административного суда в составе ВС Семена Стеценко отсутствует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на запрос издания.

"Сведения о биографических данных судьи, принятии на работу, трудовой деятельности содержатся в личных делах. В личном деле судьи Стеценко С. Г., сформированном в Верховном Суде в 2019 году, запрашиваемая информация отсутствует", - отвечали там.

Чи має суддя Стеценко громадянство РФ: відповідь Верховного Суду

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Семен Стеценко может иметь российское гражданство.

Впоследствии издание обратилось с запросом в Верховный Суд.

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Топ комментарии
+5
смішно як завжди...
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16.12.2024 09:56
+5
"Відомості про біографічні дані судді, прийняття на роботу, трудову діяльність містяться в особових справах. В особовій справі судді Стеценка С. Г., сформованій у Верховному Суді у 2019 році, запитувана інформація відсутня", - відповідали там. - за таку "туфту" потрібно розігнати весь суд.Чи перевірялися біографічні дані .при прийнятті судді на роботу СБУ і відповідними органами ???
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16.12.2024 10:21
+2
Типу він би подавав цю інформацію з власноі волі. Просто в тому ВС таких істот з московським громадянством більша частина
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16.12.2024 09:58
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смішно як завжди...
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16.12.2024 09:56 Ответить
Він заховав свій паспорт так, що можна рахувати що інформація відсутня
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16.12.2024 09:57 Ответить
Типу він би подавав цю інформацію з власноі волі. Просто в тому ВС таких істот з московським громадянством більша частина
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16.12.2024 09:58 Ответить
Не чого не бачу, Ні чого не чую. Голову в пісок. Потвори.
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16.12.2024 10:00 Ответить
А що зовсім не спроможні зайти в кацапські реєстри?
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16.12.2024 10:04 Ответить
В трусах дружини дивились?!!
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16.12.2024 10:13 Ответить
А Верховний суд запит до Буданова робив, чи то не їх справа відповідати за суддів, що в них працюють?
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16.12.2024 10:19 Ответить
найшли в кого спитати
Вони ще б в СБУ спитали-зовсім відповідь не отримали
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16.12.2024 10:20 Ответить
"Відомості про біографічні дані судді, прийняття на роботу, трудову діяльність містяться в особових справах. В особовій справі судді Стеценка С. Г., сформованій у Верховному Суді у 2019 році, запитувана інформація відсутня", - відповідали там. - за таку "туфту" потрібно розігнати весь суд.Чи перевірялися біографічні дані .при прийнятті судді на роботу СБУ і відповідними органами ???
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16.12.2024 10:21 Ответить
Ну як відсутня, то тоді підпадає під мобілізацію: 30 хвилин на ВЛК і нах в "Десну" шишки місти...
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16.12.2024 11:13 Ответить
А які питання до ВС , усе досить чесно- вони подивилися особову справу яку власноручно заповнював стеценко,( анкета автобіографія декларація про майновий стан) відділ кадрів повинен був надсилати запити, якщо це передбачено законодавством ніяких згадок про громадянство премії там нема отже питання до тих хто мав це установити або приховав
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16.12.2024 11:14 Ответить
Інформація відсутня. Суддя не надав, як доказ, паспорт Лаптєстану.
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16.12.2024 11:56 Ответить
 
 