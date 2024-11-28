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Саперы изъяли остатки российской ракеты Х-55, упавшие в одном из районов Киева. ФОТОрепортаж

В одном из районов Киева саперы ГСЧС обнаружили остатки российской крылатой авиационной ракеты Х-55.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Специалисты пиротехнического подразделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в одном из районов столицы обнаружили остатки авиационной крылатой ракеты Х-55", - говорится в сообщении.

Сапери вилучили залишки російської ракети Х-55, які впали в одному з районів Києва

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В ГСЧС отметили, что прямой угрозы для населения эти обломки не представляли, однако оперативное изъятие и обезвреживание их является важной частью мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан.

Сапери вилучили залишки російської ракети Х-55, які впали в одному з районів Києва
Сапери вилучили залишки російської ракети Х-55, які впали в одному з районів Києва
Сапери вилучили залишки російської ракети Х-55, які впали в одному з районів Києва

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.

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Киев (25472) крылатые ракеты (878) ракеты (3549) ГСЧС (4944) Воздушные атаки на Киев (678)


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01.12.2024 11:26 Ответить
 
 