Бойцы 10-й ОГШБ "Едельвейс" отбили атаку россиян: 24 оккупанта - "двести", 10 - "триста", уничтожены и повреждены шесть боевых машин и пять мотоциклов. ВИДЕО

Бойцы 10-й ОГШБ "Едельвейс" отбили массированную атаку оккупантов, нанеся россиянам значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по итогам боестолкновения украинские воины уничтожили три бронемашины, пять мотоциклов и "задвохсотили" 24 оккупанта. Две бронированные машины, пять мотоциклов и военный УАЗ были повреждены. Десять оккупантов - "триста".

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"14 декабря 2024 года враг совершил штурмовые наступления на нашу полосу обороны. Однако благодаря профессионализму и героизму воинов 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" все эти атаки были отбиты с сокрушительными потерями для противника", - пишут бойцы в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

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