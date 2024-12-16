Курахово - под контролем ВСУ. Враг штурмует юго-восточные окраины и городскую застройку южной части города, - ОСГВ "Хортиця"

Курахово находится под контролем Сил обороны Украины. Ситуация осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Скажу сразу, что на Кураховском направлении этот город (Курахово. - Ред.) находится под контролем ВСУ. Но враг не оставляет попыток. Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация, конечно, осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе", - рассказал Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг активно штурмует наши позиции в районе Нового Комара, в городской застройке Часова Яра и в Курахово, - ОСГВ "Хортиця"

Он добавил, что враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. В частности, наблюдается сосредоточение резервов личного состава на всем направлении и вблизи города. К атакам россияне привлекли:

90-ю танковую дивизию;

20-я мотострелковая дивизия;

5-я и 110-я мотострелковые бригады.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта, поскольку это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке", - сказал спикер ОСГВ "Хортиця".

Напомним, Зеленский после доклада Сырского заявил, что сейчас тяжелая ситуация на Покровском направлении и с Курахово.