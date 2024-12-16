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санкции (11042) Сибига (219)

Сибига призвал усилить санкционное давление на РФ

санкції проти РФ

Во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС глава МИД Андрей Сибига призвал союзников продолжить повышение цены войны для агрессора и его экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Как отмечается, Сибига приветствовал 15 пакет санкций ЕС против РФ и призвал продолжить повышение давления и цены войны для агрессора.

"Следует продолжить повышать давление благодаря секторальным санкциям против российской металлургии, энергетики и других критически важных сфер. Чем ниже будут цены на нефть и энергетические доходы для России, тем ближе будет справедливый мир", - подчеркнул министр.

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Глава МИД проинформировал коллег о приоритетных военных потребностях Сил обороны и призвал инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Андрей Сибига заявил, что события в Сирии в очередной раз показали: Россия не так сильна, как кажется.

"События в Сирии - это впечатляющий провал Кремля, который демонстрирует, что Россия способна терпеть поражения и отступать. Ее можно и нужно принудить к миру. Это возможно только при условии нашей силы и единства", - отметил он.

Как сообщалось, 16 декабря 2024 года ЕС ввел 15-й пакет санкций против РФ.

Напомним, ранее Сибига призвал партнеров перейти к конфискации замороженных российских активов.
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Сибіга не хоче зробити заклик щодо санкцій проти 95 кварталу за карту України без Криму?
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16.12.2024 13:06 Ответить
Какой идиотизм...

Ты бы лучше призывал Европу честно выполнять все те старые санкции, которые были введены!
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16.12.2024 13:31 Ответить
Він має рацію, хоча англійської не знає.
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16.12.2024 13:44 Ответить
Заклики озабоченності удєл терпіл.
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16.12.2024 13:44 Ответить
Ви б приклали відео, щоб всі бачили, ЯК він це зробив.
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16.12.2024 16:19 Ответить
 
 