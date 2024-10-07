Разрешение на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ – игра с огнем, которая имеет опасные последствия, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение западных стран о разрешении Украине на удары вглубь территории РФ является "игрой с огнем".
Об этом он рассказал в интервью Newsweek, передает Цензор.НЕТ.
По словам Лаврова, Россия якобы "открыта к политико-дипломатическому урегулированию для устранения первопричины кризиса".
Он считает, что "восстановление мира не является частью плана" Украины и ее союзников.
Лавров отметил, что российская сторона будет принимать решение исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом.
Российский министр иностранных дел также пригрозил "опасными последствиями" для Штатов.
"Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, чтобы война продолжалась. Они обсуждают разрешение ВСУ на использование западных ракет большой дальности для нанесения удара вглубь российской территории. "Игра с огнем" таким образом может привести к опасным последствиям", - сказал он.
Кроме того, планы России "согласуются с быстро меняющейся траекторией мира", где РФ "наладила глубокое партнерство с Китаем и укрепила связи с развивающимися странами", добавил Лавров.
Ранее в Кремле заявили, что желание руководства НАТО не воспринимать серьезно слова российского диктатора Владимира Путина о якобы последствиях предоставления разрешения Украине на удары вглубь территории России - "чрезвычайно опасное и провокационное".
Также западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
роїся - то некероване судно, дії передбачити неможливо.
Но все же мало...
Но ещо ж есть , кому насрать...
Отвалом самосвала...
Це ж треба, Аферистович на цей раз виявився правим.
Війну зараз можуть зупинити тільки в Кремлі, забравшись геть з України. Але дурні і вперті голуби миру пнуться і далі.
Це було безпорадне конячн іржання смердючої бензоколонки, що подихає в агонії.
Рыжий и усатый Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит, И усами шевелит:
"Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую".
Звери задрожали, В обморок упали.
Волки от испуга Скушали друг друга.
Бедный крокодил Жабу проглотил.
якщо вилазить горбатий 🐎 кінь, значить в хйла справи піз...дєць