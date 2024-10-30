Фіцо заявив, що вважає "особистим обов’язком" приїхати в Москву на 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що "був би дуже радий" приїхати до Москви для участі у відзначенні російського Дня перемоги у 2025 році.

Про це він сказав в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, цитує російське агентство ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

Фіцо заявив, що вважає "особистим обов’язком" подякувати "воїнам Червоної армії".

"Так, я буду дуже радий... Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни й насамперед - перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", - сказав словацький премʼєр.

Про "втому" від війни в Україні

Фіцо також поділився своїми думками про нібито втому від війни в Україні, зазначивши, зокрема, що "у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

"У ЄС кажуть українцям: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", - зазначив політик.

У розмові зі Скабєєвою словацький прем'єр також торкнувся теми підриву газопроводів "Північний потік". Зокрема, він назвав "нісенітницями" версію про те, що диверсію вчинили українські офіцери.

