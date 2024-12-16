Подразделения армии КНДР потеряли убитыми и ранеными, по меньшей мере, 30 солдат на Курщине, - ГУР МО

Подразделения армии КНДР из-за значительных потерь в штурмах на Курщине доукомплектовывают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"В течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР понесли значительные потери - речь идет, о по меньшей, мере 30 солдатах убитыми и ранеными. Также в районе села Куриловка, по меньшей мере, трое северокорейских военнослужащих пропали без вести", - говорится в сообщении.

Так, по данным ГУР МО, в результате потерь штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в частности - из числа 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине.

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Напомним, 14 декабря впервые в истории подразделения армии Северной Кореи осуществили массированную атаку на позиции ВС Украины возле города Суджа, на территории РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что уже есть данные, что россияне начали привлекать к штурмам заметное количество солдат из КНДР, пока что в Курской области.

По данным ГУР, северокорейские войска, задействованные оккупантами в штурмовых действиях в Курской области, уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери.

Из-за больших потерь на восточных направлениях возможно применение представителей КНДР и на территории Украины, рассказали в Силах обороны.

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