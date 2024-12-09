Прокопенко о ликвидации начальника Оленовской колонии: Палачам не удастся прожить счастливую старость

Все причастные к совершению военных преступлений рано или поздно будут отвечать за все.

Об этом написал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины полковник Денис Прокопенко (Редис), комментируя ликвидацию начальника Оленовской колонии Евсюкова, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подниму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!" Это последнее, что я услышал от этого урода. Каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте", - рассказал он.

Прокопенко отметил, что поиск и наказание тех преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов - важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур.

"Мировая история знает немало примеров, когда палачам и убийцам не удавалось спрятаться и прожить счастливую старость. Так действуют государства, имеющие достоинство и ставящие жизнь своих граждан на первое место.

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Враг должен чувствовать постоянную опасность не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, те, кто отдают и выполняют приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным. Бежать им некуда, и сегодня они в этом убедились.

Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53-х наших побратимов в Оленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен - взорвать безоружных людей во сне", - отметил командир.

По словам Прокопенко, наказание всех причастных к совершению военных преступлений это сложная и кропотливая работа, которая может занять длительное время.

"Возмездие будет не мгновенным. Однако оно неотвратимо. Палачи будут чувствовать перманентное напряжение, беспокойство и страх. Пройдет год, два года или десять. Но отвечать придется обязательно. И обычное утро понедельника и очередная поездка на службу окажутся последними", - подытожил он.

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Ликвидация начальника Оленовской колонии Евсюкова

9 декабря 2024 года сообщалось о взрыве авто в оккупированном Донецке.

Впоследствии стало известно, что в результате подрыва автомобиля в Донецке ликвидирован начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена - ей оторвало ногу, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под дном Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид - около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

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