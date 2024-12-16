Враг распространяет видео допросов украинских военнопленных, чтобы деморализовать воинов и создать иллюзию "сдачи" территорий, - Воздушные силы

Вражеские видеоматериалы допросов украинских военнопленных являются частью информационной войны, которую ведет страна-агрессор Россия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

"Распространение таких материалов используется для деморализации украинских военных и гражданского населения с целью влияния на общественное мнение, как внутри Украины, так и за ее пределами", - отметили в ВС.

Отмечается, что через такие допросы оккупанты пытаются распространить пропагандистские нарративы, создавая иллюзию "недоверия" к военно-политическому руководству государства, Сил обороны Украины или "сдачи" территорий.

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В командовании предупредили, что подобные видео допросов могут содержать вырванные из контекста высказывания или неточные факты, которые могут быть интерпретированы в пользу врага.

Таким образом, враг пытается формировать фальшивые представления о ситуации на фронте и общих настроениях в украинском обществе.

Следует помнить, что военные, попавшие в плен, могут давать показания под физическим или психологическим давлением. В условиях допросов, осуществляемых агрессором, они могут вынужденно озвучивать то, что им навязывается, не отражая при этом своего истинного мнения или позиции. Это не является свидетельством измены или отсутствия патриотизма, а скорее результатом сложных условий плена", - отметили в Воздушных силах.

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