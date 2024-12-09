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Новости Война
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Прокопенко о ликвидации начальника Оленовской колонии: Палачам не удастся прожить счастливую старость

Начальника Оленівської колонії Євсюкова ліквідували в Донецьку

Все причастные к совершению военных преступлений рано или поздно будут отвечать за все.

Об этом написал командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины полковник Денис Прокопенко (Редис), комментируя ликвидацию начальника Оленовской колонии Евсюкова, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подниму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!" Это последнее, что я услышал от этого урода. Каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте", - рассказал он.

Начальника Оленівської колонії Євсюкова ліквідували в Донецьку

Прокопенко отметил, что поиск и наказание тех преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов - важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур.

"Мировая история знает немало примеров, когда палачам и убийцам не удавалось спрятаться и прожить счастливую старость. Так действуют государства, имеющие достоинство и ставящие жизнь своих граждан на первое место.

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Враг должен чувствовать постоянную опасность не только на линии боевого соприкосновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, те, кто отдают и выполняют приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным. Бежать им некуда, и сегодня они в этом убедились.

Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53-х наших побратимов в Оленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен - взорвать безоружных людей во сне", - отметил командир.

По словам Прокопенко, наказание всех причастных к совершению военных преступлений это сложная и кропотливая работа, которая может занять длительное время.

"Возмездие будет не мгновенным. Однако оно неотвратимо. Палачи будут чувствовать перманентное напряжение, беспокойство и страх. Пройдет год, два года или десять. Но отвечать придется обязательно. И обычное утро понедельника и очередная поездка на службу окажутся последними", - подытожил он.

Начальника Оленівської колонії Євсюкова ліквідували в Донецьку

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Ликвидация начальника Оленовской колонии Евсюкова

9 декабря 2024 года сообщалось о взрыве авто в оккупированном Донецке.

Впоследствии стало известно, что в результате подрыва автомобиля в Донецке ликвидирован начальник Оленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена - ей оторвало ногу, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под дном Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид - около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Теракт в Оленовке

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

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Донецьк (6322) ликвидация (3534) Азов (793) Оленовка (15)


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Топ комментарии
+21
чудова робота.....дякую Воїне
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09.12.2024 16:27
+20
Катюзі по заслузі…
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09.12.2024 16:29
+15
Якщо живий, але без нижньої частини, то ще ліпше. Хай буде наочний експонат для співучасників.
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09.12.2024 16:49
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чудова робота.....дякую Воїне
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09.12.2024 16:27 Ответить
Катюзі по заслузі…
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09.12.2024 16:29 Ответить
до Гааги не дожив - бумеранг....
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09.12.2024 16:31 Ответить
Тільки смерть робить з кацапа адекватну людину.👍
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09.12.2024 16:34 Ответить
ніяких апеляцій !
суд має бути справедливим та швидким

.
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09.12.2024 16:35 Ответить
Практичної користі мало, але символічної, психологічної - багато.
Нехай кожен думає, що може стати наступним. І стане. Рано чи пізно. Кожен.
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09.12.2024 16:39 Ответить
практичність Закону полягає не в страті якогось конкретного покидька вбивці, а у невідворотності суворого покарання всіх злочинців

хто буде наступним після цього ката, хай вороги України думають ночами та вранці, перевіряючи свою автівку на вибухівку...

.
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09.12.2024 16:59 Ответить
Тут страта відбувається за межами зони юрисдикції правоохоронних органів України.
Тому вирок вже винесений, і апеляції не приймаються.
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09.12.2024 17:00 Ответить
хвалити Богу, що на ТОТ немає українських суддів, а діють лише екзекутори
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09.12.2024 19:51 Ответить
непокаране зло повертається і стає більшим...а так іншим гарний урок і це дуже практично
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09.12.2024 17:44 Ответить
Бутусов у вас не достовірна інформація. Цей катюга живий, але у важкому стані. В окб імені калініна їм зараз опікуються
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09.12.2024 16:39 Ответить
Якщо живий, але без нижньої частини, то ще ліпше. Хай буде наочний експонат для співучасників.
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09.12.2024 16:49 Ответить
хай до його баби пришьють, у тієї принаймі одна нога є
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09.12.2024 17:00 Ответить
Буде ,як у п'єсі Леся Подеревянського "Дохтори" - Тяні-толкай
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09.12.2024 17:12 Ответить
Земляк?
ДокТМО.
И бывшее ЛТП не в Еленовке, а в Любовке находится
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09.12.2024 17:24 Ответить
Ось така доля має спіткати кожного рашиського злочинця і колоборанта.
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09.12.2024 16:44 Ответить
больше нєт больше такова дєрьма как євсюков
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09.12.2024 17:00 Ответить
Радісна звістка...пітор путінський, кат нелюд у Кабздона..його шмара корчиться в муках... на своїй шкурі нелюди..холуї відчуйте зарплатню за свох злочини!! Низький уклін героям за такий чудовий теракт!!!
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09.12.2024 17:02 Ответить
ще б кума....
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09.12.2024 17:19 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ
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09.12.2024 17:23 Ответить
Слава Азову! Люта смерть рашистським виродкам!
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09.12.2024 17:34 Ответить
Що сталося - тішить дуже.
Але варто менше пафосу. Може, згадаємо, скільки - навіть у Львові - гордих нащадків енкаведешних розстрільників? Фразочка "Я львавянін в чітвьортам пакалєніі!"... Хтось цікавився, який відсоток квартир в центрі Львова належить Українцям? Офіційні папери кажуть, що менше 20ти...
Вчіться в ізраелитів. От вони насправді НЕ забувають.
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09.12.2024 18:02 Ответить
Що за папери таке кажуть?)
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09.12.2024 23:03 Ответить
Прокопенку-вірю.
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09.12.2024 18:25 Ответить
А може він просто "слишкАм многА знАл"
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09.12.2024 18:30 Ответить
Просто випустіть Червінського, поверніть до ГУР Бурбу і групу 'Шведа' замість коханця Гогілашвілі. І буде 'український Моссад' а не оці разові акції
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09.12.2024 20:50 Ответить
 
 