Пылало всю ночь: дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов на Донетчине, - источники. ВИДЕО

Дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области.

Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Как отмечается, сейчас появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях.

"Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области. Там размещались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра", - заверили в СБУ.

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По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, но также и склад горюче-смазочных материалов, который располагался рядом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уничтожен вражеский поезд и 40 цистерн с топливом в Запорожской области. Это совместная операция СБУ, ГУР и ССО.