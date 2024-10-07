Дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ - гра з вогнем, яка має небезпечні наслідки, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення західних країн про дозвіл Україні на удари вглиб території РФ є "грою з вогнем".

Про це він розповів в інтервʼю Newsweek, передає Цензор.НЕТ.

За словами Лаврова, Росія нібито "відкрита до політико-дипломатичного врегулювання для усунення першопричини кризи".

Він вважає, що "відновлення миру не є частиною плану" України та її союзників.

Лавров зазначив, що російська сторона ухвалюватиме рішення виходячи з розуміння тих загроз, які створюються Заходом.

Російський міністр закордонних справ також пригрозив "небезпечними наслідками" для Штатів.

"Вашингтон та його союзники по НАТО надають Києву політичну, військову та фінансову підтримку, щоб війна тривала. Вони обговорюють дозвіл ЗСУ на використання західних ракет великої дальності для завдання удару вглиб російської території. "Гра з вогнем" таким чином може призвести до небезпечних наслідків", - сказав він.

Крім того, плани Росії "узгоджуються з траєкторією світу, що швидко змінюється", де РФ "налагодила глибоке партнерство з Китаєм і зміцнила зв'язки з країнами, що розвиваються", додав Лавров.

Раніше у Кремлі заявили, що бажання керівництва НАТО не сприймати серйозно слова російського диктатора Володимира Путіна про нібито наслідки надання дозволу Україні на удари вглиб території Росії - "надзвичайно небезпечне і провокаційне".

Також західні чиновники вважають, що отримали докази того, що китайські компанії таємно постачають зброю в Росію. Це може означати суттєву ескалацію залученості Пекіна до війни в Україні.