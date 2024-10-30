РУС
Фицо заявил, что считает "личным долгом" приехать в Москву на 9 мая

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "был бы очень рад" приехать в Москву для участия в праздновании российского Дня победы в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, цитирует российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Фицо заявил, что считает "личным долгом" поблагодарить "воинов Красной армии".

"Да, я буду очень рад... Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего - победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", - сказал словацкий премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо считает, что "План победы" Зеленского может якобы спровоцировать Третью мировую войну

Об "усталости" от войны в Украине

Фицо также поделился своими мыслями о якобы усталости от войны в Украине, отметив, в частности, что "в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

"В ЕС говорят украинцам: "Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", - отметил политик.

В разговоре со Скабеевой словацкий премьер также затронул тему подрыва газопроводов "Северный поток". В частности, он назвал "чушью" версию о том, что диверсию совершили украинские офицеры.

Читайте также: Война в Украине закончится в ближайшее время, - премьер Словакии Фицо

Автор: 

россия (97311) Словакия (1061) Фицо Роберт (237)
+18
Тобто воно їде у логово кацапського фашизму святокувати перемогу над німецьким фашизмом?
30.10.2024 12:52 Ответить
30.10.2024 12:52 Ответить
+12
В 30-х роках 20-го століття один з сенаторів США сказав: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами..." Парадоксально. оце чмо їде в ******* фашистську, нацистську державу щоб "святкувати перемогу над фашизмом!!"
30.10.2024 12:57 Ответить
30.10.2024 12:57 Ответить
+11
От для чого воно в ЄС сидить?
30.10.2024 12:50 Ответить
30.10.2024 12:50 Ответить
але ж НАТО сильне як ніколи раніше
30.10.2024 12:48 Ответить
30.10.2024 12:48 Ответить
Хай п#здує. Дурні до дурнів.
30.10.2024 12:54 Ответить
30.10.2024 12:54 Ответить
здається, у цій всій ситуації найдурніші саме ми, а не вони, бо вони і в НАТО, і в ЄС, і війни у них нема, хоча корупція є, і все інше.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:28 Ответить
От для чого воно в ЄС сидить?
30.10.2024 12:50 Ответить
30.10.2024 12:50 Ответить
Гроши ЄС.
30.10.2024 13:14 Ответить
30.10.2024 13:14 Ответить
Мразота! Дочекаєшся поки вас накриють!!
30.10.2024 12:50 Ответить
30.10.2024 12:50 Ответить
Тобто воно їде у логово кацапського фашизму святокувати перемогу над німецьким фашизмом?
30.10.2024 12:52 Ответить
30.10.2024 12:52 Ответить
Пика в нього чисто кацапська, десь ближче до рязані.
30.10.2024 12:52 Ответить
30.10.2024 12:52 Ответить
Що ти там будеш ,празднувати,недолугий?
30.10.2024 12:53 Ответить
30.10.2024 12:53 Ответить
Ну що,що цю гидоту тримає у Євросоюзі та НАТО,чи якійсь цінності європейські,чи бажання воювати за об'єднану Європу,що?
30.10.2024 12:53 Ответить
30.10.2024 12:53 Ответить
А хіба Друга світова у травні закінчилась? А не в серпні?
30.10.2024 12:55 Ответить
30.10.2024 12:55 Ответить
Україна вже у "48" раз більше заслуговує на членство в ЄС, та тим більше у НАТО,зі всіми нашими проблемами.
30.10.2024 12:55 Ответить
30.10.2024 12:55 Ответить
Нетаньяху не забудь.
30.10.2024 12:56 Ответить
30.10.2024 12:56 Ответить
Щоб він звідти і не повернувся , коммуняка клятий 😡
30.10.2024 12:57 Ответить
30.10.2024 12:57 Ответить
В 30-х роках 20-го століття один з сенаторів США сказав: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами..." Парадоксально. оце чмо їде в ******* фашистську, нацистську державу щоб "святкувати перемогу над фашизмом!!"
30.10.2024 12:57 Ответить
30.10.2024 12:57 Ответить
Я перепрошую, нр здаєтся шо це сказав У.Черчиль. До речи, вінЮ після капітуляції Німеччини, ще сказава - Здаєтся шо ми зарізали не ту свиню.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:13 Ответить
Ні, ці слова про фашистів приписують Черчилю, але це не так. До речі, дуже часто неправильно цитують його слова, що "демократія - найгірший спосіб правління, але не придумали кращого..." Він казав так: "Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…" - тобто він прямою мовою не казав, "найгірша", а "кажуть, що найгірша", і навпаки, акцентував, що ніхто не претендує на її супер досконалість, але в порівнянні з іншими формами, що були випробувані - найкраща.
30.10.2024 14:07 Ответить
30.10.2024 14:07 Ответить
ще один по стопах рома і сінті в одному стакані - чорбана. "коли б параша напала на словаччину - ми б зразу здались!" (десь так, лінки гуглити оригінал.)
30.10.2024 12:58 Ответить
30.10.2024 12:58 Ответить
І Орбана нехай прихопить, може в Удмуртії по квартирі отримають на ПМЖ.
30.10.2024 13:00 Ответить
30.10.2024 13:00 Ответить
Інтерв'ю ************* - це вже саме по собі зашквар.
30.10.2024 13:02 Ответить
30.10.2024 13:02 Ответить
С другой стороны в войне участвовали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 страны «оси» и их союзники :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1939%E2%80%941945) Словакия - 1 сентября 1939 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Албания - 10 июня 1940 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941946) Венгрия - 11 апреля 1941 года;Ирак - 1 мая 1941 года;Румыния, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндия - июнь 1941 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Япония , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%B3%D0%BE Маньчжоу-го - 7 декабря 1941 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгария - 13 декабря 1941 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 25 января 1942 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D1%8D%D1%8F Китай (правительство Ван Цзинвэя) - 9 января 1943 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0 Бирма - 1 августа 1943 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Филиппины - сентябрь 1944 года.
30.10.2024 13:03 Ответить
30.10.2024 13:03 Ответить
Досьє там на тебе в надійному місце лежить, Фіцо. І нікуди ти не дінешся від "особистих зобов'язань".
30.10.2024 13:03 Ответить
30.10.2024 13:03 Ответить
Хай його там носять як ,,Дедушку на палочке " !!
30.10.2024 13:06 Ответить
30.10.2024 13:06 Ответить
Якщо буде куди їхати та до кого то може і поїде
30.10.2024 13:06 Ответить
30.10.2024 13:06 Ответить
довбо... грай, до 9 травня ще дожити треба
30.10.2024 13:09 Ответить
30.10.2024 13:09 Ответить
Фіцо настільки тупий шо вважає 9 травня днем закінчення Другій Світовой Війни яку як раз і розпочала Москва з Берліном, фроінд Сралін з дружбаном Адіком?
30.10.2024 13:09 Ответить
30.10.2024 13:09 Ответить
Може наступний стрілок буде більш влучним...
30.10.2024 13:10 Ответить
30.10.2024 13:10 Ответить
Та їдь і здохни там,недобиток.
30.10.2024 13:18 Ответить
30.10.2024 13:18 Ответить
30.10.2024 13:19 Ответить
30.10.2024 13:19 Ответить
Словаки были за нацистов, сейчас за рашистов. Ничему их история не учит
30.10.2024 13:26 Ответить
30.10.2024 13:26 Ответить
Приїде - а там ЗСУ на Червоній площі ..... Ото буде в нього "зальот"
30.10.2024 13:26 Ответить
30.10.2024 13:26 Ответить
А чого, ****, не в Київ. Що українці не звільняли Словакію?
30.10.2024 13:27 Ответить
30.10.2024 13:27 Ответить
То воно має їхати до Москви і 7 листопада - святкувати "октябрьскій" хабадскій пєрєворот.
30.10.2024 13:37 Ответить
30.10.2024 13:37 Ответить
30.10.2024 13:41 Ответить
30.10.2024 13:41 Ответить
Что...
30.10.2024 13:51 Ответить
30.10.2024 13:51 Ответить
В Корею можна заіхати до кімки. Там взагалі креативна совдепія. Краще ніж на болотах.
30.10.2024 13:42 Ответить
30.10.2024 13:42 Ответить
Лайно, яке віре у те, що воно людина.
30.10.2024 13:47 Ответить
30.10.2024 13:47 Ответить
Бо його деда "воїн - освабадітель" - бабусі возбудітель.
30.10.2024 13:48 Ответить
30.10.2024 13:48 Ответить
Цікаво ,в скільки євро ,путлер оцінив таку заяву Фіцо.
30.10.2024 14:07 Ответить
30.10.2024 14:07 Ответить
а якже-
у 1939 на польщу напали Німеччина зі словенію
а за два тижні підключився Сралін
Тож союзнички
Тільки Фіцо треба пам'ятати долю Тісо-добре висіти на мотузці
30.10.2024 14:13 Ответить
30.10.2024 14:13 Ответить
Напевно не доживе хлоп...
30.10.2024 14:28 Ответить
30.10.2024 14:28 Ответить
А хіба словаки у Другій світовій війні не були в гітлеровській коаліції?
30.10.2024 14:33 Ответить
30.10.2024 14:33 Ответить
бронюй квиток, хедлайнер кобзон запрошує на "фестиваль", орбана не забудь
30.10.2024 14:56 Ответить
30.10.2024 14:56 Ответить
Нічого нового. Словаки з Гітлером вели перемовини поза спиною чехів. Тепер з пуйлом домовляються. Сильна Україна їм не потрібна
30.10.2024 16:37 Ответить
30.10.2024 16:37 Ответить
Ну звістно забов'язан.Він же винен рашці за перемогу на виборах в Словакіі,чи хтось ввагається що було якось по іншому.
30.10.2024 16:54 Ответить
30.10.2024 16:54 Ответить
 
 