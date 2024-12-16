Вражеских ДРГ в Покровске нет, рашистов отбросили возле Песчаного, - ОСГВ "Хортиця"

В окрестностях Покровска бои не ведутся, российских ДРГ в городе нет.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Ситуация в Покровске

"Сразу подчеркну, что вражеских ДРГ в Покровске нет, бои в окрестностях города не ведутся. Конечно, враг пытается продвинуться на расстояние ближе к городу, попытки есть через левый, правый фланги Сил обороны, чтобы избежать фронтального штурма. Враг также избегает лобовых атак, пытается обходить город стороной. Этот город для нас важен, там есть железная дорога, которую враг будет пытаться захватить. Сейчас Силам обороны удалось отбросить российские силы у Песчаного, недалеко от Покровска", - отметил он.

По словам Волошина, сейчас там продолжаются бои. На Покровском направлении против одной бригады Сил обороны враг выставляет четыре. На этом направлении украинским защитникам противостоят три общероссийские армии - 2-я, 41-я и 51-я.

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Ситуация возле Успеновки

В то же время возле Успеновки украинские Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия в рамках оборонительной операции.

"Подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия в рамках проведения оборонительной операции по линии боевого соприкосновения там. Операция, которую проводят подразделения Сил обороны, предусматривает максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава. Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо остановить и стабилизировать линию фронта", - отметил Волошин, отвечая на вопрос о риске окружения украинских военных возле Успеновки.

Другая информация по этой ситуации пока не разглашается.

Ранее сообщалось, что подразделения Сил обороны принимают необходимые меры по недопущению окружения в районе Успеновки.

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