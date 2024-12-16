Литва призывает ЕС к общей стратегии борьбы с гибридными атаками России

Литва выступила с инициативой разработки единой стратегии Европейского Союза для борьбы с гибридными атаками России.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует Цензор.НЕТ.

Он призвал Европейский Союз объединить усилия для противодействия гибридным атакам России, которые Кремль использует для отвлечения внимания от войны против Украины. А также призвал к коллективному ответу во время конференции в Чехии, посвященной сдерживанию таких действий.

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Будрис отметил, что гибридные методы, которые использует Кремль, направленные на ослабление европейских обществ, отвлечение внимания от войны в Украине и распределение ресурсов. Он подчеркнул важность не только поддержки Украины, но и использования уязвимостей России для создания стратегических трудностей для ее режима.

Литва, вместе с Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Швецией и Румынией, уже подготовила совместное предложение для Европейской службы внешней деятельности и Европейской комиссии. Его планируют рассмотреть на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в январе.

Напомним, что на этой неделе новое правительство Литвы планирует посетить Украину с визитом.

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