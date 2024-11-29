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Новости Агрессия России против Украины
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16 детей погибли и 86 пострадали в Украине от российских мин, - ГСЧС

міна

С начала полномасштабного вторжения России в стране от взрывоопасных предметов погибли 16 детей, еще 86 - пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага.

"По состоянию на сегодня с начала полномасштабного вторжения от минно-взрывных травм у нас погибло более 318 человек, из них 16 - дети. Более 765 человек пострадали, в том числе 86 - это были дети", - сказала она.

Также она призвала граждан в случае обнаружения подозрительного предмета не подходить к нему и не трогать, а позвонить на номер 101.

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Автор: 

дети (6472) ГСЧС (4946) мина (268)


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