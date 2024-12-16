Новый ударный дрон SOVA 10 был допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны
Министерство обороны Украины допустило к использованию в Вооруженных силах новый ударный беспилотник SOVA 10.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Дрон SOVA 10 разработан для выполнения задач в сложных условиях, включая различные погодные явления и широкий диапазон температур. Его боевая нагрузка составляет несколько килограммов, что позволяет использовать аппарат для высокоточного поражения целей.
"Каждая новая модель изготавливается с учетом технических рекомендаций военных", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Министерство также напомнило производителям оборонной техники о доступности информации о процедуре кодификации новых образцов вооружения.
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Григорій Григорович
показать весь комментарий16.12.2024 21:08 Ответить Мне нравится 0
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