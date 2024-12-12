Пытки, избиения, морения голодом: осужденный на 20 лет колонии боец ​​"Азова" Максимчук рассказал о содержании в СИЗО Таганрога

Приговоренный к 20 годам колонии строгого режима украинский военнопленный из батальона "Азов" Александр Максимчук рассказал о жестких пытках в СИЗО-2 в российском Таганроге. Таким образом российские силовики пытались заставить его признать вину, покаяться и отказаться от адвоката.

Об этом пишет "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

В видеосвидетельствах Максимчук рассказал о жестоких пытках, которые испытал в СИЗО-2 Таганрога, где удерживают многих украинских пленных.

Ко мне применяли все мыслимые и немыслимые методы давления. Меня подвергали два раза пыткам, избили, также оказывали морально-психологическое воздействие с применением спецсредств, а именно, электрошокеров. Это все было сделано, чтобы я признал объединение "Азов" террористической организацией", - рассказывает он.

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Как попал в плен РФ?

Александр Максимчук участвовал в обороне "Азовстали" в Мариуполе, попал в российский плен в мае 2022 года.

Первое время он провел в бывшей Волновахской колонии №120 в Оленовке, где был оборудован российский фильтрационный лагерь. Осенью 2022 года Максимчука перевели в таганрогское СИЗО - с начала полномасштабной войны там держат захваченных в плен украинцев.

После этого его еще несколько раз этапировали в изоляторы Ростова-на-Дону и возвращали обратно в Таганрог.

В июле дело Максимчука поступило в Южный окружной военный суд. Ранее на одном из заседаний он уже рассказывал о пытках, в том числе голодом, которым его подвергали в СИЗО-2.

Максимчука дважды подключали к заседаниям через видеосвязь: он в очередной раз просил, чтобы его доставили в суд, при этом на лице украинца были видны следы побоев.

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Приговор Максимчуку и пытки других пленных

Приговор азовцу вынесли 5 декабря, после этого ему удалось поговорить с журналистами.

Максимчук повторил заявление о пытках, которое ранее сделал на заседании - его били водопроводными трубами, руками и кулаками, подвешивали вниз головой, пытали током и морили голодом.

Пыткам подвергались и другие заключенные СИЗО - Максимчук рассказал о гражданине России, который пострадал за фразу "Слава Украине", а также о своем однополчанине и сокамернике Павле Семенове, у которого в результате избиения силовиками возник пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости - ред.).

Кроме того, Максимчук рассказал, что он не получает ни писем, ни посылок, хотя другим заключенным почта приходит.

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