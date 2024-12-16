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СБУ (19468) уничтожение (6249) Донецкая область (8770) дроны (3562)

Пылало всю ночь: дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов на Донетчине, - источники. ВИДЕО

Дроны СБУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области.

Об этом изданию Цензор.НЕТ сообщили источники в СБУ.

Как отмечается, сейчас появились детали спецоперации, которую СБУ провела на днях.

"Дроны Службы безопасности устроили адский "хлопок" на артиллерийских и минометных складах возле села Маркино на временно оккупированной территории Донецкой области. Там размещались тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов различного калибра", - заверили в СБУ.

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По данным наших источников, в результате спецоперации Службы безопасности на вражеском объекте всю ночь раздавались взрывы. Уничтожен не только склад с боеприпасами, но также и склад горюче-смазочных материалов, который располагался рядом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что уничтожен вражеский поезд и 40 цистерн с топливом в Запорожской области. Это совместная операция СБУ, ГУР и ССО.
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чому у Донецьку нема ніякіх руйнувань навідь єлектротранпорт , та підприємства працюють а Авдієвка у 18 км від нього стерта з лиця землі?. якась дивна війна..
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16.12.2024 12:05 Ответить
Руйнують будинки і вбивають людей кончені кацапи ,
а не українці , невже ще не зрозумів?😡
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16.12.2024 12:52 Ответить
В чому Донецьку розміщюються десятки віськових частин РФ їх госпіталі та підприємства які успішно ремонтують військву россійську техніку. ціла навідь телевежа відмінно ві харківської з якої вони ведуть спостереження за нашіми віськами та віщають росіське ТБ. скажи чому так?
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16.12.2024 14:27 Ответить
Бо склади з ************ та пальним набагато важливіші... А у нас немає *********** НА ВСЕ!!
Вася! Не дражни людей... Бо обізвуть "ЗЕ-білом" та обматюкають... І будуть праві...
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16.12.2024 14:52 Ответить
не сміши людей. з початку війни можна було ї5башити тупо з артилерії , але є очевидний договорняк. шо там переходи через Чонгар та Чаплинку ? теж патронів небуло шоб родовбати 2 переходи по 0.5 км? зараз кацапня єшелонами заходить з туда. ахахах зебіл скажи чого так?
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16.12.2024 17:51 Ответить
Васю! Ну ти і "Вася...". Майже всі підрозділи з Чонгару та Перекопу були ВИВЕДЕНІ. Особливо - з артилерійськими системами... Виведені вглиб території... А для відкриття вогню потрібна була команда "Говнокомандуючого". А її НЕ-БУ-ЛО!!! Це відомо вже давно, всім притомним людям...
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16.12.2024 17:56 Ответить
Ми не варвари, і воюємо не за методичками жукова. Знову ж таки є надія, що бамбас стане знову українським!
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16.12.2024 12:19 Ответить
 
 