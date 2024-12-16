Рашисты убили ребенка в поселке Шевченко Донецкой области
На прошлой неделе в поселке Шевченко российские захватчики убили 14-летнего парня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Покровской ГВА.
"11 декабря в результате вражеского обстрела погиб несовершеннолетний житель с. Шевченко.
Парня, 2010 года рождения, похоронили на территории домовладения по месту жительства", - говорится в сообщении.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в стране от взрывоопасных предметов погибли 16 детей, еще 86 - пострадали.
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