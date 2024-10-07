Война в Украине будет продолжаться до устранения всех угроз со стороны Киева, - Лавров

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова завершить так называемую "специальную военную операцию" только в том случае, если будут "устранены угрозы", которые исходят от Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.

Лавров напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее назвал соответствующие предпосылки для урегулирования "СВО".

Среди них, в частности, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые якобы закреплены в российской конституции.

По словам российского министра, Украина "отреагировала на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область".

"Покровители Киева в лице США и других стран НАТО хотят нанести России "стратегическое поражение". В этих условиях нам не остается ничего другого, как продолжить "специальную военную операцию" до устранения угроз, исходящих от Украины", - добавил Лавров.

