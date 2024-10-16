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Новини Війна
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Війна в Україні закінчиться найближчим часом, - прем’єр Словаччини Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що російсько-українська війна завершиться найближчим часом. Однак він не впевнений, чи можна досягти справедливого миру за нинішніх умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке агентство TARS.

"Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока", - сказав Фіцо на засіданні парламентського комітету у справах Європи перед від'їздом на саміт ЄС.

Він очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, "оскільки тема запрошення України до НАТО несподівано порушується ".

На його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

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Словацький прем'єр побажав Україні справедливого миру, але запитав, чи можливо його досягти за нинішніх обставин.

Фіцо підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України й що підтримає будь-який мирний план, запропонований для врегулювання конфлікту.

Крім того, він заявив, що мирні переговори також будуть на порядку денному його майбутнього візиту до Китаю.

Водночас Фіцо заявив, що він завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією.

На його думку, слід визнати, що росіяни не покинуть Крим та інші території, такі як Донецьк та Луганськ. На його думку, росіяни захоплюють дедалі більше територій, і конфлікт не має військового вирішення.

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Нагадаємо, раніше словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що згоден з членством України в Європейському Союзі, але вступ її до НАТО буде блокувати.

Автор: 

Словаччина (1113) Фіцо Роберт (216)


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Топ коментарі
+3
****..н звичайний, нічого не про що
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16.10.2024 14:15
+3
я не знав, що шизофренія заразна. Він же начебто із зеленським не зустрічався. Хіба що через шмигаля міг заразитись.
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16.10.2024 14:19
+2
Ещё одна гадалка.
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16.10.2024 14:20
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****..н звичайний, нічого не про що
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16.10.2024 14:15 Відповісти
Він просто вважає, що переможе Трамп. І не без підстав.
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16.10.2024 19:58 Відповісти
арестович, реінкарнація...
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16.10.2024 14:17 Відповісти
Той же не вмер.
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16.10.2024 14:21 Відповісти
в тому і проблема - переродився.
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16.10.2024 14:23 Відповісти
я не знав, що шизофренія заразна. Він же начебто із зеленським не зустрічався. Хіба що через шмигаля міг заразитись.
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16.10.2024 14:19 Відповісти
Він вірить у Трампа.
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16.10.2024 14:36 Відповісти
як у посланця Іісуса? Так це теж шизофренія.
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16.10.2024 14:39 Відповісти
А ми тут про що? Про це ж саме

Одна моя американська знайома, колишня радянська, у телефонній розмові заявила мені: "22 січня 2025 р. Дональд Джей Трамп зайде до овального кабінету, а 23 січня 2025 війна в Україні закінчиться". Я не став далі підтримувати цю тему, бо вини загалом такі -- непробивні.
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16.10.2024 15:13 Відповісти
😆👍👍👍👍👍👍👍......
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16.10.2024 14:45 Відповісти
Ещё одна гадалка.
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16.10.2024 14:20 Відповісти
Війна може закінчитись навіть сьогодні - питання ЯК???
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16.10.2024 14:22 Відповісти
Це йому орбан сказав?
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16.10.2024 14:23 Відповісти
Фіцо дострелять найближчим часом
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16.10.2024 14:29 Відповісти
Спробую вгадати рецепт завершення війни від Фіцо: Трамп подзвонить куйлу і скаже: "вова, прєкращай!"
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16.10.2024 14:38 Відповісти
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16.10.2024 14:43 Відповісти
Здається, він чув про «секретні частини» плану перемоги.
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16.10.2024 15:20 Відповісти
Шось знає. Мабуть, ті таємні частини плану, про які українцям не сказали.
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16.10.2024 16:40 Відповісти
Це він так обережно сказав, що готовий прийняти Україну в НАТО?
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16.10.2024 21:19 Відповісти
 
 