В Верховном Суде ответили, есть ли у судьи Стеценко гражданство РФ: информация отсутствует. ДОКУМЕНТ

В Верховном Суде заявили, что информация о вероятном наличии гражданства РФ у судьи Кассационного административного суда в составе ВС Семена Стеценко отсутствует.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе на запрос издания.

"Сведения о биографических данных судьи, принятии на работу, трудовой деятельности содержатся в личных делах. В личном деле судьи Стеценко С. Г., сформированном в Верховном Суде в 2019 году, запрашиваемая информация отсутствует", - отвечали там.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Семен Стеценко может иметь российское гражданство.

Впоследствии издание обратилось с запросом в Верховный Суд.

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