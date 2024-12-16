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АЭС (523) энергетика (2469) Хмельницкая АЭС (36)

В Украине осталась треть энергетики, но ситуацию улучшит достройка энергоблоков ХАЭС, - эксперт

Добудова енергоблоків ХАЕС покращить ситуацію в енергетиці

В Украине осталась лишь треть энергетики от того, что было 30 лет назад. Особенно критично это проявится в период восстановления страны, когда потребность в электроэнергии возрастет.

Об этом заявил советник председателя правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Малахов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не знаем насколько затянется война. Но мы точно знаем о двух вещах: во-первых, пока она продолжается нам нужна электроэнергия; во-вторых, когда она закончится нам будет нужна электроэнергия еще больше. Худший сценарий - если мы подойдем к послевоенному восстановлению с невозможностью его энергетического обеспечения. Все быстрые варианты будут слишком дорогими для конечного потребителя и экономически неконкурентными", - отметил Малахов.

Эксперт отмечает, что одним из путей решения проблемы является возобновление строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которое было остановлено еще во времена УССР со степенью готовности 75% и 25% соответственно.

Читайте: Три украинские АЭС в значительной степени возобновили производство электричества, - Гросси

"Украина может в разы сократить время на ввод двух дополнительных атомных блоков (первый может быть готов через 2,5 года после начала строительно-монтажных работ). Достройка этих блоков дает экономию времени около 3 лет, что обеспечит выработку электроэнергии более чем 21 млрд кВт-ч от каждого блока. При этом они обойдутся значительно дешевле, чем строить "с нуля". И деньги на это готовы дать международные финансовые учреждения", - отметил он.

Напомним, в апреле 2024 года Кабинет Министров принял решение о достройке и вводе в эксплуатацию двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25% соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна достроить Хмельницкую АЭС, особенно в условиях сверхпроектной работы существующих энергоблоков, - ученый
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Топ комментарии
+8
щось у Рашкє потушити не бажає наша влада? Поки в них морози? Розвалити Бєлгородську ТЕЦ, або розподільчу підстанцію Курської АЕС? Останнє здається вже легальна ціль після того як Рашка вдарила по РПС наших АЕСна Заході
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16.12.2024 12:53
+7
Бла-бла, зараз кацапи запустять туди ''шахєди'' і не буде що добудовувати..
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16.12.2024 12:52
+3
І коли це буде, років через 20? Геніальне бляха рішення. А підкажіть, хтось в курсі, що таке "маневрова" генерація? До сраки атомна станція, якщо не має чим вирівнювати рівень споживання
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16.12.2024 12:54
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Бла-бла, зараз кацапи запустять туди ''шахєди'' і не буде що добудовувати..
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16.12.2024 12:52 Ответить
главное профинансировать....
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16.12.2024 14:24 Ответить
щось у Рашкє потушити не бажає наша влада? Поки в них морози? Розвалити Бєлгородську ТЕЦ, або розподільчу підстанцію Курської АЕС? Останнє здається вже легальна ціль після того як Рашка вдарила по РПС наших АЕСна Заході
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16.12.2024 12:53 Ответить
Андрій Борисович проти
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16.12.2024 12:55 Ответить
Не проти як раз , вже лупили , але мало
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16.12.2024 12:59 Ответить
Скоріш за все Захід вимагає не влаштовувати геноцидних акцій - погано для майбутнього. Додасть симпатиків Пуйлу.

Наче "Це не наш метод." Ми нищимо тільки воєнні об"єкти рашистів.
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16.12.2024 13:50 Ответить
питань нема, але це вимога щодо їх озброєння, здається. Але ж в нас щось є теж свого
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17.12.2024 01:16 Ответить
Наче є. Як ті ракети, які "вже вже вже" випускаються. А чи застосовуються, неясно.
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17.12.2024 22:29 Ответить
І коли це буде, років через 20? Геніальне бляха рішення. А підкажіть, хтось в курсі, що таке "маневрова" генерація? До сраки атомна станція, якщо не має чим вирівнювати рівень споживання
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16.12.2024 12:54 Ответить
Чому лишилася? Так завдяки «генію вселенському» віслюку оманському, приведеного до влади безмозглою біомасою в 19 році. Наілись на халяву, чи ще облизуєтесь?
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16.12.2024 13:12 Ответить
На добудову потрібні роки.
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16.12.2024 13:12 Ответить
А що про це думає ахмєтка? Знову запропонує підвищити тарифи, щоб особисті статки не зменшились?
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16.12.2024 13:13 Ответить
Заява ні про що. Їх ще добудувати треба, ті енергоблоки. А як це зробити в умовах, коли прилетіти може будь-куди і у будь-який момент?
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16.12.2024 13:20 Ответить
Так будуйте той, що 85% готовий. Бо вже 3 роки одні розмови, а за 2 роки вже б точно впорались
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16.12.2024 13:38 Ответить
Не звиздіть. Знищено 20% потужностей а 80% по-горло вистачить.
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16.12.2024 13:49 Ответить
Не геть так, мабуть, але приблизно. Щось не чутно щоб на ГЕС і ТЕЦ запускали. А там же не один котел, чи одна турбіна на кожній станції.
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16.12.2024 13:53 Ответить
Не експерти , а базарні баби і балаболи .
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16.12.2024 14:00 Ответить
Жодного удару по енергетиці россійських фашистів нема. Це зрада.
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16.12.2024 14:04 Ответить
даже в мирное время АЭС строится не менее 10 лет...
2-я проблема о которой молчит эксперт: с закрытием отработавших станций возникают большие проблемы: подготовка к демонтажу, включая изъятие радиоактивных частей, занимает еще 10-20 лет и требует значительных средств .
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16.12.2024 14:19 Ответить
Своїм, які "порішали", заживили палаци від Укрзалізниці. Графіки відсутні, світло 24/7, всі звернення громад - ігноруються. Віддати зайві кіловати дитячим, медичним закладам - не розглядаються. Знайте, поки свиня приймає джакузі чи хлюпається у басейні, поруч мерзнуть діти. С - "справедливість".
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16.12.2024 15:33 Ответить
"...значно дешевше, ніж будувати "з нуля"...
Цей прокацапський агент із штанів випригує, щоб завести Україну в болото "добудови" блоків ХАЕС-3,4. Що він збирається будувати? Засовувати в радянський проєкт американське обладнання? Дебіл
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16.12.2024 16:25 Ответить
 
 