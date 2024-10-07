Разрешение на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ – игра с огнем, которая имеет опасные последствия, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение западных стран о разрешении Украине на удары вглубь территории РФ является "игрой с огнем".

Об этом он рассказал в интервью Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, Россия якобы "открыта к политико-дипломатическому урегулированию для устранения первопричины кризиса".

Он считает, что "восстановление мира не является частью плана" Украины и ее союзников.

Лавров отметил, что российская сторона будет принимать решение исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом.

Российский министр иностранных дел также пригрозил "опасными последствиями" для Штатов.

"Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, чтобы война продолжалась. Они обсуждают разрешение ВСУ на использование западных ракет большой дальности для нанесения удара вглубь российской территории. "Игра с огнем" таким образом может привести к опасным последствиям", - сказал он.

Кроме того, планы России "согласуются с быстро меняющейся траекторией мира", где РФ "наладила глубокое партнерство с Китаем и укрепила связи с развивающимися странами", добавил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что желание руководства НАТО не воспринимать серьезно слова российского диктатора Владимира Путина о якобы последствиях предоставления разрешения Украине на удары вглубь территории России - "чрезвычайно опасное и провокационное".

Также западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.