Реакция на заявление президента Словакии: Украина не согласится на территориальные уступки ради мира, - МИД

Министерство иностранных дел Украины ответило на слова президента Словакии Петра Пеллегрини о необходимости территориальных уступок для достижения мира.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер МИД Георгий Тихий напомнил, что исторический опыт Словакии, когда ее земли передавали агрессору "во имя мира", не принес ни стабильности, ни безопасности.

"Последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору - во имя мира - это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", - заявил спикер.

Слова Пеллегрини прозвучали после ряда других заявлений словацких чиновников, призывающих к возобновлению диалога с Москвой.

Напомним, в октябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает своим долгом посетить Москву 9 мая 2025 года, а также выразил желание нормализовать отношения с Россией после завершения войны в Украине.

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