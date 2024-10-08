Фицо выступил против снятия ограничений на дальнобойные удары по РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю, чтобы там "поняли, о чем, собственно, идет речь", в ответ на призывы евродепутатов разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Hlavný Denník.

"Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться", - сказал премьер во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.

Также он предложил "ударить ракетой по какому-то фонтану" в Брюсселе.

"И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-то фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь", - сказал Фицо.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение западных стран о разрешении Украине на удары вглубь территории РФ является "игрой с огнем".

