Война в Украине будет продолжаться до устранения всех угроз со стороны Киева, - Лавров

лава МЗС РФ Сергій Лавров про завершення війни в Україні

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова завершить так называемую "специальную военную операцию" только в том случае, если будут "устранены угрозы", которые исходят от Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому журналу Newsweek.

Лавров напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее назвал соответствующие предпосылки для урегулирования "СВО".

Среди них, в частности, полный вывод Вооруженных сил Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также "признание территориальных реалий", которые якобы закреплены в российской конституции.

По словам российского министра, Украина "отреагировала на это заявление вооруженным вторжением 6 августа в Курскую область".

"Покровители Киева в лице США и других стран НАТО хотят нанести России "стратегическое поражение". В этих условиях нам не остается ничего другого, как продолжить "специальную военную операцию" до устранения угроз, исходящих от Украины", - добавил Лавров.

Лавров

+29
Чергова хуцпа, не звертайте уваги.
+27
Здохни падло разом зі своїм @уйлом.
+23
конячий сказ - то невиліковна хвороба... ау, Никотин, де ти?...
Чергова хуцпа, не звертайте уваги.
Вже 300 років не звертаємо уваги...
07.10.2024 15:07 Ответить
Ну, можна звертати увагу на кожний висер.
От я впевнено і твердо скажу, що небо - зелене, вода - суха, у вас в голові відсутній мозок, і буду повторювати це, нахабно спростовуючи всі ваші доводи. І насолоджуватимусь вашою безсилою люттю.
Чергові лінії...
З кінцівкою на спині...

Загроза тільки демократії..

Ну, дуже збуджені...

Члени покаяття...

Зараз... поки...
Не можуть...

Віддатись в уст об'яття...
Але цю хуцпу багато хто хаває навіть в Україні, мовчу вже за втомлений захід...
Здохни падло разом зі своїм @уйлом.
фуйло вже здохло,його заміняє якесь ряжене чмо,що стосується висеру лаврухи в перекладі на людську сосії жопа, війна скоро закінчиться.
що, не відпускає? )) добре ж тебе тримає та секта "свідків ху йла в холодильнику", шо ти тут на кожному кроці ліпиш ту ахінею, що ху йло вже здохло... ти одне запам'ятай. усі, хто там зараз є при владі, усі ці кремлівські вежі - це є колективне ху йло. тому оці коменти про ху йло в холодильнику абсолютно нічого не змінюють. то навіщо їх тут ліпити!?
конячий сказ - то невиліковна хвороба... ау, Никотин, де ти?...
Які орки сцикливі виявляються. Україна їм загрожує
сосі лошадку, мерін...
Дурік! - зачєм уси сбріл!
Його треба просто ігнорувати, ці висери, ні на що не впливають. У нас свої плани.
Назвав би хоч одну загрозу, а то виглядає повним... балаболом.
Дивно не те, що цей кінь несе чергову маячню, а що цю маячню публікують Західні ЗМІ, підтримуючи фактично російську пропаганду. А потім дивуються чому в Австрії чи Німеччині перемагають на виборах неонацисти.
Свобода слова...
Яка це свобода слова, росіяни від початку сво оголосили денацифікацію України, іншими словами знищення українців як нації. І публікуючи такі інтерв'ю, Захід просто підтримує російську пропаганду та наративи.
Я не знаю точно, які закони в Німеччині. Але в США діє перша поправка. Там можно навіть надіти футболку з гітлером, кричати про майн-кампф, и влаштовувати марши неонацистів серед людей постраждавших від Холокосту.
Пора нам Курську область закріпляти в Конституції, за**али вже.
Була. До 1922 року.
У такі ігри можна і потрібно грати і в чотири руки ...
От коня убежала потенция,
Зубы, волосы, страстный пыл,
Но за то появилась деменция,
Обосрался и сразу забыл.
З часів Пушкіна...
Росія бере за вушки...

Я сворюю концепт...
Я можу надати рецепт.

Я дихаю перемогою...
Як Ти дихаєш Лихом...

Коли, замість мізкув...
Оцет....
Які воно речовини вживає?
Коняці трапився забористий овес з Колумбії.
Каких угроз ? ***** двухЖопый.
Мразь, угрозы, которыми мы бы мечтали тебя угостить, у нас закончились в середине девяностых. Мы отдали эти угрозы по Будапештскому меморандуму.
******
Вова ху рятує Вову зє!
- Почему Вы так ненавидите русских?
- Потому что, (приводится выше указанная цитата лаврова).
- И поэтому, "единственный способ общения с русским - это его убийство".
- Полностью с Вами согласен, высказывания лаврова это убедительным образом подтверждают.
(из дипломатической беседы)
p.s. Вот это - реальность.
Взагалі-то це маркер. Починаються подібні кукурікання,значить справи у кацапомерзоти йдуть не дуже. А упоротому меріну взагалі краще мовчати.
Що? Вбити зє?
А нам розігнати всю московську кротівню в ОПі?
Так вони(рашисти) бережуть зє! Жоден снаряд чи ракета від раші не підлітає ближче 1+ км!
Коли вже здохне ця тупа коняка?..
щоб ти здох..., краще удвох з хазяїном...
Як шо ми ім заголжували то яку тоді рагрозу для рф складає наприклад Люксембург?
У Люксембурзі говорять на люксембургскій мові - ось вам і загроза кацапам А ще там е пара берізок , які кацапи важають своею батьківщиною
кацапи- вони ж хворі на усю макітру
Навіщо НьюсВік бере в коняки інтерв'ю?
Як тільки буде прийнято рішення про вступ України до НАТО -так війна і припиниться.
Им нравится война....

Может спецслужбам наконец то пора заняться Лавровым (Медведевым, Шойгу, Рогозиным и прочими кремлевскими "ястребами" ) и дать им то, что они все время просят.... и давно заслужили ?

Эти террористы на собственных шкурах должны прочувствовать войну, которую они затеяли вместе со своим пуйлом....

Буданов не раз рассказывал как много покушений было на Зеленского и на самого Буданова.

Может ведомству Буданова, СБУ пора уже сконцетрироваться на военно-политическом руководстве вражеского государства ?
У 1943 році американські журнали брали інтерв'ю у Ріббентропа?а чому ні ?
"на горбі стояв верблюд ,у двоє зігнувся.ой це ж зовсім не верблюд- лавров іпанулсі..."
Не в коня корм.
Навіщо цю муйню ретранслювати, і без цього хочеться відкрутити голову Лаврову, навіщо про це нагадувати, я не забув, і про це ніколи не дасть забути вбивство Мордором наших людей щодня
Здохни вже рашиська паскуда разом з світовим терористом путіном,смерть фашиській росії.
Ага , віддати вам Херсон і Запоріжжя, де навіть вашого псевдореферендуму не було? Такого не буде. А отже війна ще буде не один рік, нажаль...
Да тебе, ларов , скоро вбьють , бо хутін свідків прибирає
Щоб швидко звільнити свої території, та заставити кацапів замовчати на вікі, України достатньо мати свою ядерну зброю.
1000 нормальних ракет теж досить
Стара маразматична коняка овес мабуть прілий був чи з домішками чогось не бачить очевидного що раша стоїть на краю прірви і як у 2 світову гітлер погрожував всім так і ця пустоголова коняка погрожує ау тебе вже китайці осідлали
Або усунення вас від влади, вірніше одного. В цьому світі нічого неможливого немає.
маленька ядерна ********* обісралася маючи поруч Велику Україну
И-го-го! - поет лошадка
Краще здохни,падло кацапське.
Е-а, - знову дебілить: - війна триватиме доти, доки БОГ не двине рашці в їбало, - це вже скоро, а в якому вигляді це вібудеться не є суттєвим.
Угроза с Украіни - в глазах смотрящєго.
Витєкут глаза - угроза ісчєзнєт.
