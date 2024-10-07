УКР
Дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ - гра з вогнем, яка має небезпечні наслідки, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення західних країн про дозвіл Україні на удари вглиб території РФ є "грою з вогнем".

Про це він розповів в інтервʼю Newsweek, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, Росія нібито "відкрита до політико-дипломатичного врегулювання для усунення першопричини кризи".

Він вважає, що "відновлення миру не є частиною плану" України та її союзників. 

Лавров зазначив, що російська сторона ухвалюватиме рішення виходячи з розуміння тих загроз, які створюються Заходом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні триватиме до усунення всіх загроз з боку Києва, - Лавров

Російський міністр закордонних справ також пригрозив "небезпечними наслідками" для Штатів.

"Вашингтон та його союзники по НАТО надають Києву політичну, військову та фінансову підтримку, щоб війна тривала. Вони обговорюють дозвіл ЗСУ на використання західних ракет великої дальності для завдання удару вглиб російської території. "Гра з вогнем" таким чином може призвести до небезпечних наслідків", - сказав він.

Крім того, плани Росії "узгоджуються з траєкторією світу, що швидко змінюється", де РФ "налагодила глибоке партнерство з Китаєм і зміцнила зв'язки з країнами, що розвиваються", додав Лавров.

Читайте також: Бербок не виключає, що Україні дозволять бити по РФ німецькою зброєю

Раніше у Кремлі заявили, що бажання керівництва НАТО не сприймати серйозно слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наслідки надання дозволу Україні на удари вглиб території Росії - "надзвичайно небезпечне і провокаційне".

Також західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.

Топ коментарі
+24
Ваші постійні погрози також матимуть небезпечні для вас наслідки, кляча стара
показати весь коментар
07.10.2024 16:10 Відповісти
+21
подгорает??
показати весь коментар
07.10.2024 16:09 Відповісти
+20
у коня дочь-гражданка сша... дупу можно не искать, за нее можно просто взять)))
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
подгорает??
показати весь коментар
07.10.2024 16:09 Відповісти
Конь перелякався, що його власну дупіту в воронці знайдуть.
показати весь коментар
07.10.2024 16:15 Відповісти
у коня дочь-гражданка сша... дупу можно не искать, за нее можно просто взять)))
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
Доречі, якби всі країни конфіскували майно/рахунки мокш та викинули їх дітей/дружин на істєрічєскую родіну..ото був би нормальний варіант. І закрити той лепрозорій.
показати весь коментар
07.10.2024 16:34 Відповісти
Викидати дітей не варто. То є гарантії безпеки для тих країн, що "прихистили" бідних нещасних "сиріток".
показати весь коментар
07.10.2024 17:56 Відповісти
Та які гарантії! Можна подумати, всі мокшанські діти по Європах сидять. Прийде до влади на болотах новий чорт, в якого діти десь в Штатах, Канаді, Японії - пофігу йому буде на Європу та чужих дітей мокшанських.

роїся - то некероване судно, дії передбачити неможливо.
показати весь коментар
07.10.2024 19:04 Відповісти
Вона (дочь лавріка) навіть на мокшанськом з акцентом розмовляє. Але дегенерати Кацапо-раби вірять у "паганую Амєріку" 🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.10.2024 17:28 Відповісти
Іш ти...Дайтє добіть Украіну, нічо ви їм нє давайте і нє разрєшайтє, а то ми вас Бомбой, а нас:??Как ето, нас??Что?Ась? А нас то за что, нє імєєтє права, ето фашізьм?
показати весь коментар
07.10.2024 19:14 Відповісти
Ваші постійні погрози також матимуть небезпечні для вас наслідки, кляча стара
показати весь коментар
07.10.2024 16:10 Відповісти
Так ви,кацапи, вже граєте з вогнем! То НПЗ палають,то склади з ракетами вибухають! Нефіг курити, там де не можна!
показати весь коментар
07.10.2024 16:10 Відповісти
БЗДИТ ПОХОЖЕ.
показати весь коментар
07.10.2024 16:11 Відповісти
Ваше друге слово зайве .
показати весь коментар
07.10.2024 17:15 Відповісти
Засцал?
показати весь коментар
07.10.2024 16:12 Відповісти
Чепушила! - так рашка вже в Украіні 10р вогнем грається
показати весь коментар
07.10.2024 16:12 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 16:13 Відповісти
Нас, ****, Рать!
Но все же мало...
Но ещо ж есть , кому насрать...
Отвалом самосвала...
показати весь коментар
07.10.2024 16:21 Відповісти
Коли ти вже **** здохнеш разом з воєним злочинцем ,світовим терористом путіном ? наскільки світ став би чистіший.
показати весь коментар
07.10.2024 16:14 Відповісти
Нічого він не засцал,не бздіт і не подгорает! Просто робота в нього така - брехати!
показати весь коментар
07.10.2024 16:14 Відповісти
Коняка стара з твоєї шкіри навіть чоботи не вийдуть хіба що китайські шльопанці.
показати весь коментар
07.10.2024 16:15 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔥🔥🔥
показати весь коментар
07.10.2024 17:57 Відповісти
Если бы это животное трындело по раштв было бы покер, то он же Newsweek интераью дает, поэтому это будут читать американцы, которым и так в уши сцыт Трамп
показати весь коментар
07.10.2024 16:15 Відповісти
Не такі амери й дураки,щоб повірити в маячню,що це НАТО напало на Україну!
показати весь коментар
07.10.2024 16:17 Відповісти
Он не про это лапшу вешает, пропаганда умеет представить черное белым , а в данном случае подыгрывает Трампу который за прекращение огня и уступки территориальные
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
Не перебільшуйте. Такі.
показати весь коментар
07.10.2024 16:39 Відповісти
Не плач, коняка. Скоро на живодерню.
показати весь коментар
07.10.2024 16:16 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 16:17 Відповісти
рашисти ще у 2008 граються з вогнем окупацією Грузії ,а з 2014 року підлили масла в вогонь .окупацією українського Криму.і так цей вогонь війни роздмухують до сьогодні.Самі його не хочутьніяк погасити і вивести свої війска з України.очікують,коли з України почнуть прилітати в глибину расєї "вогнегасники"
показати весь коментар
07.10.2024 16:18 Відповісти
Прочитала статтю - кацапи (читай - Китай) хочуть перегляду світопорядку, для цього використовують Україну, щоб з її допомогою нагнути Захід та США, довести їх слабкість. Ну що сказати, якби не ЗСУ, вже б свого досягнули, так. Схоже , скоро будуть таки переговори на світовому рівні по новому світопорядку, і Україна - не головна тема.
Це ж треба, Аферистович на цей раз виявився правим.
показати весь коментар
07.10.2024 16:19 Відповісти
нагнути Захід та США, довести їх слабкість... i kak ? poluchilos ?
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
Трошки їм ЗСУ завадило, а так би вже стояли біля Польщі і по новому ділили світ.
показати весь коментар
07.10.2024 16:26 Відповісти
ta ņičovo oņi deļiti ņebudut deliti budut ih
показати весь коментар
07.10.2024 16:27 Відповісти
v smisļe parašu ta kitai.
показати весь коментар
07.10.2024 16:28 Відповісти
Дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ - гра з вогнем, яка має небезпечні наслідки! Для нас... - подумав Лавров.
показати весь коментар
07.10.2024 16:19 Відповісти
Послухайте що він казав про припинення війни за яких умов. А потім згадайте всі ці плани перемоги самміти миру та інший шрот...

Війну зараз можуть зупинити тільки в Кремлі, забравшись геть з України. Але дурні і вперті голуби миру пнуться і далі.
показати весь коментар
07.10.2024 16:21 Відповісти
в конюшні трєвожно! а в остальном, прєкрасная маркіза ..... )))
показати весь коментар
07.10.2024 16:22 Відповісти
А він ще живий?! Такі натяки були, такі надії.
показати весь коментар
07.10.2024 16:25 Відповісти
Ато что? Неужели путеннападэ?
показати весь коментар
07.10.2024 16:25 Відповісти
для Коня таки Да !
показати весь коментар
07.10.2024 16:31 Відповісти
Скотина парнокопытная, значит сдохнешь в ядерном пепле!
показати весь коментар
07.10.2024 16:34 Відповісти
І що ж зроблять підірвана шкапа з обнульонишем? Довбануть по ЄС і США, де паразитують вилупки всієї бидлоеліти Балалайні, *********** там свою ж нерухомість разом з банками, де самі ж зберігають всі свої крадені статки?
Це було безпорадне конячн іржання смердючої бензоколонки, що подихає в агонії.
показати весь коментар
07.10.2024 16:36 Відповісти
"Вдруг из подворотни Страшный великан,
Рыжий и усатый Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит, И усами шевелит:
"Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую".
Звери задрожали, В обморок упали.
Волки от испуга Скушали друг друга.
Бедный крокодил Жабу проглотил.
показати весь коментар
07.10.2024 16:38 Відповісти
сосні овса
показати весь коментар
07.10.2024 16:44 Відповісти
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
показати весь коментар
07.10.2024 16:55 Відповісти
Буцигарні треба лякаться та скотомогильника... .
показати весь коментар
07.10.2024 17:02 Відповісти
Це ось такі ігри?

показати весь коментар
07.10.2024 17:15 Відповісти
Та коли ж це падло вже здохне?
показати весь коментар
07.10.2024 17:24 Відповісти
Хіба він щось знає про "Гру з вогнем"? - Аж нічогісінько, тупий як "...подарок із Африки.."...
показати весь коментар
07.10.2024 17:29 Відповісти
З вогнем кажеш, опудало, так він наш, як хочемо, так і граємо
показати весь коментар
07.10.2024 17:36 Відповісти
Мерзавец,который бомбит Украину,чего-то возмущается
показати весь коментар
07.10.2024 17:38 Відповісти
****** кляча, після всіх ваших злочинів це лише адекватна відповідь
показати весь коментар
07.10.2024 18:08 Відповісти
А обстрелы Украины сев. корейскими и иранскими ракетами это как?
показати весь коментар
07.10.2024 18:09 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 18:11 Відповісти
Раніше треба було думати, кінь розмовляючий. Кого ти лякаєш? Ядеркаю хернеш по США чи Англії? Так там всі діти ваших керманичів. Плюс родини китайських керманичів. Іди, спробуй, парнокопитний.
показати весь коментар
07.10.2024 18:17 Відповісти
Це нова червона лінія, чи як завжди-коричнева?😁
показати весь коментар
07.10.2024 18:50 Відповісти
Гола дупу намагається залякати їжака
показати весь коментар
07.10.2024 19:21 Відповісти
Мені цікаво, хто це іржання боїться досі, окрім куколда Шольца
показати весь коментар
07.10.2024 19:54 Відповісти
Коняка правильно сказала, що це гра з вогнем, бо якщо Україна почне бити по російських заводах, на яких виготовляють ракети, дрони, РСЗВ та аеродроми, то московити програють і доволі бистро. А погрози старої, затяганої конячки так і залишаться погрозами, ніхто їх давно вже не боїться. Москалі застосували все, що в них було проти України, крім ядерки, а Україна стояла, стоїть і буде стояти. То що кацапи можуть зробити, наприклад США? Як вони долізуть до її території? Їх ржаві ракети витрачені на удари по Україні а ядерка полетить чи ні ще питання. Навіть якщо вилетить хоч одна ракета в бік США, то московія буде знищена за пару днів.
показати весь коментар
07.10.2024 20:34 Відповісти
прогнози синоптиків прості;
якщо вилазить горбатий 🐎 кінь, значить в хйла справи піз...дєць
показати весь коментар
07.10.2024 21:22 Відповісти
Які наслідки? Охороні за засранцем потрібно буде з тачкою бігати замість чумайдану?
показати весь коментар
07.10.2024 21:32 Відповісти
 
 