Все доказательства, которые удалось собрать, прямо указывают, что Россия является организатором и исполнителем теракта в Оленовке. Тоже самое подтверждает внутренний отчет ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Associated Press.

"Место происшествия не только не было сохранено, но и искажено, а вещественные доказательства были повреждены. Российская Федерация не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, а также не проводились другие независимые экспертные анализы. В то же время российские власти заявили, что удар был нанесен ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины", - говорится в сообщении.

Выжившие заключенные рассказали AP о подозрительном поведении охранников перед взрывом, включая перемещение заключенных, копание окопов и ношение бронежилетов. После взрыва россияне изолировали выживших, чтобы скрыть правду, и инсценировали место происшествия, подбросив фрагменты Himars.

Миссия ООН по мониторингу прав человека в Украине провела собственный анализ, который подтвердил выводы AP. Они пришли к выводу, что взрыв не мог быть вызван ракетами himars, а признаки повреждений указывают на то, что снаряд летел с востока на запад, то есть с территории России.

Россия продолжает отрицать свою причастность к трагедии, обвиняя Украину. Международные организации призывают к проведению независимого расследования и привлечению виновных к ответственности.

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Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области вздании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.