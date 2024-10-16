Війна в Україні закінчиться найближчим часом, - прем’єр Словаччини Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив думку, що російсько-українська війна завершиться найближчим часом. Однак він не впевнений, чи можна досягти справедливого миру за нинішніх умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на словацьке агентство TARS.

"Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока", - сказав Фіцо на засіданні парламентського комітету у справах Європи перед від'їздом на саміт ЄС.

Він очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, "оскільки тема запрошення України до НАТО несподівано порушується ".

На його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

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Словацький прем'єр побажав Україні справедливого миру, але запитав, чи можливо його досягти за нинішніх обставин.

Фіцо підтвердив, що його уряд підтримує територіальну цілісність України й що підтримає будь-який мирний план, запропонований для врегулювання конфлікту.

Крім того, він заявив, що мирні переговори також будуть на порядку денному його майбутнього візиту до Китаю.

Водночас Фіцо заявив, що він завжди прагнув до збалансованих відносин з Росією.

На його думку, слід визнати, що росіяни не покинуть Крим та інші території, такі як Донецьк та Луганськ. На його думку, росіяни захоплюють дедалі більше територій, і конфлікт не має військового вирішення.

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Нагадаємо, раніше словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що згоден з членством України в Європейському Союзі, але вступ її до НАТО буде блокувати.