УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5222 відвідувача онлайн
Новини
12 103 65

Війна в Україні триватиме до усунення всіх загроз з боку Києва, - Лавров

лава МЗС РФ Сергій Лавров про завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Росія буде готова завершити так звану "спеціальну військову операцію" тільки в тому разі, якщо буде "усунено загрози", які йдуть від України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Newsweek.

Лавров нагадав, що російський диктатор Володимир Путін раніше назвав відповідні передумови для врегулювання "СВО".

Серед них, зокрема, повне виведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також "визнання територіальних реалій", які нібито закріплені у російській конституції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ хоче, щоб Трамп у разі перемоги на виборах США "скасував" закони України про мову та УПЦ МП

За словами російського міністра, Україна "відреагувала на цю заяву збройним вторгненням 6 серпня до Курської області".

"Покровителі Києва в особі США та інших країн НАТО хочуть завдати Росії "стратегічної поразки". У цих умовах нам не залишається нічого іншого, як продовжити "спеціальну військову операцію" до усунення загроз, що находять від України", - додав Лавров.

Лавров

Також читайте: Лавров в ООН: "Не збираюся обговорювати небезпеку ідеї битися до перемоги з ядерною державою РФ"

Автор: 

Лавров Сергій (1643) росія (67283) Курськ (1191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Чергова хуцпа, не звертайте уваги.
показати весь коментар
07.10.2024 15:03 Відповісти
+27
Здохни падло разом зі своїм @уйлом.
показати весь коментар
07.10.2024 15:04 Відповісти
+23
конячий сказ - то невиліковна хвороба... ау, Никотин, де ти?...
показати весь коментар
07.10.2024 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова хуцпа, не звертайте уваги.
показати весь коментар
07.10.2024 15:03 Відповісти
Вже 300 років не звертаємо уваги...
показати весь коментар
07.10.2024 15:07 Відповісти
Ну, можна звертати увагу на кожний висер.
От я впевнено і твердо скажу, що небо - зелене, вода - суха, у вас в голові відсутній мозок, і буду повторювати це, нахабно спростовуючи всі ваші доводи. І насолоджуватимусь вашою безсилою люттю.
показати весь коментар
07.10.2024 15:10 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:41 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 18:39 Відповісти
Чергові лінії...
З кінцівкою на спині...

Загроза тільки демократії..

Ну, дуже збуджені...

Члени покаяття...

Зараз... поки...
Не можуть...

Віддатись в уст об'яття...
показати весь коментар
07.10.2024 16:18 Відповісти
Але цю хуцпу багато хто хаває навіть в Україні, мовчу вже за втомлений захід...
показати весь коментар
07.10.2024 19:26 Відповісти
Здохни падло разом зі своїм @уйлом.
показати весь коментар
07.10.2024 15:04 Відповісти
фуйло вже здохло,його заміняє якесь ряжене чмо,що стосується висеру лаврухи в перекладі на людську сосії жопа, війна скоро закінчиться.
показати весь коментар
07.10.2024 15:42 Відповісти
що, не відпускає? )) добре ж тебе тримає та секта "свідків ху йла в холодильнику", шо ти тут на кожному кроці ліпиш ту ахінею, що ху йло вже здохло... ти одне запам'ятай. усі, хто там зараз є при владі, усі ці кремлівські вежі - це є колективне ху йло. тому оці коменти про ху йло в холодильнику абсолютно нічого не змінюють. то навіщо їх тут ліпити!?
показати весь коментар
07.10.2024 18:44 Відповісти
конячий сказ - то невиліковна хвороба... ау, Никотин, де ти?...
показати весь коментар
07.10.2024 15:04 Відповісти
Які орки сцикливі виявляються. Україна їм загрожує
показати весь коментар
07.10.2024 15:05 Відповісти
сосі лошадку, мерін...
показати весь коментар
07.10.2024 15:06 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:07 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:07 Відповісти
Дурік! - зачєм уси сбріл!
показати весь коментар
07.10.2024 15:08 Відповісти
Його треба просто ігнорувати, ці висери, ні на що не впливають. У нас свої плани.
показати весь коментар
07.10.2024 15:08 Відповісти
Назвав би хоч одну загрозу, а то виглядає повним... балаболом.
показати весь коментар
07.10.2024 15:08 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:09 Відповісти
Дивно не те, що цей кінь несе чергову маячню, а що цю маячню публікують Західні ЗМІ, підтримуючи фактично російську пропаганду. А потім дивуються чому в Австрії чи Німеччині перемагають на виборах неонацисти.
показати весь коментар
07.10.2024 15:10 Відповісти
Свобода слова...
показати весь коментар
07.10.2024 16:10 Відповісти
Яка це свобода слова, росіяни від початку сво оголосили денацифікацію України, іншими словами знищення українців як нації. І публікуючи такі інтерв'ю, Захід просто підтримує російську пропаганду та наративи.
показати весь коментар
07.10.2024 16:41 Відповісти
Я не знаю точно, які закони в Німеччині. Але в США діє перша поправка. Там можно навіть надіти футболку з гітлером, кричати про майн-кампф, и влаштовувати марши неонацистів серед людей постраждавших від Холокосту.
показати весь коментар
07.10.2024 17:27 Відповісти
Пора нам Курську область закріпляти в Конституції, за**али вже.
показати весь коментар
07.10.2024 15:10 Відповісти
Була. До 1922 року.
показати весь коментар
07.10.2024 15:25 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:54 Відповісти
У такі ігри можна і потрібно грати і в чотири руки ...
показати весь коментар
07.10.2024 15:57 Відповісти
От коня убежала потенция,
Зубы, волосы, страстный пыл,
Но за то появилась деменция,
Обосрался и сразу забыл.
показати весь коментар
07.10.2024 15:12 Відповісти
З часів Пушкіна...
Росія бере за вушки...

Я сворюю концепт...
Я можу надати рецепт.

Я дихаю перемогою...
Як Ти дихаєш Лихом...

Коли, замість мізкув...
Оцет....
показати весь коментар
07.10.2024 15:14 Відповісти
Які воно речовини вживає?
показати весь коментар
07.10.2024 15:18 Відповісти
Коняці трапився забористий овес з Колумбії.
показати весь коментар
07.10.2024 15:18 Відповісти
Каких угроз ? ***** двухЖопый.
показати весь коментар
07.10.2024 15:20 Відповісти
Мразь, угрозы, которыми мы бы мечтали тебя угостить, у нас закончились в середине девяностых. Мы отдали эти угрозы по Будапештскому меморандуму.
показати весь коментар
07.10.2024 15:20 Відповісти
******
показати весь коментар
07.10.2024 15:23 Відповісти
Вова ху рятує Вову зє!
показати весь коментар
07.10.2024 15:23 Відповісти
- Почему Вы так ненавидите русских?
- Потому что, (приводится выше указанная цитата лаврова).
- И поэтому, "единственный способ общения с русским - это его убийство".
- Полностью с Вами согласен, высказывания лаврова это убедительным образом подтверждают.
(из дипломатической беседы)
p.s. Вот это - реальность.
показати весь коментар
07.10.2024 15:24 Відповісти
Взагалі-то це маркер. Починаються подібні кукурікання,значить справи у кацапомерзоти йдуть не дуже. А упоротому меріну взагалі краще мовчати.
показати весь коментар
07.10.2024 15:24 Відповісти
Що? Вбити зє?
А нам розігнати всю московську кротівню в ОПі?
Так вони(рашисти) бережуть зє! Жоден снаряд чи ракета від раші не підлітає ближче 1+ км!
показати весь коментар
07.10.2024 15:29 Відповісти
Коли вже здохне ця тупа коняка?..
показати весь коментар
07.10.2024 15:26 Відповісти
щоб ти здох..., краще удвох з хазяїном...
показати весь коментар
07.10.2024 15:28 Відповісти
Як шо ми ім заголжували то яку тоді рагрозу для рф складає наприклад Люксембург?
показати весь коментар
07.10.2024 15:33 Відповісти
У Люксембурзі говорять на люксембургскій мові - ось вам і загроза кацапам А ще там е пара берізок , які кацапи важають своею батьківщиною
кацапи- вони ж хворі на усю макітру
показати весь коментар
07.10.2024 16:18 Відповісти
Навіщо НьюсВік бере в коняки інтерв'ю?
показати весь коментар
07.10.2024 15:34 Відповісти
Як тільки буде прийнято рішення про вступ України до НАТО -так війна і припиниться.
показати весь коментар
07.10.2024 15:38 Відповісти
Им нравится война....

Может спецслужбам наконец то пора заняться Лавровым (Медведевым, Шойгу, Рогозиным и прочими кремлевскими "ястребами" ) и дать им то, что они все время просят.... и давно заслужили ?

Эти террористы на собственных шкурах должны прочувствовать войну, которую они затеяли вместе со своим пуйлом....

Буданов не раз рассказывал как много покушений было на Зеленского и на самого Буданова.

Может ведомству Буданова, СБУ пора уже сконцетрироваться на военно-политическом руководстве вражеского государства ?
показати весь коментар
07.10.2024 15:40 Відповісти
У 1943 році американські журнали брали інтерв'ю у Ріббентропа?а чому ні ?
показати весь коментар
07.10.2024 15:42 Відповісти
"на горбі стояв верблюд ,у двоє зігнувся.ой це ж зовсім не верблюд- лавров іпанулсі..."
показати весь коментар
07.10.2024 15:45 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2024 15:46 Відповісти
Не в коня корм.
показати весь коментар
07.10.2024 15:58 Відповісти
Навіщо цю муйню ретранслювати, і без цього хочеться відкрутити голову Лаврову, навіщо про це нагадувати, я не забув, і про це ніколи не дасть забути вбивство Мордором наших людей щодня
показати весь коментар
07.10.2024 15:59 Відповісти
Здохни вже рашиська паскуда разом з світовим терористом путіном,смерть фашиській росії.
показати весь коментар
07.10.2024 16:03 Відповісти
Ага , віддати вам Херсон і Запоріжжя, де навіть вашого псевдореферендуму не було? Такого не буде. А отже війна ще буде не один рік, нажаль...
показати весь коментар
07.10.2024 16:08 Відповісти
Да тебе, ларов , скоро вбьють , бо хутін свідків прибирає
показати весь коментар
07.10.2024 16:13 Відповісти
Щоб швидко звільнити свої території, та заставити кацапів замовчати на вікі, України достатньо мати свою ядерну зброю.
показати весь коментар
07.10.2024 16:23 Відповісти
1000 нормальних ракет теж досить
показати весь коментар
07.10.2024 16:37 Відповісти
Стара маразматична коняка овес мабуть прілий був чи з домішками чогось не бачить очевидного що раша стоїть на краю прірви і як у 2 світову гітлер погрожував всім так і ця пустоголова коняка погрожує ау тебе вже китайці осідлали
показати весь коментар
07.10.2024 16:30 Відповісти
Або усунення вас від влади, вірніше одного. В цьому світі нічого неможливого немає.
показати весь коментар
07.10.2024 16:43 Відповісти
маленька ядерна ********* обісралася маючи поруч Велику Україну
показати весь коментар
07.10.2024 16:50 Відповісти
И-го-го! - поет лошадка
показати весь коментар
07.10.2024 16:58 Відповісти
Краще здохни,падло кацапське.
показати весь коментар
07.10.2024 17:43 Відповісти
Е-а, - знову дебілить: - війна триватиме доти, доки БОГ не двине рашці в їбало, - це вже скоро, а в якому вигляді це вібудеться не є суттєвим.
показати весь коментар
07.10.2024 17:46 Відповісти
Угроза с Украіни - в глазах смотрящєго.
Витєкут глаза - угроза ісчєзнєт.
показати весь коментар
07.10.2024 18:48 Відповісти
 
 