В Верховном Суде ответили, есть ли у судьи Стеценко гражданство РФ: информация отсутствует. ДОКУМЕНТ
В Верховном Суде заявили, что информация о вероятном наличии гражданства РФ у судьи Кассационного административного суда в составе ВС Семена Стеценко отсутствует.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на запрос издания.
"Сведения о биографических данных судьи, принятии на работу, трудовой деятельности содержатся в личных делах. В личном деле судьи Стеценко С. Г., сформированном в Верховном Суде в 2019 году, запрашиваемая информация отсутствует", - отвечали там.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Семен Стеценко может иметь российское гражданство.
Впоследствии издание обратилось с запросом в Верховный Суд.
Топ комментарии
+5 Hanka Panyanka
показать весь комментарий16.12.2024 09:56
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий16.12.2024 10:21
+2 dr.e
показать весь комментарий16.12.2024 09:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Вони ще б в СБУ спитали-зовсім відповідь не отримали