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Подразделения армии КНДР потеряли убитыми и ранеными, по меньшей мере, 30 солдат на Курщине, - ГУР МО

Війська КНДР вступили у бій: через втрати їх доукомплектовують

Подразделения армии КНДР из-за значительных потерь в штурмах на Курщине доукомплектовывают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет, о по меньшей, мере 30 солдатах убитыми и ранеными. Также в районе села Куриловка, по меньшей мере, трое северокорейских военнослужащих пропали без вести", - говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР МО, в результате потерь штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности - из числа 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине.

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Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

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Цікаво, що ім розповідяють в якості мотивації? Чому вони повинні їхати вмирати за тисячі кілометрів від своєї КНДР?
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16.12.2024 10:04 Ответить
Элементарное повышение статуса, им и членам их семей. У них там 3 или 4 официальных статуса, от элиты до тех кому из трудового лагеря нельзя выйти за всю свою жизнь. Не думаю что там особо время тратят на убеждения.
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16.12.2024 11:31 Ответить
30 загальними втратами - це значні втрати?! Це десь аж 10 вбитих. Я так розумію по тих товпах бігущих в повний зріст по чистим полям так і не було нормальніх прильотів. І ніякими касетами їх не крили, як розказували деякі наші джерела.
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16.12.2024 10:13 Ответить
І що? Для чого нам ця інформація? Щоб далі вірити, що через 2-3 тижні будемо пити каву в Курську, чи в Ялті, чи де там?
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16.12.2024 10:27 Ответить
и это при НАСТУПЛЕНИИ батальенной групы в полный рост в чистом поле !!!)))) наши говорили ,что 200 человек , а выяснилось 30 ???!!!))) кто пиз....т ???)))
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16.12.2024 10:30 Ответить
нам лапшу вешают похлеще руских , радует ,что ЭТО не я один заметил !!!(((
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16.12.2024 10:33 Ответить
Там на одному відео до 30ти 200х лежало.
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16.12.2024 12:04 Ответить
 
 