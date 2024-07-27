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Новости
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Россия спланировала и совершила теракт в казармах в Оленовке, где находились украинские военнопленные, - Associated Press

огп,оленівка

Все доказательства, которые удалось собрать, прямо указывают, что Россия является организатором и исполнителем теракта в Оленовке. Тоже самое подтверждает внутренний отчет ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Associated Press.

"Место происшествия не только не было сохранено, но и искажено, а вещественные доказательства были повреждены. Российская Федерация не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, а также не проводились другие независимые экспертные анализы. В то же время  российские власти заявили, что удар был нанесен ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Выжившие заключенные рассказали AP о подозрительном поведении охранников перед взрывом, включая перемещение заключенных, копание окопов и ношение бронежилетов. После взрыва россияне изолировали выживших, чтобы скрыть правду, и инсценировали место происшествия, подбросив фрагменты Himars.

Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине провела собственный анализ, который подтвердил выводы AP. Они пришли к выводу, что взрыв не мог быть вызван ракетами himars, а признаки повреждений указывают на то, что снаряд летел с востока на запад, то есть с территории России.

Россия продолжает отрицать свою причастность к трагедии, обвиняя Украину. Международные организации призывают к проведению независимого расследования и привлечению виновных к ответственности.

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Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области вздании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

расследование (3036) теракт (2292) Оленовка (15)


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Топ комментарии
+26
І Рашку досі НЕ визнали країною-терористом - шмарклі-жуйська західна цивілізація...
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27.07.2024 08:08
+16
Якщо в тебе нема ядерної бімби - то ти терорист прийдуть авіаносці і знесуть все до атомів, а якщо є - то щоб ти не зробив - буде перезагрузка з нажаттям кнопочки і посмішками
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27.07.2024 08:17
+15
Знаєте, що мене трохи бентежить?
Усі війни якось закінчуються. Уяви не маю, як закінчиться ця війна. Але ж закінчиться. Закінчиться військовий стан, ми зможемо виїжджати за кордон. Йдеш по Берліну, Парижу, чи Анталії. І бачиш перед собою рашиста в майці з Z чи триколором. Що зробиш? Вб'єш. Заріжеш. зубами перегризеш горлянку, якщо нема в кишені ножа.
Вони абсолютні вороги назавжди.
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27.07.2024 08:24
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І Рашку досі НЕ визнали країною-терористом - шмарклі-жуйська західна цивілізація...
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27.07.2024 08:08 Ответить
Не можна, інакше "ескалація".
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27.07.2024 08:41 Ответить
Мабуть тепер буде дуже велика стурбованість!
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27.07.2024 08:10 Ответить
Все ім сходить з рук - по великому рахунку рашці пох
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27.07.2024 08:16 Ответить
Якщо в тебе нема ядерної бімби - то ти терорист прийдуть авіаносці і знесуть все до атомів, а якщо є - то щоб ти не зробив - буде перезагрузка з нажаттям кнопочки і посмішками
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27.07.2024 08:17 Ответить
Зачмарити Балалайню до рівня Північної Кореї дуже просто, бракує лише справжніх лідерів-державників на Заході.
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27.07.2024 08:47 Ответить
Т.е. не так и просто.
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28.07.2024 09:42 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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28.07.2024 17:20 Ответить
Знаєте, що мене трохи бентежить?
Усі війни якось закінчуються. Уяви не маю, як закінчиться ця війна. Але ж закінчиться. Закінчиться військовий стан, ми зможемо виїжджати за кордон. Йдеш по Берліну, Парижу, чи Анталії. І бачиш перед собою рашиста в майці з Z чи триколором. Що зробиш? Вб'єш. Заріжеш. зубами перегризеш горлянку, якщо нема в кишені ножа.
Вони абсолютні вороги назавжди.
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27.07.2024 08:24 Ответить
Теж були такі думки , ну якщо вона просто закінчиться без програшу московіі - то вони будуть ходити по світу в футболках з зетками . А вона закічиться саме так якщо в ній участь приймати будуть лише українці .

Якщо вона закінчиться військовою поразкою за участю військового союзу України і хочаб 4-5 потужних країн то вони зникнуть і забʼються в кутокоч і не будуть відсвічувати а ми будем ходити по світу в жовто блакитних футболках
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27.07.2024 08:45 Ответить
Треба буде шукати курорти з приміткою «Без свинособак»
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27.07.2024 08:45 Ответить
Після війни вже ніхто не побачить у Європі кацапа у майці з z та триколором. Вони усі вдягнуть вишиванки та почнуть розмовляти мовою. Вони вже так роблять у Німеччині особливо їх багато. А ще кацапи дуже ********** заходити на цензор та через гуглперекладач сіяти ворожнечу між українцями, а з себе робити патріотів.
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27.07.2024 08:46 Ответить
Пані Ірина, я 20 місяців був на нулі. Звільнився по здоров'ю. Я схожий на рашиста?
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27.07.2024 09:24 Ответить
Чи можливо запитати як саме виглядає логістика перебування на нолі? Тиждень там, тиждень трохи подалі від поля, повинні ж вас міняти інколи? й як часто вам доводилося принимает участь у боях/штурмах? Бо ми багато чуємо історій що люди гинуть у перший день чи навіть годину. Звісно що усяке трапляється, але ж які шанси у більшості протриматися подовше.
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27.07.2024 19:56 Ответить
20 місяців. Я не знаю, як Вам це розповісти. Розповісти за війну. Це треба писати книгу.

Дезар, я пережив абсолютно все, що тільки можливо пережити. Це все неймовірно страшно.
Страшно не там. Там не страшно. Страшно їздити по Україні на могили побратимів. З якими пив каву, з якими був в бою, в коротких контактах. Яким закривав очі.
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28.07.2024 23:50 Ответить
Так - це вороги назавжди - але проходять роки і біль притуплюється. Ви мабуть знаєте за Камбоджу - Кампучію - так там при ПОЛ ПОТІ мотиками перебили 2млн людеи з 7 млн нас - і нічого живуть - а могли б і далі вбивати за тата сестру брата
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27.07.2024 08:49 Ответить
Звісно, знаю за Камбоджу. Можливо, біль притуплюється в наступних поколіннях. Але, поки ми живі - тим мразям не жити.
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27.07.2024 09:14 Ответить
Валєнтін, агітуєш миритися з сараною? Братья навєк?
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27.07.2024 12:11 Ответить
Роззуи очі - вороги назавжди!
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27.07.2024 12:18 Ответить
Так місія не була допущена до місця злочину тут було це. Погано,що інформація заполоняє ресурси України далеко не перевіреної і часто брехливої . За Оленівка відповідає також зе і буданов.Вони були гарантами життя захисників.
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27.07.2024 08:36 Ответить
Країна терорист номер один в світі, зробила стільки кривавих актів і геноциду але світ цього не бачить і мовчить.
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27.07.2024 08:38 Ответить
Цікаво,а хрипатий брехунець згадає про них?
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27.07.2024 08:45 Ответить
А на отих, туристичних мандрівках ТВО ПУ громадянина зеленського, ні пари слів про Оленівку та інші терористичні акти прутіна в Україні за 11 років … Лише, оте камлання, «міру-мір»..
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27.07.2024 08:56 Ответить
Наші спецслужби та всі, від кого це залежить, зобовʼязані встановити особу кожного рашистського терориста, кожного співучасника, який приймав участь у вбивстві наших військовополонених, влаштував теракт в Оленівці. Терористи повинні відчувати, що їх шукають, знайдуть, і справедлива кара за жахливий злочин буде неминучою.
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27.07.2024 11:45 Ответить
а наша влада мовчить
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27.07.2024 11:49 Ответить
Ну зібрали докази і що? Спати раша на них хотіла. Нічого їй за це не буде. Весь світ сциться, і Путін це добре знає.
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27.07.2024 13:25 Ответить
Кацапи це підлі та підступні потвори...завжди були та на завжди залишаться такими для Українців.
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27.07.2024 17:54 Ответить
Вова Зеленський здав азовців кремлю, кремль убив частину з них в Оленівці, інших убиває зараз.
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27.07.2024 21:03 Ответить
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27.07.2024 21:07 Ответить
Який ще "літів з сходу на захід", коли раніше розповідали про вибух шляхом підриву термобарічного сн ряду внутрі приміщення? Мовляв, саме тому металеві листи даху вигнуто відповідним чином - з хати на вулицю, а не навпаки, памятаєте?
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28.07.2024 13:08 Ответить
...війна закінчиться поразкою кацапів і вони будуть ходити по китаю,ірану,північній кореї ... .
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28.07.2024 13:45 Ответить
 
 