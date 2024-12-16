Пылало всю ночь: дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов на Донетчине, - источники. ВИДЕО
Дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области.
Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.
Как отмечается, сейчас появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях.
"Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области. Там размещались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра", - заверили в СБУ.
По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, но также и склад горюче-смазочных материалов, который располагался рядом.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уничтожен вражеский поезд и 40 цистерн с топливом в Запорожской области. Это совместная операция СБУ, ГУР и ССО.
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а не українці , невже ще не зрозумів?😡
Вася! Не дражни людей... Бо обізвуть "ЗЕ-білом" та обматюкають... І будуть праві...