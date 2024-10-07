РУС
Разрешение на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ – игра с огнем, которая имеет опасные последствия, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение западных стран о разрешении Украине на удары вглубь территории РФ является "игрой с огнем".

Об этом он рассказал в интервью Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лаврова, Россия якобы "открыта к политико-дипломатическому урегулированию для устранения первопричины кризиса".

Он считает, что "восстановление мира не является частью плана" Украины и ее союзников.

Лавров отметил, что российская сторона будет принимать решение исходя из понимания тех угроз, которые создаются Западом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине будет продолжаться до устранения всех угроз со стороны Киева, - Лавров

Российский министр иностранных дел также пригрозил "опасными последствиями" для Штатов.

"Вашингтон и его союзники по НАТО оказывают Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, чтобы война продолжалась. Они обсуждают разрешение ВСУ на использование западных ракет большой дальности для нанесения удара вглубь российской территории. "Игра с огнем" таким образом может привести к опасным последствиям", - сказал он.

Кроме того, планы России "согласуются с быстро меняющейся траекторией мира", где РФ "наладила глубокое партнерство с Китаем и укрепила связи с развивающимися странами", добавил Лавров.

Читайте также: Бербок не исключает, что Украине разрешат бить по РФ немецким оружием

Ранее в Кремле заявили, что желание руководства НАТО не воспринимать серьезно слова российского диктатора Владимира Путина о якобы последствиях предоставления разрешения Украине на удары вглубь территории России - "чрезвычайно опасное и провокационное".

Также западные чиновники считают, что получили доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в Россию. Это может означать существенную эскалацию вовлеченности Пекина в войну в Украине.

Топ комментарии
Ваші постійні погрози також матимуть небезпечні для вас наслідки, кляча стара
07.10.2024 16:10 Ответить
подгорает??
07.10.2024 16:09 Ответить
у коня дочь-гражданка сша... дупу можно не искать, за нее можно просто взять)))
07.10.2024 16:22 Ответить
подгорает??
07.10.2024 16:09 Ответить
Конь перелякався, що його власну дупіту в воронці знайдуть.
07.10.2024 16:15 Ответить
у коня дочь-гражданка сша... дупу можно не искать, за нее можно просто взять)))
07.10.2024 16:22 Ответить
Доречі, якби всі країни конфіскували майно/рахунки мокш та викинули їх дітей/дружин на істєрічєскую родіну..ото був би нормальний варіант. І закрити той лепрозорій.
07.10.2024 16:34 Ответить
Викидати дітей не варто. То є гарантії безпеки для тих країн, що "прихистили" бідних нещасних "сиріток".
07.10.2024 17:56 Ответить
Та які гарантії! Можна подумати, всі мокшанські діти по Європах сидять. Прийде до влади на болотах новий чорт, в якого діти десь в Штатах, Канаді, Японії - пофігу йому буде на Європу та чужих дітей мокшанських.

роїся - то некероване судно, дії передбачити неможливо.
07.10.2024 19:04 Ответить
Вона (дочь лавріка) навіть на мокшанськом з акцентом розмовляє. Але дегенерати Кацапо-раби вірять у "паганую Амєріку" 🤣🤣🤣
07.10.2024 17:28 Ответить
Іш ти...Дайтє добіть Украіну, нічо ви їм нє давайте і нє разрєшайтє, а то ми вас Бомбой, а нас:??Как ето, нас??Что?Ась? А нас то за что, нє імєєтє права, ето фашізьм?
07.10.2024 19:14 Ответить
Ваші постійні погрози також матимуть небезпечні для вас наслідки, кляча стара
07.10.2024 16:10 Ответить
Так ви,кацапи, вже граєте з вогнем! То НПЗ палають,то склади з ракетами вибухають! Нефіг курити, там де не можна!
07.10.2024 16:10 Ответить
БЗДИТ ПОХОЖЕ.
07.10.2024 16:11 Ответить
Ваше друге слово зайве .
07.10.2024 17:15 Ответить
Засцал?
07.10.2024 16:12 Ответить
Чепушила! - так рашка вже в Украіні 10р вогнем грається
07.10.2024 16:12 Ответить
07.10.2024 16:13 Ответить
Нас, ****, Рать!
Но все же мало...
Но ещо ж есть , кому насрать...
Отвалом самосвала...
07.10.2024 16:21 Ответить
Коли ти вже **** здохнеш разом з воєним злочинцем ,світовим терористом путіном ? наскільки світ став би чистіший.
07.10.2024 16:14 Ответить
Нічого він не засцал,не бздіт і не подгорает! Просто робота в нього така - брехати!
07.10.2024 16:14 Ответить
Коняка стара з твоєї шкіри навіть чоботи не вийдуть хіба що китайські шльопанці.
07.10.2024 16:15 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🔥🔥🔥
07.10.2024 17:57 Ответить
Если бы это животное трындело по раштв было бы покер, то он же Newsweek интераью дает, поэтому это будут читать американцы, которым и так в уши сцыт Трамп
07.10.2024 16:15 Ответить
Не такі амери й дураки,щоб повірити в маячню,що це НАТО напало на Україну!
07.10.2024 16:17 Ответить
Он не про это лапшу вешает, пропаганда умеет представить черное белым , а в данном случае подыгрывает Трампу который за прекращение огня и уступки территориальные
07.10.2024 16:22 Ответить
Не перебільшуйте. Такі.
07.10.2024 16:39 Ответить
Не плач, коняка. Скоро на живодерню.
07.10.2024 16:16 Ответить
07.10.2024 16:17 Ответить
рашисти ще у 2008 граються з вогнем окупацією Грузії ,а з 2014 року підлили масла в вогонь .окупацією українського Криму.і так цей вогонь війни роздмухують до сьогодні.Самі його не хочутьніяк погасити і вивести свої війска з України.очікують,коли з України почнуть прилітати в глибину расєї "вогнегасники"
07.10.2024 16:18 Ответить
Прочитала статтю - кацапи (читай - Китай) хочуть перегляду світопорядку, для цього використовують Україну, щоб з її допомогою нагнути Захід та США, довести їх слабкість. Ну що сказати, якби не ЗСУ, вже б свого досягнули, так. Схоже , скоро будуть таки переговори на світовому рівні по новому світопорядку, і Україна - не головна тема.
Це ж треба, Аферистович на цей раз виявився правим.
07.10.2024 16:19 Ответить
нагнути Захід та США, довести їх слабкість... i kak ? poluchilos ?
07.10.2024 16:22 Ответить
Трошки їм ЗСУ завадило, а так би вже стояли біля Польщі і по новому ділили світ.
07.10.2024 16:26 Ответить
ta ņičovo oņi deļiti ņebudut deliti budut ih
07.10.2024 16:27 Ответить
v smisļe parašu ta kitai.
07.10.2024 16:28 Ответить
Дозвіл на удари ЗСУ західною зброєю вглиб РФ - гра з вогнем, яка має небезпечні наслідки! Для нас... - подумав Лавров.
07.10.2024 16:19 Ответить
Послухайте що він казав про припинення війни за яких умов. А потім згадайте всі ці плани перемоги самміти миру та інший шрот...

Війну зараз можуть зупинити тільки в Кремлі, забравшись геть з України. Але дурні і вперті голуби миру пнуться і далі.
07.10.2024 16:21 Ответить
в конюшні трєвожно! а в остальном, прєкрасная маркіза ..... )))
07.10.2024 16:22 Ответить
А він ще живий?! Такі натяки були, такі надії.
07.10.2024 16:25 Ответить
Ато что? Неужели путеннападэ?
07.10.2024 16:25 Ответить
для Коня таки Да !
07.10.2024 16:31 Ответить
Скотина парнокопытная, значит сдохнешь в ядерном пепле!
07.10.2024 16:34 Ответить
І що ж зроблять підірвана шкапа з обнульонишем? Довбануть по ЄС і США, де паразитують вилупки всієї бидлоеліти Балалайні, *********** там свою ж нерухомість разом з банками, де самі ж зберігають всі свої крадені статки?
Це було безпорадне конячн іржання смердючої бензоколонки, що подихає в агонії.
07.10.2024 16:36 Ответить
"Вдруг из подворотни Страшный великан,
Рыжий и усатый Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит, И усами шевелит:
"Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую".
Звери задрожали, В обморок упали.
Волки от испуга Скушали друг друга.
Бедный крокодил Жабу проглотил.
07.10.2024 16:38 Ответить
сосні овса
07.10.2024 16:44 Ответить
у кого-нибудь есть под рукой капелька никотина? Очень надо, не для себя прошу...
07.10.2024 16:55 Ответить
Буцигарні треба лякаться та скотомогильника... .
07.10.2024 17:02 Ответить
Це ось такі ігри?

07.10.2024 17:15 Ответить
Та коли ж це падло вже здохне?
07.10.2024 17:24 Ответить
Хіба він щось знає про "Гру з вогнем"? - Аж нічогісінько, тупий як "...подарок із Африки.."...
07.10.2024 17:29 Ответить
З вогнем кажеш, опудало, так він наш, як хочемо, так і граємо
07.10.2024 17:36 Ответить
Мерзавец,который бомбит Украину,чего-то возмущается
07.10.2024 17:38 Ответить
****** кляча, після всіх ваших злочинів це лише адекватна відповідь
07.10.2024 18:08 Ответить
А обстрелы Украины сев. корейскими и иранскими ракетами это как?
07.10.2024 18:09 Ответить
07.10.2024 18:11 Ответить
Раніше треба було думати, кінь розмовляючий. Кого ти лякаєш? Ядеркаю хернеш по США чи Англії? Так там всі діти ваших керманичів. Плюс родини китайських керманичів. Іди, спробуй, парнокопитний.
07.10.2024 18:17 Ответить
Це нова червона лінія, чи як завжди-коричнева?😁
07.10.2024 18:50 Ответить
Гола дупу намагається залякати їжака
07.10.2024 19:21 Ответить
Мені цікаво, хто це іржання боїться досі, окрім куколда Шольца
07.10.2024 19:54 Ответить
Коняка правильно сказала, що це гра з вогнем, бо якщо Україна почне бити по російських заводах, на яких виготовляють ракети, дрони, РСЗВ та аеродроми, то московити програють і доволі бистро. А погрози старої, затяганої конячки так і залишаться погрозами, ніхто їх давно вже не боїться. Москалі застосували все, що в них було проти України, крім ядерки, а Україна стояла, стоїть і буде стояти. То що кацапи можуть зробити, наприклад США? Як вони долізуть до її території? Їх ржаві ракети витрачені на удари по Україні а ядерка полетить чи ні ще питання. Навіть якщо вилетить хоч одна ракета в бік США, то московія буде знищена за пару днів.
07.10.2024 20:34 Ответить
прогнози синоптиків прості;
якщо вилазить горбатий 🐎 кінь, значить в хйла справи піз...дєць
07.10.2024 21:22 Ответить
Які наслідки? Охороні за засранцем потрібно буде з тачкою бігати замість чумайдану?
07.10.2024 21:32 Ответить
 
 