Фіцо виступив проти зняття обмежень на далекобійні удари по РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться", у відповідь на заклики євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hlavný Denník.

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - сказав прем'єр під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції.

Також він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану" у Брюсселі.

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", - сказав Фіцо.

Напердодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення західних країн про дозвіл Україні на удари вглиб території РФ є "грою з вогнем".

