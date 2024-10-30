Фицо заявил, что считает "личным долгом" приехать в Москву на 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "был бы очень рад" приехать в Москву для участия в праздновании российского Дня победы в 2025 году.

Об этом он сказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, цитирует российское агентство ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Фицо заявил, что считает "личным долгом" поблагодарить "воинов Красной армии".

"Да, я буду очень рад... Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего - победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", - сказал словацкий премьер.

Об "усталости" от войны в Украине

Фицо также поделился своими мыслями о якобы усталости от войны в Украине, отметив, в частности, что "в апреле 2022 года на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".

"В ЕС говорят украинцам: "Вот вам оружие, вот вам деньги, воюйте, только не надоедайте нам этим, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", - отметил политик.

В разговоре со Скабеевой словацкий премьер также затронул тему подрыва газопроводов "Северный поток". В частности, он назвал "чушью" версию о том, что диверсию совершили украинские офицеры.

