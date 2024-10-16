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Новости Война
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Война в Украине закончится в ближайшее время, - премьер Словакии Фицо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что российско-украинская война завершится в ближайшее время. Однако он не уверен, можно ли достичь справедливого мира в нынешних условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое агентство TARS.

"Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока", - сказал Фицо на заседании парламентского комитета по делам Европы перед отъездом на саммит ЕС.

Он ожидает, что заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти, "поскольку тема приглашения Украины в НАТО неожиданно поднимается".

По его мнению, это приглашение не будет "бесплатным".

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Словацкий премьер пожелал Украине справедливого мира, но спросил, возможно ли его достичь в нынешних обстоятельствах.

Фицо подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины и что поддержит любой мирный план, предложенный для урегулирования конфликта.

Кроме того, он заявил, что мирные переговоры также будут на повестке дня его предстоящего визита в Китай.

В то же время Фицо заявил, что он всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией.

По его мнению, следует признать, что россияне не покинут Крым и другие территории, такие как Донецк и Луганск. По его мнению, россияне захватывают все больше территорий, и конфликт не имеет военного решения.

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Напомним, ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что согласен с членством Украины в Европейском Союзе, но вступление ее в НАТО будет блокировать.

Автор: 

Словакия (990) Фицо Роберт (194)


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Топ комментарии
+3
****..н звичайний, нічого не про що
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16.10.2024 14:15
+3
я не знав, що шизофренія заразна. Він же начебто із зеленським не зустрічався. Хіба що через шмигаля міг заразитись.
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16.10.2024 14:19
+2
Ещё одна гадалка.
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16.10.2024 14:20
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****..н звичайний, нічого не про що
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16.10.2024 14:15 Ответить
Він просто вважає, що переможе Трамп. І не без підстав.
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16.10.2024 19:58 Ответить
арестович, реінкарнація...
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16.10.2024 14:17 Ответить
Той же не вмер.
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16.10.2024 14:21 Ответить
в тому і проблема - переродився.
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16.10.2024 14:23 Ответить
я не знав, що шизофренія заразна. Він же начебто із зеленським не зустрічався. Хіба що через шмигаля міг заразитись.
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16.10.2024 14:19 Ответить
Він вірить у Трампа.
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16.10.2024 14:36 Ответить
як у посланця Іісуса? Так це теж шизофренія.
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16.10.2024 14:39 Ответить
А ми тут про що? Про це ж саме

Одна моя американська знайома, колишня радянська, у телефонній розмові заявила мені: "22 січня 2025 р. Дональд Джей Трамп зайде до овального кабінету, а 23 січня 2025 війна в Україні закінчиться". Я не став далі підтримувати цю тему, бо вини загалом такі -- непробивні.
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16.10.2024 15:13 Ответить
😆👍👍👍👍👍👍👍......
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16.10.2024 14:45 Ответить
Ещё одна гадалка.
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16.10.2024 14:20 Ответить
Війна може закінчитись навіть сьогодні - питання ЯК???
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16.10.2024 14:22 Ответить
Це йому орбан сказав?
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16.10.2024 14:23 Ответить
Фіцо дострелять найближчим часом
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16.10.2024 14:29 Ответить
Спробую вгадати рецепт завершення війни від Фіцо: Трамп подзвонить куйлу і скаже: "вова, прєкращай!"
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16.10.2024 14:38 Ответить
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16.10.2024 14:43 Ответить
Здається, він чув про «секретні частини» плану перемоги.
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16.10.2024 15:20 Ответить
Шось знає. Мабуть, ті таємні частини плану, про які українцям не сказали.
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16.10.2024 16:40 Ответить
Це він так обережно сказав, що готовий прийняти Україну в НАТО?
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16.10.2024 21:19 Ответить
 
 