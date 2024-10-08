Фицо выступил против снятия ограничений на дальнобойные удары по РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю, чтобы там "поняли, о чем, собственно, идет речь", в ответ на призывы евродепутатов разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hlavný Denník.
"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться", - сказал премьер во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.
Также он предложил "ударить ракетой по какому-то фонтану" в Брюсселе.
"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-то фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", - сказал Фицо.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение западных стран о разрешении Украине на удары вглубь территории РФ является "игрой с огнем".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо ніхто крім мене і моїх рідних не захистить мою родину...
Жаль, що цей Фіцо вижив, в результаті стрілянини в нього зі сторони словацького патріота.
А фіцик таки дозвиздиться. 7,62 цього разу не схибить.
він на російськой мові
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
https://www.facebook.com/ozbrojenesily.sr
Считаю, что это абсолютно фундаментальный материал, который многое объясняет, особенно для тех, кто не следил за политикой в тот период.
В один пост не уместилось, поэтому вторая часть ниже. (https://t.me/ToBeOr_Official/16233) Там как раз будет о тех самых "Джавелинах", которые администрация Трампа поставила Украине, в отличии от Обамы.
За кулисами взглядов Трампа об Украине: гамбит Путина и политическая обида.
▪️Когда Трамп и Путин пожали друг другу руки в Гамбурге 7 июля 2017, госсекретарь Рекс Тиллерсон вышел из чистенького конференц-зала и дал раздражённый фидбек своим помощникам: "Нам нужно поработать над тем, чтобы поменять взгляды президента Трампа об Украине".
▪️Тиллерсон наблюдал, как Путин, бывший шпион КГБ, провёл мастер-класс по промыванию мозгов новому американскому президенту. Российский лидер унижал Украину, представляя её коррумпированной и сфабрикованной страной, а также настаивал на своём праве оказывать на неё влияние.
▪️Трамп спросил, что Путин думает о поставках вооружения Украине. Путин ответил, что это "было бы ошибкой". Трамп, который приехал на встречу с ястребиными тезисами, составленными своими советниками, ни разу не попытался дать отпор.
▪️Встреча в Гамбурге была своего рода судьбоносной для президентства Трампа. Позже её затмит саммит с Путиным в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп произнесёт свою печально известную фразу о том, что он доверяет слову Путина больше, чем собственной разведке в вопросах о вмешательстве в выборы США. И всё же Гамбург, а также то, что происходило до него, объясняет корни пренебрежительного отношения Трампа к Украине.
▪️За три месяца до выборов в августе 2016 разразился скандал с Полом Манафортом - главой избирательного штаба Трампа. В расследовании (https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-soobshchil-chto-dengi-dlya-manaforta-iz-chernoy-buhgalterii-pr-poluchal-kalyuzhnyy-146194.html) украинского журналиста и депутата Сергея Лещенко была опубликована "чёрная бухгалтерия", в которой зафиксировано, что в период с 2007 по 2012 годы Манафорт получил $12,7 млн наличных платежей от Виктора Януковича и его партии "Регионов Украины". Манафорт ушёл в отставку. Трамп воспринял это как сговор украинских чиновников с демократами, а Украину - как наполненную его политическими врагами страну.
(Позже Манафорта посадят на 3,5 года уже по другим делам, но Трамп его помилует).
▪️В октябре 2016 один из доноров Трампа пригласил его в свой особняк. Среди гостей был Лев Парнас - американский бизнесмен одесского происхождения, который впоследствии будет помогать Трампу и его адвокату Руди Джулиани искать компромат на Хантера Байдена. Парнас описывал Украину как страну, в которой коррупция является "образом жизни", и где Джордж Сорос налево и направо раздаёт деньги, чтобы продвигать влияние демократической партии. Вероятно, Парнас подвёл Трампа к мысли, что Крым - это де-факто Россия.
▪️Позже Парнас в одном из интервью заявит, что всего лишь говорил Трампу то, что "тот хотел слышать". Парнас называл себя единственным украинским другом Трампа.
▪️Во время первых контактов Трампа и Путина президент России поработал над тем, чтобы вбить в голову Трампу идею, что Украина - это не молодая целеустремлённая демократия, стремящаяся к более тесным связям с Западом, а непослушный русскоязычный сосед, которым заправляют теневые олигархи и коррумпированные чиновники, пытающиеся поспособствовать избранию Хиллари Клинтон.
▪️Их первый разговор состоялся 28 января 2017. Трамп спросил Путина его мнение об Украине. Тот начал с пространного монолога о том, как Богдан Хмельницкий письма писал о коррупции в Украине. В тот же день у Трампа состоялся разговор с Ангелой Меркель. Канцлер Германии предоставила президенту другую точку зрения, рассказав о непростой истории взаимоотношений Украины с Россией и о важности поддержки Украины, но Трамп слушал её куда менее охотно, чем Путина, посчитав, что Меркель (!) читает ему лекции (!). Трамп повесил трубку. "Спасибо и до свидания", - сказал Трамп, о чём свидетельствовал один из его помощников.
▪️Виктор Орбан также поддал масла в огонь. На пресс-конференции в феврале 2017 премьер Венгрии заявил, что "украинское правительство занимало одностороннюю позицию, благосклонную к одному кандидату, к кандитату-женщине, если быть точным".
▪️В мае 2017 на пресс-конференции с Лавровым Трамп неожиданно начал расспрашивать его о связях Хиллари Клинтон с Украиной. По мере того, как росло презрение Трампа к Украине, некоторые его советники безуспешно пытались убедить президента в том, что это теории заговора, не имеющие под собой основания.
▪️Советник по внутренней безопасности Томас Боссерт, рассказывал, что проводил "длительные беседы" с Трампом, чтобы убедить его в том, что это Россия, а не Украина вмешалась в выборы-2016, предоставляя ему данные разведки. На Трампа не действовали никакие доказательства.
▪️Накануне вышеописанной встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 Трамп произнёс речь перед ликующей толпой в Варшаве с чётким посылом Путину: держись подальше от Украины. Эти строчки включил его советник генерал Герберт Макмастер (рассказывал в ролике (https://www.youtube.com/watch?v=3PmH_oD-vkE& об этих ястребах из команды Трампа, которые вскоре либо сами уволились, либо были уволены).
▪️На следующий день в Гамбурге Макмастер наблюдал, как Трамп слушал длинный монолог Путина. Позже Макмастер написал в своей книге: "Путин воспользовался моментом, чтобы провести изощрённую кампанию по манипуляции Трампом".
▪️Помимо тезисов об украинской коррупции Путин рассказал Трампу, что был обязан защитить русскоязычное население востока Украины от "этнических чисток".
▪️Путин пошёл дальше и, оправдывая свои операции в Украине, в качестве аналогии привёл Трампу фрагмент из американской истории, как президент Теодор Рузвельт в 1904-м оправдывал американскую интервенцию в латиноамериканские страны.
▪️Как рассказывала потом Фиона Хилл, старший член Совбеза Трампа, Путин, вероятно, сделал отсылку к Теодору Рузвельту, так как знал, что у Трампа фиксация на Рузвельте - сильном президенте. "Путин хорошо сделал свою домашнюю работу", - сказала Хилл.
▪️Госсекретарь Тиллерсон провёл встречу с Макмастером и Фионой Хилл, на которой сказал, что "Путин проделал с Трампом свои КГБшные штучки". Им всем предстояло провести большую работу, чтобы опровергнуть для Трампа антиукраинскую риторику Путина.
▪️Затуманенные взгляды Трампа об Украине не привели к моментальному изменению американской политики, так как его советники направляли президента в сторону более жёсткой политики по отношению к России. Тогда в команде Трампа были такие люди. Риторика Путина привела к противоположному эффекту: советники Трампа стали её "антителами".
(Сейчас таких там советников нет. Наиболее вероятными кандидатами на внешнеполитические должности в окружении Трампа считаются Гренелл и Колби. Подробно писал о них здесь, (https://t.me/ToBeOr_Official/15604) прочтите, - прим.)
▪️Кремлю пришлось изменить стратегию и направить свои усилия на разжигание конфликта в американской политике. Он делал это в том числе усилиями неназванного украинского депутата, которого правительство США считало агентом российской разведки.
▪️Советники Трампа предприняли ряд шагов, чтобы наказать Россию за разжигание и помочь Украине - одним из них было решение предоставить Украине ПТРК Javelin, что ранее отказывалась сделать администрация Обамы. Трамп пошёл на это по настоянию генерала Макмастера.
▪️ЦРУ начало делиться с Украиной разведданными, за этим решением стоял новый госсекретарь Майк Помпео.
▪️Но Трамп становился всё более предвзятым к Украине, создавая странный диссонанс между публичными заявлениями президента и реальными действиями его администрации.
▪️Перед выборами-2020 Трамп и Джулиани усилили давление на Украину, чтобы начать расследование против семьи Байдена. Зеленский не поддался. (При этом Зеленский также отказался свидетельствовать против Трампа по делу о его импичменте).
В общем, если в новой команде Трампа не найдётся "антител", сами понимаете, к чему это может привести.
А так сказали би - вибачайте, але не доросли ще ці східноєвропейські підлизувачі сраки Адіка до пристойної компанії - нахер з пляжу і всі кредити будьте ласкаві повернути в строк.
Сиділи би на сраці тихенько і не відвідували щоб ніхто крім ближнів сусідів не здогадався які вони притрушені.
баблом і якому до дупи те , що Украінців ******** кацапи цілодобово
ракетами , КАБами і всякой сранью , яка у них є ,
шкода , що не добили цю істоту 😡