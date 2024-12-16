Курахово - под контролем ВСУ. Враг штурмует юго-восточные окраины и городскую застройку южной части города, - ОСГВ "Хортиця"
Курахово находится под контролем Сил обороны Украины. Ситуация осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Скажу сразу, что на Кураховском направлении этот город (Курахово. - Ред.) находится под контролем ВСУ. Но враг не оставляет попыток. Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация, конечно, осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе", - рассказал Волошин.
Он добавил, что враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. В частности, наблюдается сосредоточение резервов личного состава на всем направлении и вблизи города. К атакам россияне привлекли:
- 90-ю танковую дивизию;
- 20-я мотострелковая дивизия;
- 5-я и 110-я мотострелковые бригады.
"Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта, поскольку это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке", - сказал спикер ОСГВ "Хортиця".
Напомним, Зеленский после доклада Сырского заявил, что сейчас тяжелая ситуация на Покровском направлении и с Курахово.
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