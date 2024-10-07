Війна в Україні триватиме до усунення всіх загроз з боку Києва, - Лавров

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Росія буде готова завершити так звану "спеціальну військову операцію" тільки в тому разі, якщо буде "усунено загрози", які йдуть від України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Newsweek.

Лавров нагадав, що російський диктатор Володимир Путін раніше назвав відповідні передумови для врегулювання "СВО".

Серед них, зокрема, повне виведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також "визнання територіальних реалій", які нібито закріплені у російській конституції.

За словами російського міністра, Україна "відреагувала на цю заяву збройним вторгненням 6 серпня до Курської області".

"Покровителі Києва в особі США та інших країн НАТО хочуть завдати Росії "стратегічної поразки". У цих умовах нам не залишається нічого іншого, як продовжити "спеціальну військову операцію" до усунення загроз, що находять від України", - додав Лавров.

