ОСГВ "Хортица" об "Успеновском мешке": Операция предусматривает максимальное изматывание врага
Сейчас Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия возле Успеновки в Донецкой области.
Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона "Единые Новости", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По его словам, операция, которую проводят украинские подразделения, предусматривает "максимальное изматывание врага, уничтожение его ресурса, сохранение нашего личного состава".
"Поэтому в любом случае, в первую очередь, врага там необходимо максимально остановить и стабилизировать линию фронта. Пока другую информацию не будем разглашать", - сказал Волошин.
Ранее в ОСГВ "Хортица" отмечали, что подразделения Сил обороны принимают необходимые меры по недопущению окружения в районе Успеновки.
Напомним, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили, что ситуация в районе "Успеновского мешка" (возле села Успеновка Кураховской громады Покровского района Донецкой области) продолжает ухудшаться. По их данным, подразделения Сил обороны могут попасть в окружение.
В DeepState обвиняют в бездействии оперативно-тактическую группировку "Донецк".
Там также заявили, что командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко уже сняли с должности, но перевели на другую - в командовании Сухопутных войск.
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В мішкуВ кармані... *****втиків.
... Забули, як в оточенні залишали поранених, яких потім добивали вороги!!!
На Курахово з одного котла в інший.
Не встигли толком завершити виведення підрозділів з району Успенівки, до речі про сам вивід розкажу пізніше, як підари починають намагатися брати Курахово в кільце.
Вчора протиснули в районі Сухих Ялів та Зеленівки, закріпились в населених пунтках, зараз будуть рватись до н.п. Улакли. Якщо їм це вдасться, то угрупування військ під Курахово не матиме нормальних шляхів сполучення, виключно польовими дорогами, що вже ускладнить обстановку.