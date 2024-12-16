Сибига призвал усилить санкционное давление на РФ

Во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС глава МИД Андрей Сибига призвал союзников продолжить повышение цены войны для агрессора и его экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, Сибига приветствовал 15 пакет санкций ЕС против РФ и призвал продолжить повышение давления и цены войны для агрессора.

"Следует продолжить повышать давление благодаря секторальным санкциям против российской металлургии, энергетики и других критически важных сфер. Чем ниже будут цены на нефть и энергетические доходы для России, тем ближе будет справедливый мир", - подчеркнул министр.

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Глава МИД проинформировал коллег о приоритетных военных потребностях Сил обороны и призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Андрей Сибига заявил, что события в Сирии в очередной раз показали: Россия не так сильна, как кажется.

"События в Сирии - это впечатляющий провал Кремля, который демонстрирует, что Россия способна терпеть поражения и отступать. Ее можно и нужно принудить к миру. Это возможно только при условии нашей силы и единства", - отметил он.

Как сообщалось, 16 декабря 2024 года ЕС ввел 15-й пакет санкций против РФ.

Напомним, ранее Сибига призвал партнеров перейти к конфискации замороженных российских активов.