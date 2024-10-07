Війна в Україні триватиме до усунення всіх загроз з боку Києва, - Лавров
Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Росія буде готова завершити так звану "спеціальну військову операцію" тільки в тому разі, якщо буде "усунено загрози", які йдуть від України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю американському журналу Newsweek.
Лавров нагадав, що російський диктатор Володимир Путін раніше назвав відповідні передумови для врегулювання "СВО".
Серед них, зокрема, повне виведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також "визнання територіальних реалій", які нібито закріплені у російській конституції.
За словами російського міністра, Україна "відреагувала на цю заяву збройним вторгненням 6 серпня до Курської області".
"Покровителі Києва в особі США та інших країн НАТО хочуть завдати Росії "стратегічної поразки". У цих умовах нам не залишається нічого іншого, як продовжити "спеціальну військову операцію" до усунення загроз, що находять від України", - додав Лавров.
От я впевнено і твердо скажу, що небо - зелене, вода - суха, у вас в голові відсутній мозок, і буду повторювати це, нахабно спростовуючи всі ваші доводи. І насолоджуватимусь вашою безсилою люттю.
З кінцівкою на спині...
Загроза тільки демократії..
Ну, дуже збуджені...
Члени покаяття...
Зараз... поки...
Не можуть...
Віддатись в уст об'яття...
Зубы, волосы, страстный пыл,
Но за то появилась деменция,
Обосрался и сразу забыл.
Росія бере за вушки...
Я сворюю концепт...
Я можу надати рецепт.
Я дихаю перемогою...
Як Ти дихаєш Лихом...
Коли, замість мізкув...
Оцет....
- Потому что, (приводится выше указанная цитата лаврова).
- И поэтому, "единственный способ общения с русским - это его убийство".
- Полностью с Вами согласен, высказывания лаврова это убедительным образом подтверждают.
(из дипломатической беседы)
p.s. Вот это - реальность.
А нам розігнати всю московську кротівню в ОПі?
Так вони(рашисти) бережуть зє! Жоден снаряд чи ракета від раші не підлітає ближче 1+ км!
кацапи- вони ж хворі на усю макітру
Может спецслужбам наконец то пора заняться Лавровым (Медведевым, Шойгу, Рогозиным и прочими кремлевскими "ястребами" ) и дать им то, что они все время просят.... и давно заслужили ?
Эти террористы на собственных шкурах должны прочувствовать войну, которую они затеяли вместе со своим пуйлом....
Буданов не раз рассказывал как много покушений было на Зеленского и на самого Буданова.
Может ведомству Буданова, СБУ пора уже сконцетрироваться на военно-политическом руководстве вражеского государства ?
Витєкут глаза - угроза ісчєзнєт.