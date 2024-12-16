Эстония фиксирует нарушение правил импорта в РФ: пытаются ввозить наличные, дроны и Starlink

Несмотря на усиленный таможенный контроль с РФ и введенные санкции, в Эстонии продолжают фиксировать нарушения правил импорта товаров в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По словам представителя Управления полиции и пограничной охраны Эстонии из приграничного города Нарва Эрика Пургеля, через пограничный переход пытаются ввезти в Россию очень разные санкционные товары. Также серьезной проблемой остаются попытки вывоза в РФ наличных денег.

"Мы все еще видим десятки тысяч евро в день, которые пытаются попасть в Россию в багаже людей", - заявил он.

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Он добавил, что кроме беспилотников, микросхем и всевозможной электроники, через границу также перевозят системы спутниковой связи Starlink.

Пургель считает, что строгие проверки пассажиров, пересекающих границу, "очень оправданы". Они действуют как сдерживающий фактор.