Фіцо заявив, що вважає "особистим обов’язком" приїхати в Москву на 9 травня
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "був би дуже радий" приїхати до Москви для участі у відзначенні російського Дня перемоги у 2025 році.
Про це він сказав в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, цитує російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
Фіцо заявив, що вважає "особистим обов’язком" подякувати "воїнам Червоної армії".
"Так, я буду дуже радий... Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед - перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", - сказав словацький премʼєр.
Про "втому" від війни в Україні
Фіцо також поділився своїми думками про нібито втому від війни в Україні, зазначивши, зокрема, що "у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".
"У ЄС кажуть українцям: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", - зазначив політик.
У розмові зі Скабєєвою словацький прем'єр також торкнувся теми підриву газопроводів "Північний потік". Зокрема, він назвав "нісенітницями" версію про те, що диверсію вчинили українські офіцери.
у 1939 на польщу напали Німеччина зі словенію
а за два тижні підключився Сралін
Тож союзнички
Тільки Фіцо треба пам'ятати долю Тісо-добре висіти на мотузці