Война в Украине будет продолжаться до устранения всех угроз со стороны Киева, - Лавров
Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова завершить так называемую "специальную военную операцию" только в том случае, если будут "устранены угрозы", которые исходят от Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.
Лавров напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее назвал соответствующие предпосылки для урегулирования "СВО".
Среди них, в частности, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые якобы закреплены в российской конституции.
По словам российского министра, Украина "отреагировала на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область".
"Покровители Киева в лице США и других стран НАТО хотят нанести России "стратегическое поражение". В этих условиях нам не остается ничего другого, как продолжить "специальную военную операцию" до устранения угроз, исходящих от Украины", - добавил Лавров.
От я впевнено і твердо скажу, що небо - зелене, вода - суха, у вас в голові відсутній мозок, і буду повторювати це, нахабно спростовуючи всі ваші доводи. І насолоджуватимусь вашою безсилою люттю.
З кінцівкою на спині...
Загроза тільки демократії..
Ну, дуже збуджені...
Члени покаяття...
Зараз... поки...
Не можуть...
Віддатись в уст об'яття...
Зубы, волосы, страстный пыл,
Но за то появилась деменция,
Обосрался и сразу забыл.
Росія бере за вушки...
Я сворюю концепт...
Я можу надати рецепт.
Я дихаю перемогою...
Як Ти дихаєш Лихом...
Коли, замість мізкув...
Оцет....
- Потому что, (приводится выше указанная цитата лаврова).
- И поэтому, "единственный способ общения с русским - это его убийство".
- Полностью с Вами согласен, высказывания лаврова это убедительным образом подтверждают.
(из дипломатической беседы)
p.s. Вот это - реальность.
А нам розігнати всю московську кротівню в ОПі?
Так вони(рашисти) бережуть зє! Жоден снаряд чи ракета від раші не підлітає ближче 1+ км!
кацапи- вони ж хворі на усю макітру
Может спецслужбам наконец то пора заняться Лавровым (Медведевым, Шойгу, Рогозиным и прочими кремлевскими "ястребами" ) и дать им то, что они все время просят.... и давно заслужили ?
Эти террористы на собственных шкурах должны прочувствовать войну, которую они затеяли вместе со своим пуйлом....
Буданов не раз рассказывал как много покушений было на Зеленского и на самого Буданова.
Может ведомству Буданова, СБУ пора уже сконцетрироваться на военно-политическом руководстве вражеского государства ?
Витєкут глаза - угроза ісчєзнєт.