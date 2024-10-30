УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9367 відвідувачів онлайн
Новини
3 205 46

Фіцо заявив, що вважає "особистим обов’язком" приїхати в Москву на 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "був би дуже радий" приїхати до Москви для участі у відзначенні російського Дня перемоги у 2025 році.

Про це він сказав в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, цитує російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Фіцо заявив, що вважає "особистим обов’язком" подякувати "воїнам Червоної армії".

"Так, я буду дуже радий... Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед - перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", - сказав словацький премʼєр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо вважає, що "План перемоги" Зеленського може нібито спровокувати Третю світову війну 

Про "втому" від війни в Україні

Фіцо також поділився своїми думками про нібито втому від війни в Україні, зазначивши, зокрема, що "у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

"У ЄС кажуть українцям: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", - зазначив політик.

У розмові зі Скабєєвою словацький прем'єр також торкнувся теми підриву газопроводів "Північний потік". Зокрема, він назвав "нісенітницями" версію про те, що диверсію вчинили українські офіцери.

Читайте також: Війна в Україні закінчиться найближчим часом, - прем’єр Словаччини Фіцо

Автор: 

росія (67966) Словаччина (1210) Фіцо Роберт (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Тобто воно їде у логово кацапського фашизму святокувати перемогу над німецьким фашизмом?
показати весь коментар
30.10.2024 12:52 Відповісти
+12
В 30-х роках 20-го століття один з сенаторів США сказав: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами..." Парадоксально. оце чмо їде в ******* фашистську, нацистську державу щоб "святкувати перемогу над фашизмом!!"
показати весь коментар
30.10.2024 12:57 Відповісти
+11
От для чого воно в ЄС сидить?
показати весь коментар
30.10.2024 12:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
але ж НАТО сильне як ніколи раніше
показати весь коментар
30.10.2024 12:48 Відповісти
Хай п#здує. Дурні до дурнів.
показати весь коментар
30.10.2024 12:54 Відповісти
здається, у цій всій ситуації найдурніші саме ми, а не вони, бо вони і в НАТО, і в ЄС, і війни у них нема, хоча корупція є, і все інше.
показати весь коментар
30.10.2024 13:28 Відповісти
От для чого воно в ЄС сидить?
показати весь коментар
30.10.2024 12:50 Відповісти
Гроши ЄС.
показати весь коментар
30.10.2024 13:14 Відповісти
Мразота! Дочекаєшся поки вас накриють!!
показати весь коментар
30.10.2024 12:50 Відповісти
Тобто воно їде у логово кацапського фашизму святокувати перемогу над німецьким фашизмом?
показати весь коментар
30.10.2024 12:52 Відповісти
Пика в нього чисто кацапська, десь ближче до рязані.
показати весь коментар
30.10.2024 12:52 Відповісти
Що ти там будеш ,празднувати,недолугий?
показати весь коментар
30.10.2024 12:53 Відповісти
Ну що,що цю гидоту тримає у Євросоюзі та НАТО,чи якійсь цінності європейські,чи бажання воювати за об'єднану Європу,що?
показати весь коментар
30.10.2024 12:53 Відповісти
А хіба Друга світова у травні закінчилась? А не в серпні?
показати весь коментар
30.10.2024 12:55 Відповісти
Україна вже у "48" раз більше заслуговує на членство в ЄС, та тим більше у НАТО,зі всіми нашими проблемами.
показати весь коментар
30.10.2024 12:55 Відповісти
Нетаньяху не забудь.
показати весь коментар
30.10.2024 12:56 Відповісти
Щоб він звідти і не повернувся , коммуняка клятий 😡
показати весь коментар
30.10.2024 12:57 Відповісти
В 30-х роках 20-го століття один з сенаторів США сказав: "Фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами..." Парадоксально. оце чмо їде в ******* фашистську, нацистську державу щоб "святкувати перемогу над фашизмом!!"
показати весь коментар
30.10.2024 12:57 Відповісти
Я перепрошую, нр здаєтся шо це сказав У.Черчиль. До речи, вінЮ після капітуляції Німеччини, ще сказава - Здаєтся шо ми зарізали не ту свиню.
показати весь коментар
30.10.2024 13:13 Відповісти
Ні, ці слова про фашистів приписують Черчилю, але це не так. До речі, дуже часто неправильно цитують його слова, що "демократія - найгірший спосіб правління, але не придумали кращого..." Він казав так: "Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…" - тобто він прямою мовою не казав, "найгірша", а "кажуть, що найгірша", і навпаки, акцентував, що ніхто не претендує на її супер досконалість, але в порівнянні з іншими формами, що були випробувані - найкраща.
показати весь коментар
30.10.2024 14:07 Відповісти
ще один по стопах рома і сінті в одному стакані - чорбана. "коли б параша напала на словаччину - ми б зразу здались!" (десь так, лінки гуглити оригінал.)
показати весь коментар
30.10.2024 12:58 Відповісти
І Орбана нехай прихопить, може в Удмуртії по квартирі отримають на ПМЖ.
показати весь коментар
30.10.2024 13:00 Відповісти
Інтерв'ю ************* - це вже саме по собі зашквар.
показати весь коментар
30.10.2024 13:02 Відповісти
С другой стороны в войне участвовали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 страны «оси» и их союзники :

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1939%E2%80%941945) Словакия - 1 сентября 1939 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Италия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Албания - 10 июня 1940 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1920%E2%80%941946) Венгрия - 11 апреля 1941 года;Ирак - 1 мая 1941 года;Румыния, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Хорватия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Финляндия - июнь 1941 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Япония , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83-%D0%B3%D0%BE Маньчжоу-го - 7 декабря 1941 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгария - 13 декабря 1941 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 Таиланд - 25 января 1942 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D1%8D%D1%8F Китай (правительство Ван Цзинвэя) - 9 января 1943 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0 Бирма - 1 августа 1943 года;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Филиппины - сентябрь 1944 года.
показати весь коментар
30.10.2024 13:03 Відповісти
Досьє там на тебе в надійному місце лежить, Фіцо. І нікуди ти не дінешся від "особистих зобов'язань".
показати весь коментар
30.10.2024 13:03 Відповісти
Хай його там носять як ,,Дедушку на палочке " !!
показати весь коментар
30.10.2024 13:06 Відповісти
Якщо буде куди їхати та до кого то може і поїде
показати весь коментар
30.10.2024 13:06 Відповісти
довбо... грай, до 9 травня ще дожити треба
показати весь коментар
30.10.2024 13:09 Відповісти
Фіцо настільки тупий шо вважає 9 травня днем закінчення Другій Світовой Війни яку як раз і розпочала Москва з Берліном, фроінд Сралін з дружбаном Адіком?
показати весь коментар
30.10.2024 13:09 Відповісти
Може наступний стрілок буде більш влучним...
показати весь коментар
30.10.2024 13:10 Відповісти
Та їдь і здохни там,недобиток.
показати весь коментар
30.10.2024 13:18 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 13:19 Відповісти
Словаки были за нацистов, сейчас за рашистов. Ничему их история не учит
показати весь коментар
30.10.2024 13:26 Відповісти
Приїде - а там ЗСУ на Червоній площі ..... Ото буде в нього "зальот"
показати весь коментар
30.10.2024 13:26 Відповісти
А чого, ****, не в Київ. Що українці не звільняли Словакію?
показати весь коментар
30.10.2024 13:27 Відповісти
То воно має їхати до Москви і 7 листопада - святкувати "октябрьскій" хабадскій пєрєворот.
показати весь коментар
30.10.2024 13:37 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 13:41 Відповісти
Что...
показати весь коментар
30.10.2024 13:51 Відповісти
В Корею можна заіхати до кімки. Там взагалі креативна совдепія. Краще ніж на болотах.
показати весь коментар
30.10.2024 13:42 Відповісти
Лайно, яке віре у те, що воно людина.
показати весь коментар
30.10.2024 13:47 Відповісти
Бо його деда "воїн - освабадітель" - бабусі возбудітель.
показати весь коментар
30.10.2024 13:48 Відповісти
Цікаво ,в скільки євро ,путлер оцінив таку заяву Фіцо.
показати весь коментар
30.10.2024 14:07 Відповісти
а якже-
у 1939 на польщу напали Німеччина зі словенію
а за два тижні підключився Сралін
Тож союзнички
Тільки Фіцо треба пам'ятати долю Тісо-добре висіти на мотузці
показати весь коментар
30.10.2024 14:13 Відповісти
Напевно не доживе хлоп...
показати весь коментар
30.10.2024 14:28 Відповісти
А хіба словаки у Другій світовій війні не були в гітлеровській коаліції?
показати весь коментар
30.10.2024 14:33 Відповісти
бронюй квиток, хедлайнер кобзон запрошує на "фестиваль", орбана не забудь
показати весь коментар
30.10.2024 14:56 Відповісти
Нічого нового. Словаки з Гітлером вели перемовини поза спиною чехів. Тепер з пуйлом домовляються. Сильна Україна їм не потрібна
показати весь коментар
30.10.2024 16:37 Відповісти
Ну звістно забов'язан.Він же винен рашці за перемогу на виборах в Словакіі,чи хтось ввагається що було якось по іншому.
показати весь коментар
30.10.2024 16:54 Відповісти
 
 