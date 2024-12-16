Армия РФ на Харьковском направлении активно используют боеприпасы и живую силу из КНДР, - офицер НГУ "Рубіж" Черняк

Боеприпасы, которые Россия получила из КНДР, часто разрываются в канале ствола пушки или сразу после выстрела, что приводит к значительным потерям артиллерийских средств врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, соссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал офицер Четвертой бригады ОП "Рубіж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

Военный отметил, что радиоперехваты подтверждают многочисленные жалобы захватчиков на эти неисправности.

Черняк определил ключевые проблемы российских оккупантов:

некачественное оружие: северокорейские снаряды имеют низкую точность и часто вызывают поломку артиллерийских установок;

массовая гибель северокорейских солдат: бойцы КНДР, которых используют как живую силу, несут значительные потери на поле боя.

Он отметил, что оккупанты все еще активно применяют FPV-дроны, которые создают существенные трудности для обороны украинских позиций.

Черняк отметил, что россияне в основном используют дроны для штурмов.

По его словам, на одну украинскую позицию в течение дня может прилетать до 50 FPV-дронов, из-за чего военным порой даже опасно высунуться из блиндажа.

Напомним, подразделения армии КНДР потеряли убитыми и ранеными по меньшей мере 30 солдат на Курщине.

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