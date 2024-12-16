РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12077 посетителей онлайн
Новости
3 896 11
ОСГВ Хортица (199) Донецкая область (8770) Покровский район (157) Успеновка (13) война в Украине (1151)

ОСГВ "Хортица" об "Успеновском мешке": Операция предусматривает максимальное изматывание врага

Обстановка в районі Успенівки

Сейчас Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия возле Успеновки в Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона "Единые Новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По его словам, операция, которую проводят украинские подразделения, предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".

"Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо максимально остановить и стабилизировать линию фронта. Пока другую информацию не будем разглашать", - сказал Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг активно штурмует наши позиции в районе Нового Комара, в городской застройке Часова Яра и в Курахово, - ОСГВ "Хортица"

Ранее в ОСГВ "Хортица" отмечали, что подразделения Сил обороны принимают необходимые меры по недопущению окружения в районе Успеновки.

Напомним, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация в районе "Успеновского мешка" (возле села Успеновка Кураховской громады Покровского района Донецкой области) продолжает ухудшаться. По их данным, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

В DeepState обвиняют в бездействии оперативно-тактическую группировку "Донецк".

Там также заявили, что командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности, но перевели на другую - в командовании Сухопутных войск.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Зрозуміло. Таке ж говорили про Бахмут, Авдіївку, що це все для "вимотування ворога". Це вже встановлене формулювання для пояснення про*****втиків.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:50
+6
Яка цинічна брехня. Це треш.🤦
показать весь комментарий
16.12.2024 15:51
+6
''Азов'' теж вимотував! Не хочуть розказати чим все закінчилося?!
показать весь комментарий
16.12.2024 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой, щось я хвилююся за тих козаків.... В мішку В кармані...
показать весь комментарий
16.12.2024 15:49 Ответить
Зрозуміло. Таке ж говорили про Бахмут, Авдіївку, що це все для "вимотування ворога". Це вже встановлене формулювання для пояснення про*****втиків.
показать весь комментарий
16.12.2024 15:50 Ответить
Яка цинічна брехня. Це треш.🤦
показать весь комментарий
16.12.2024 15:51 Ответить
Гнида- речник, на карті і " козі все зрозуміло!".... Питання- " вожді " в штабі, це зрадники, чи довбодятели!?...
... Забули, як в оточенні залишали поранених, яких потім добивали вороги!!!
показать весь комментарий
16.12.2024 15:54 Ответить
В штабі 2 в одному .
показать весь комментарий
16.12.2024 17:13 Ответить
''Азов'' теж вимотував! Не хочуть розказати чим все закінчилося?!
показать весь комментарий
16.12.2024 16:05 Ответить
Офіцер+

На Курахово з одного котла в інший.

Не встигли толком завершити виведення підрозділів з району Успенівки, до речі про сам вивід розкажу пізніше, як підари починають намагатися брати Курахово в кільце.

Вчора протиснули в районі Сухих Ялів та Зеленівки, закріпились в населених пунтках, зараз будуть рватись до н.п. Улакли. Якщо їм це вдасться, то угрупування військ під Курахово не матиме нормальних шляхів сполучення, виключно польовими дорогами, що вже ускладнить обстановку.
показать весь комментарий
16.12.2024 16:13 Ответить
Було б непогано щоб у тієї гниди язик відсох і ще щось.
показать весь комментарий
16.12.2024 16:24 Ответить
На єдмафохвоні, далі можна не читати
показать весь комментарий
16.12.2024 16:31 Ответить
і така маячня в усих супервояк
показать весь комментарий
16.12.2024 16:49 Ответить
Залишилося узнати хто для вас ,п...ри зеленського, ворог.
показать весь комментарий
16.12.2024 18:44 Ответить
 
 