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ОСГВ Хортица (199) Донецкая область (8770) Покровский район (157) Курахово (110)

Курахово - под контролем ВСУ. Враг штурмует юго-восточные окраины и городскую застройку южной части города, - ОСГВ "Хортиця"

Ситуація у Кураховому на 16 грудня 2024 року

Курахово находится под контролем Сил обороны Украины. Ситуация осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Скажу сразу, что на Кураховском направлении этот город (Курахово. - Ред.) находится под контролем ВСУ. Но враг не оставляет попыток. Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация, конечно, осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе", - рассказал Волошин.

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Он добавил, что враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. В частности, наблюдается сосредоточение резервов личного состава на всем направлении и вблизи города. К атакам россияне привлекли:

  • 90-ю танковую дивизию;
  • 20-я мотострелковая дивизия;
  • 5-я и 110-я мотострелковые бригады.

"Для противника на этом направлении важно выровнять линию фронта, поскольку это даст возможность ему как перегруппироваться, так и вывести некоторые подразделения на восстановление, затем их сосредоточить для дальнейшего наступления на этом участке", - сказал спикер ОСГВ "Хортиця".

Напомним, Зеленский после доклада Сырского заявил, что сейчас тяжелая ситуация на Покровском направлении и с Курахово.
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Ще трохи, і можна конашеннікова запрошувати, для озвучки.
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16.12.2024 13:19 Ответить
І Соледар ще під контролем.
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16.12.2024 14:11 Ответить
 
 