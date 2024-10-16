Война в Украине закончится в ближайшее время, - премьер Словакии Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что российско-украинская война завершится в ближайшее время. Однако он не уверен, можно ли достичь справедливого мира в нынешних условиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на словацкое агентство TARS.
"Вероятность окончания войны в Украине в короткие сроки очень высока", - сказал Фицо на заседании парламентского комитета по делам Европы перед отъездом на саммит ЕС.
Он ожидает, что заседание Европейского совета укажет, когда это может произойти, "поскольку тема приглашения Украины в НАТО неожиданно поднимается".
По его мнению, это приглашение не будет "бесплатным".
Словацкий премьер пожелал Украине справедливого мира, но спросил, возможно ли его достичь в нынешних обстоятельствах.
Фицо подтвердил, что его правительство поддерживает территориальную целостность Украины и что поддержит любой мирный план, предложенный для урегулирования конфликта.
Кроме того, он заявил, что мирные переговоры также будут на повестке дня его предстоящего визита в Китай.
В то же время Фицо заявил, что он всегда стремился к сбалансированным отношениям с Россией.
По его мнению, следует признать, что россияне не покинут Крым и другие территории, такие как Донецк и Луганск. По его мнению, россияне захватывают все больше территорий, и конфликт не имеет военного решения.
Напомним, ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что согласен с членством Украины в Европейском Союзе, но вступление ее в НАТО будет блокировать.
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Одна моя американська знайома, колишня радянська, у телефонній розмові заявила мені: "22 січня 2025 р. Дональд Джей Трамп зайде до овального кабінету, а 23 січня 2025 війна в Україні закінчиться". Я не став далі підтримувати цю тему, бо вини загалом такі -- непробивні.