РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12314 посетителей онлайн
Новости Война
3 492 23
МИД (6806) Словакия (911)

Реакция на заявление президента Словакии: Украина не согласится на территориальные уступки ради мира, - МИД

МЗС України відреагувало на заяву президента Словаччини про територіальні поступки

Министерство иностранных дел Украины ответило на слова президента Словакии Петра Пеллегрини о необходимости территориальных уступок для достижения мира.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер МИД Георгий Тихий напомнил, что исторический опыт Словакии, когда ее земли передавали агрессору "во имя мира", не принес ни стабильности, ни безопасности.

"Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору - во имя мира - это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", - заявил спикер.

Слова Пеллегрини прозвучали после ряда других заявлений словацких чиновников, призывающих к возобновлению диалога с Москвой.

Напомним, в октябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим долгом посетить Москву 9 мая 2025 года, а также выразил желание нормализовать отношения с Россией после завершения войны в Украине.

Также читайте: Фицо хочет, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался: Ведем очень интенсивные переговоры
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Цирк на сцені для глядачів. А за лаштунками роблять свої тихенькі справи про заморозку на десятиліття
показать весь комментарий
16.12.2024 13:18
+4
зараз докукурікаються що доведеться нам повертати наші історичні землі лемків
показать весь комментарий
16.12.2024 13:15
+4
Що ти, підарок словацький, з 1-шого січня зацвірінкаєш, коли транзит кацапського газу перекриють? Хоча, маю думку, що з дЄрмаком домовитесь! 🤬
показать весь комментарий
16.12.2024 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
які поступки вони напали щей віддавати пффф
показать весь комментарий
16.12.2024 13:13 Ответить
- пане Пеллегріні, а чому кобила кругляками, а корова млинцями ...
- не знаю...
- так шо ти лізешь до нас, якщо у навозі не роумієся
показать весь комментарий
16.12.2024 13:57 Ответить
В нього є приклад-Мюнхенська Угода, Судети і анексія Чехо-Словаччини...?Видно потомок тих хто фашистів зустрічав з квітами...?
показать весь комментарий
16.12.2024 14:12 Ответить
зараз докукурікаються що доведеться нам повертати наші історичні землі лемків
показать весь комментарий
16.12.2024 13:15 Ответить
Що ти, підарок словацький, з 1-шого січня зацвірінкаєш, коли транзит кацапського газу перекриють? Хоча, маю думку, що з дЄрмаком домовитесь! 🤬
показать весь комментарий
16.12.2024 13:17 Ответить
Словачинна може йти *****
показать весь комментарий
16.12.2024 13:18 Ответить
Цирк на сцені для глядачів. А за лаштунками роблять свої тихенькі справи про заморозку на десятиліття
показать весь комментарий
16.12.2024 13:18 Ответить
А й дійсно. Чим закінчилися відосік про каву в Криму, кордони 91р.? Так і зараз. Але гидкого (порошенківського) Мінську не буде. Буде потужне, нове, таке, до сіх пір ....
показать весь комментарий
16.12.2024 13:57 Ответить
ти дибіл або просто виборець зельонскава? Чехословаччину віддали Адіку і все одно словаки воювали і на їх території була війна.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:22 Ответить
95 квартал показує карту України без Криму, чи в МЗС зір поганий? Кому ви брешете про територіальні поступки?
показать весь комментарий
16.12.2024 13:23 Ответить
Фіцо потрібен газ, щоб його словаки не повісили на гілляці? Хай після Нового Року вставляє собі штуцер в сраку і "газує" щосили... Від нього "смердежу" стільки - що на всю Словаччину вистачить...
показать весь комментарий
16.12.2024 13:29 Ответить
А цей мудак знає,шо угорські ****** рахують 20% території Словачини своєю?!
показать весь комментарий
16.12.2024 13:31 Ответить
Всі розуіють що буде так як скаже Трамп, але для виду треба покомизитись.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:41 Ответить
Не у вашій ситуації пальці крутити. Так вас вже ніхто питати не буде, на що ви там "не погодитесь". Поставлять перед фактом і все.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:55 Ответить
Ось хай МЗС і пи.....дує на передок
показать весь комментарий
16.12.2024 14:08 Ответить
Пілігріні_пнх!!!
показать весь комментарий
16.12.2024 14:52 Ответить
Мне даже интересно стало, идиот Фицо знает на чьей стороне была Словакия в той войне??
показать весь комментарий
16.12.2024 15:29 Ответить
Відповіла людина, якій пох на Україну
показать весь комментарий
16.12.2024 16:53 Ответить
Надо сделать предложение Словакии. Если они хотят сдать территории ради мира, то можно сделать обмен: Россия возвращает территории Украине, а Словакия жертвует своими территориями "Во имя мира". Все будут довольны: Украина возвращает свои земли, Россия получает от Словакии "земельную компенсацию", Словакия получает тот мир, который она заслуживает.
показать весь комментарий
16.12.2024 18:59 Ответить
 
 