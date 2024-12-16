В Минобороны РФ предложили создать войска беспилотных систем

Минобороны России заявило об инициативе формирования в российской армии войск беспилотных систем.

Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, такая инициатива была предложена по поручению президента России Владимира Путина.

Предложение предусматривает формирование нового рода войск к третьему кварталу 2025 года. Белоусов также заявил, что российская армия якобы ежедневно использует более 3,5 тысячи беспилотников, и это число, по его словам, "стремительно растет".

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Как сообщается, ранее Путин высказывал намерения последовать опыту Украины, которая уже интегрировала беспилотные системы как отдельный компонент своей армии.

Несмотря на эти заявления, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают ряд проблем в использовании дронов в российской армии. В частности, из-за бюрократии и нехватки специалистов операторов БПЛА нередко отправляют в пехоту, что приводит к их потерям в боях.

Эксперты ISW прогнозируют, что на создание отдельных войск беспилотных систем в РФ понадобится не менее 6-12 месяцев. Это потребует масштабных реформ, новых образовательных программ, регистрации новых специальностей и адаптации волонтерских проектов к структуре минобороны РФ.

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