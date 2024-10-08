УКР
Фіцо виступив проти зняття обмежень на далекобійні удари по РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю, щоб там "зрозуміли, про що, власне, йдеться", у відповідь на заклики євродепутатів дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hlavný Denník.

"Мені шкода, що в Європі з'явилася така збочена мода, коли замість того, щоб зупинити гуркіт гармат, ми чуємо бурхливі оплески, гучні вітання і часто значні матеріальні рішення, які тільки заохочують війну продовжуватися", - сказав прем'єр під час виступу з нагоди 80-річчю Карпатсько-Дуклянської операції.

Також він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану" у Брюсселі.

"І раптом ми чуємо, як деякі члени Європарламенту з легкістю весняного вітерця говорять про ракети середньої дальності, про ракети великої дальності. Ну, образно кажучи. Можливо, одна така ракета могла б розбити якийсь фонтан у Брюсселі, щоб вони зрозуміли, про що, власне, йдеться", - сказав Фіцо.

Напердодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення західних країн про дозвіл Україні на удари вглиб території РФ є "грою з вогнем".

Читайте: Україна не продовжуватиме угоду з "Газпромом": Шмигаль обговорив транзит газу з Фіцо

+21
Ні, треба по резиденції Фіцо вдарити, по його маєтку, щоб він зрозумів, що відчуваюваємо ми, українці, коли по нас касапи б'ють тими же кинжалами чи іскандерами.
08.10.2024 00:45 Відповісти
+14
І до оцього лайна їздить Шмигаль і з розумним виглядом обговорює життєво важливі для країни справи.
08.10.2024 00:55 Відповісти
+13
не знаю який він там і чий агент але сволота та щє...
08.10.2024 00:56 Відповісти
а хто шо іншого від недостленого ідіота очікував?
08.10.2024 00:45 Відповісти
и оно наверное агент фсб...
08.10.2024 00:49 Відповісти
не знаю який він там і чий агент але сволота та щє...
08.10.2024 00:56 Відповісти
а що фіцо виробляє якісь далекобійні ракети, що треба ще від нього якихось дозволів?
08.10.2024 08:01 Відповісти
Воно кончене
08.10.2024 09:57 Відповісти
Союзничок сраний, член НАТО, по Україні луплять то ще мало, по Брюсселю, по НАТО вгатіть...?Росія ж лупить!! Ну то як же ж можна з таким продажним долбоjoбом бути в одній військовій організації?
08.10.2024 06:18 Відповісти
Ні, треба по резиденції Фіцо вдарити, по його маєтку, щоб він зрозумів, що відчуваюваємо ми, українці, коли по нас касапи б'ють тими же кинжалами чи іскандерами.
08.10.2024 00:45 Відповісти
Чтож вы так плохо стреляете то? Ну хочешь ты сделать доброе и полезное дело - ну сходи в тир заранее, поучись.
08.10.2024 00:46 Відповісти
тренування - і на кожну дорослу людину в хаті має бути своє ружжо..
бо ніхто крім мене і моїх рідних не захистить мою родину...
08.10.2024 01:00 Відповісти
краще крупнокаліберний револьвер
08.10.2024 04:25 Відповісти
Ну тобто хай тільки кацапи далекобійні удари роблять, а інші хай терплять бо це заохочення продовження війни Чому в європарламенті не прийнято бити прокацапських євромафіозо табуреткою по голові?
08.10.2024 00:48 Відповісти
держдеп вже ж висловився на цю тему: Україні не потрібні ніякі дозволи бити по території московії своїми ВЛАСНИМИ ракетами
08.10.2024 08:02 Відповісти
Фіцо, як і Орбан це шістки пуйла, які за гроші від пуйла і маму рідну продадуть.
Жаль, що цей Фіцо вижив, в результаті стрілянини в нього зі сторони словацького патріота.
08.10.2024 00:48 Відповісти
І до оцього лайна їздить Шмигаль і з розумним виглядом обговорює життєво важливі для країни справи.
08.10.2024 00:55 Відповісти
бо Шмигаль таке саме
08.10.2024 00:59 Відповісти
З сусідами треба спілкуватись , хоча їх можно не любити
08.10.2024 01:04 Відповісти
ЗСУ вже скоро третій рік спілкуються з одним недолюбленим сусідом. Хай займають чергу
08.10.2024 04:37 Відповісти
То не сусід , а агрессор . Його тількі вбивати треба
08.10.2024 11:27 Відповісти
Ну от, доспілкувалися.

А фіцик таки дозвиздиться. 7,62 цього разу не схибить.
29.01.2025 14:40 Відповісти
Хтось хоче другу кулю, але не у конверті ?
08.10.2024 00:56 Відповісти
Все зло від балаканини та інформшуму. Вже б давно тихенько дозволили та давно би вже летіло на парашку. І недобиток фіцо нІчого б не сказав. Тому що не знав би. А так будь-який пук виставляється на всесвітній огляд та обговорення. Ідиотизм.
08.10.2024 00:59 Відповісти
А по Харкову можна? А по Запоріжжю можна, Фіцо *******?
08.10.2024 00:59 Відповісти
а у словатчини є якісь ракети які летять далі ніж на 2 метри? )) воно ******* чи шо? чсв занадто велике
08.10.2024 01:01 Відповісти
Фіцо знає шо таке казати можно ..бо валада в Україні ...це🤡 фсб в ОПі...вони дали добро фіцо ...шоб допоміг, реалізувати оманський договорняк...
08.10.2024 01:01 Відповісти
‼️Цикавий фейсбук збройних сил Словаччини
він на російськой мові
Ozbrojené sily Slovenskej republiky

https://www.facebook.com/ozbrojenesily.sr
08.10.2024 01:02 Відповісти
Эту ж гниду кремлевскую один раз уже убивали.. Или то был такой же фейк как и с трампом??
08.10.2024 01:08 Відповісти
Нічого дивного, якщо брати до уваги те, що Фіцо є проплаченою маріонеткою Путіна. У нього немає ніяких цінностей. Він такий самий політик, яким був наш Янукович. І він говорить від імені людей, які слідують за російською брехнею. І нажаль, нинішній словацький уряд дивиться на геополітику через кремлівський наратив......Він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану" у Брюсселі, щоб члени Європарламенту щось зрозуміли.....А він сам не хоче приіхати в Украіну та побачити зруйновані російськими ракетами украінські міста та села, щоб в першу чергу він сам міг нарешті щось зрозуміти....Наприклад те, що зло можливо зупинити тільки силою, і що людські життя мають більшу цінність, ніж гроші за які він продається путіну......
08.10.2024 01:28 Відповісти
❗️The New York Times опубликовал (https://www.nytimes.com/2024/10/05/us/politics/trump-putin-ukraine.html) большой материал о том, как взгляды Трампа об Украине формировались под влиянием Путина и его агентов в 2016-17 гг.

Считаю, что это абсолютно фундаментальный материал, который многое объясняет, особенно для тех, кто не следил за политикой в тот период.

В один пост не уместилось, поэтому вторая часть ниже. (https://t.me/ToBeOr_Official/16233) Там как раз будет о тех самых "Джавелинах", которые администрация Трампа поставила Украине, в отличии от Обамы.

За кулисами взглядов Трампа об Украине: гамбит Путина и политическая обида.

▪️Когда Трамп и Путин пожали друг другу руки в Гамбурге 7 июля 2017, госсекретарь Рекс Тиллерсон вышел из чистенького конференц-зала и дал раздражённый фидбек своим помощникам: "Нам нужно поработать над тем, чтобы поменять взгляды президента Трампа об Украине".

▪️Тиллерсон наблюдал, как Путин, бывший шпион КГБ, провёл мастер-класс по промыванию мозгов новому американскому президенту. Российский лидер унижал Украину, представляя её коррумпированной и сфабрикованной страной, а также настаивал на своём праве оказывать на неё влияние.

▪️Трамп спросил, что Путин думает о поставках вооружения Украине. Путин ответил, что это "было бы ошибкой". Трамп, который приехал на встречу с ястребиными тезисами, составленными своими советниками, ни разу не попытался дать отпор.

▪️Встреча в Гамбурге была своего рода судьбоносной для президентства Трампа. Позже её затмит саммит с Путиным в Хельсинки в 2018 году, когда Трамп произнесёт свою печально известную фразу о том, что он доверяет слову Путина больше, чем собственной разведке в вопросах о вмешательстве в выборы США. И всё же Гамбург, а также то, что происходило до него, объясняет корни пренебрежительного отношения Трампа к Украине.

▪️За три месяца до выборов в августе 2016 разразился скандал с Полом Манафортом - главой избирательного штаба Трампа. В расследовании (https://gordonua.com/news/politics/leshchenko-soobshchil-chto-dengi-dlya-manaforta-iz-chernoy-buhgalterii-pr-poluchal-kalyuzhnyy-146194.html) украинского журналиста и депутата Сергея Лещенко была опубликована "чёрная бухгалтерия", в которой зафиксировано, что в период с 2007 по 2012 годы Манафорт получил $12,7 млн наличных платежей от Виктора Януковича и его партии "Регионов Украины". Манафорт ушёл в отставку. Трамп воспринял это как сговор украинских чиновников с демократами, а Украину - как наполненную его политическими врагами страну.

(Позже Манафорта посадят на 3,5 года уже по другим делам, но Трамп его помилует).

▪️В октябре 2016 один из доноров Трампа пригласил его в свой особняк. Среди гостей был Лев Парнас - американский бизнесмен одесского происхождения, который впоследствии будет помогать Трампу и его адвокату Руди Джулиани искать компромат на Хантера Байдена. Парнас описывал Украину как страну, в которой коррупция является "образом жизни", и где Джордж Сорос налево и направо раздаёт деньги, чтобы продвигать влияние демократической партии. Вероятно, Парнас подвёл Трампа к мысли, что Крым - это де-факто Россия.

▪️Позже Парнас в одном из интервью заявит, что всего лишь говорил Трампу то, что "тот хотел слышать". Парнас называл себя единственным украинским другом Трампа.

▪️Во время первых контактов Трампа и Путина президент России поработал над тем, чтобы вбить в голову Трампу идею, что Украина - это не молодая целеустремлённая демократия, стремящаяся к более тесным связям с Западом, а непослушный русскоязычный сосед, которым заправляют теневые олигархи и коррумпированные чиновники, пытающиеся поспособствовать избранию Хиллари Клинтон.

▪️Их первый разговор состоялся 28 января 2017. Трамп спросил Путина его мнение об Украине. Тот начал с пространного монолога о том, как Богдан Хмельницкий письма писал о коррупции в Украине. В тот же день у Трампа состоялся разговор с Ангелой Меркель. Канцлер Германии предоставила президенту другую точку зрения, рассказав о непростой истории взаимоотношений Украины с Россией и о важности поддержки Украины, но Трамп слушал её куда менее охотно, чем Путина, посчитав, что Меркель (!) читает ему лекции (!). Трамп повесил трубку. "Спасибо и до свидания", - сказал Трамп, о чём свидетельствовал один из его помощников.
08.10.2024 02:20 Відповісти
Вторая часть материала The New York Times (https://www.nytimes.com/2024/10/05/us/politics/trump-putin-ukraine.html) об истории формирования взглядов Трампа об Украине под влиянием Путина. Первая выше. (https://t.me/ToBeOr_Official/16232)

▪️Виктор Орбан также поддал масла в огонь. На пресс-конференции в феврале 2017 премьер Венгрии заявил, что "украинское правительство занимало одностороннюю позицию, благосклонную к одному кандидату, к кандитату-женщине, если быть точным".

▪️В мае 2017 на пресс-конференции с Лавровым Трамп неожиданно начал расспрашивать его о связях Хиллари Клинтон с Украиной. По мере того, как росло презрение Трампа к Украине, некоторые его советники безуспешно пытались убедить президента в том, что это теории заговора, не имеющие под собой основания.

▪️Советник по внутренней безопасности Томас Боссерт, рассказывал, что проводил "длительные беседы" с Трампом, чтобы убедить его в том, что это Россия, а не Украина вмешалась в выборы-2016, предоставляя ему данные разведки. На Трампа не действовали никакие доказательства.

▪️Накануне вышеописанной встречи с Путиным в Гамбурге в июле 2017 Трамп произнёс речь перед ликующей толпой в Варшаве с чётким посылом Путину: держись подальше от Украины. Эти строчки включил его советник генерал Герберт Макмастер (рассказывал в ролике (https://www.youtube.com/watch?v=3PmH_oD-vkE& об этих ястребах из команды Трампа, которые вскоре либо сами уволились, либо были уволены).

▪️На следующий день в Гамбурге Макмастер наблюдал, как Трамп слушал длинный монолог Путина. Позже Макмастер написал в своей книге: "Путин воспользовался моментом, чтобы провести изощрённую кампанию по манипуляции Трампом".

▪️Помимо тезисов об украинской коррупции Путин рассказал Трампу, что был обязан защитить русскоязычное население востока Украины от "этнических чисток".

▪️Путин пошёл дальше и, оправдывая свои операции в Украине, в качестве аналогии привёл Трампу фрагмент из американской истории, как президент Теодор Рузвельт в 1904-м оправдывал американскую интервенцию в латиноамериканские страны.

▪️Как рассказывала потом Фиона Хилл, старший член Совбеза Трампа, Путин, вероятно, сделал отсылку к Теодору Рузвельту, так как знал, что у Трампа фиксация на Рузвельте - сильном президенте. "Путин хорошо сделал свою домашнюю работу", - сказала Хилл.

▪️Госсекретарь Тиллерсон провёл встречу с Макмастером и Фионой Хилл, на которой сказал, что "Путин проделал с Трампом свои КГБшные штучки". Им всем предстояло провести большую работу, чтобы опровергнуть для Трампа антиукраинскую риторику Путина.

▪️Затуманенные взгляды Трампа об Украине не привели к моментальному изменению американской политики, так как его советники направляли президента в сторону более жёсткой политики по отношению к России. Тогда в команде Трампа были такие люди. Риторика Путина привела к противоположному эффекту: советники Трампа стали её "антителами".

(Сейчас таких там советников нет. Наиболее вероятными кандидатами на внешнеполитические должности в окружении Трампа считаются Гренелл и Колби. Подробно писал о них здесь, (https://t.me/ToBeOr_Official/15604) прочтите, - прим.)

▪️Кремлю пришлось изменить стратегию и направить свои усилия на разжигание конфликта в американской политике. Он делал это в том числе усилиями неназванного украинского депутата, которого правительство США считало агентом российской разведки.

▪️Советники Трампа предприняли ряд шагов, чтобы наказать Россию за разжигание и помочь Украине - одним из них было решение предоставить Украине ПТРК Javelin, что ранее отказывалась сделать администрация Обамы. Трамп пошёл на это по настоянию генерала Макмастера.

▪️ЦРУ начало делиться с Украиной разведданными, за этим решением стоял новый госсекретарь Майк Помпео.

▪️Но Трамп становился всё более предвзятым к Украине, создавая странный диссонанс между публичными заявлениями президента и реальными действиями его администрации.

▪️Перед выборами-2020 Трамп и Джулиани усилили давление на Украину, чтобы начать расследование против семьи Байдена. Зеленский не поддался. (При этом Зеленский также отказался свидетельствовать против Трампа по делу о его импичменте).

В общем, если в новой команде Трампа не найдётся "антител", сами понимаете, к чему это может привести.
08.10.2024 02:21 Відповісти
Бубон поддался и ещё как. Ручонки потирал и шморгал клювом от удовольствия, широко раставив руки, как пингвин крылья
08.10.2024 05:15 Відповісти
Все це гівно ********** - Фіци, Орбани і т.д. дозволяють собі таке ригати про удар по Брюсселю і т.д. тільки тому що в ЄС нема процедури змиву в сортір подібного лайна.
А так сказали би - вибачайте, але не доросли ще ці східноєвропейські підлизувачі сраки Адіка до пристойної компанії - нахер з пляжу і всі кредити будьте ласкаві повернути в строк.
Сиділи би на сраці тихенько і не відвідували щоб ніхто крім ближнів сусідів не здогадався які вони притрушені.
08.10.2024 02:27 Відповісти
Фицо ображається, бо Орбану дали транзит нафти, а йому транзит газу не дають. От і верещить як недострелений.
08.10.2024 05:17 Відповісти
Словаччині потрібні толкові письменники)
08.10.2024 05:57 Відповісти
Хотілось побачити того пана,і його мордофейс, коли полетять шахеди на його країну. Не приведи Господь ,щоб Україна впала.
08.10.2024 06:28 Відповісти
08.10.2024 06:39 Відповісти
Фіцо - путінський дуполиз і совкодрочер, підтримує фашистську росію в нападі на Україну. Він спирається на совковий лохторат і при цьому сам користується захистом НАТО.
08.10.2024 07:57 Відповісти
08.10.2024 08:10 Відповісти
Херовий стрілець був. Треба кращого...
08.10.2024 08:56 Відповісти
"А что не дострелили - так я не виноват..."
08.10.2024 09:06 Відповісти
Де акція Малюка- Буданова? Він що, автівкою не їзде? Не їсть, не п'є?
08.10.2024 09:25 Відповісти
Фіцо - це комуняцька бидляка , яке ніяк не може нажертися кремлівським
баблом і якому до дупи те , що Украінців ******** кацапи цілодобово
ракетами , КАБами і всякой сранью , яка у них є ,
шкода , що не добили цю істоту 😡
08.10.2024 09:52 Відповісти
В ответ нужно предложить разбомбить пару городов в Словакии и отдать их чехии чтобы этот болван понял о чем речь
08.10.2024 11:59 Відповісти
 
 