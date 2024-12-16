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армия РФ (18042) уничтожение (6249) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (194)

Бойцы 10-й ОГШБ "Едельвейс" отбили атаку россиян: 24 оккупанта - "двести", 10 - "триста", уничтожены и повреждены шесть боевых машин и пять мотоциклов. ВИДЕО

Бойцы 10-й ОГШБ "Едельвейс" отбили массированную атаку оккупантов, нанеся россиянам значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по итогам боестолкновения украинские воины уничтожили три бронемашины, пять мотоциклов и "задвохсотили" 24 оккупанта. Две бронированные машины, пять мотоциклов и военный УАЗ были повреждены. Десять оккупантов - "триста".

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"14 декабря 2024 года враг совершил штурмовые наступления на нашу полосу обороны. Однако благодаря профессионализму и героизму воинов 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" все эти атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника", - пишут бойцы в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

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З броні - 2 мтлб та 1 бмп.
В каців реально починаються проблеми з броньою...
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16.12.2024 11:24 Ответить
Це їх вже знищують у пустих українських окопах. Багато накосили.
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16.12.2024 11:24 Ответить
пруть і пруть, і техніки в них ще хватає, мабудь китайські мотоцикли закупають
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16.12.2024 11:29 Ответить
 
 