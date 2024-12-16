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Донецкая область (8770) Покровский район (157) Шевченко (16)

Рашисты убили ребенка в поселке Шевченко Донецкой области

У Шевченко загинув хлопець

На прошлой неделе в поселке Шевченко российские захватчики убили 14-летнего парня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.

"11 декабря в результате вражеского обстрела погиб несовершеннолетний житель с. Шевченко.

Парня, 2010 года рождения, похоронили на территории домовладения по месту жительства", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в стране от взрывоопасных предметов погибли 16 детей, еще 86 - пострадали.

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За дитину треба вбити 10000 московитських військових і взорвати усі НПЗ
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16.12.2024 10:08 Ответить
Святий віфлеемський вогонь у Києві привезли пластуни.
Треба зробити ПЛАСТ Всеукраїнським і навчати дітей по їх методі, популяризувати Пласт , робити конференції і зустрічі, РОЗСКАЗУВАТИ НА ТВ москальським дикунам про традиції Пласту
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16.12.2024 10:13 Ответить
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16.12.2024 10:14 Ответить
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16.12.2024 10:15 Ответить
Оо Марія-Софія , правильно ! Я завжди була за пластунів , і проти "джури " , бо "джура " як кажуть люди це копія радянської "зарніци " . Я бачила як на "джурі " годинами дітей змушують маршем ходити навколо школи .
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16.12.2024 11:28 Ответить
 
 