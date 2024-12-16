ОСГВ "Хортица" об "Успеновском мешке": Операция предусматривает максимальное изматывание врага

Сейчас Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия возле Успеновки в Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона "Единые Новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По его словам, операция, которую проводят украинские подразделения, предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".

"Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо максимально остановить и стабилизировать линию фронта. Пока другую информацию не будем разглашать", - сказал Волошин.

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Ранее в ОСГВ "Хортица" отмечали, что подразделения Сил обороны принимают необходимые меры по недопущению окружения в районе Успеновки.

Напомним, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация в районе "Успеновского мешка" (возле села Успеновка Кураховской громады Покровского района Донецкой области) продолжает ухудшаться. По их данным, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.

В DeepState обвиняют в бездействии оперативно-тактическую группировку "Донецк".

Там также заявили, что командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности, но перевели на другую - в командовании Сухопутных войск.