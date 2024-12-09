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Новости
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В Донецке взорвали внедорожник, ликвидирован начальник Оленовской колонии Евсюков (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 9 декабря 2024 года во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

По данным пропагандистов, был подорван внедорожник. Также отмечается, что в результате подрыва 2 человека пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении двум "экс-руководителям Оленовской колонии" Евсюкову и Неелову, - СБУ

Кому принадлежит взорванный автомобиль - не сообщалось.

підрив авто у Донецьку
підрив авто у Донецьку

В соцсетях пишут, что мог быть взорван начальник Оленовской колонии, впрочем подтверждения на эту минуту нет.

Обновленная информация

Как пишет телеграм-канал Mash, в результате подрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена – ей оторвало ногу, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под дном Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид – около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.

Автор: 

взрыв (6738) Донецьк (6322) Оленовка (15)


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Топ комментарии
+55
Гарний початок дня...
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09.12.2024 09:14
+55
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09.12.2024 09:25
+44
Його жінка, у безпам"ятстві, у реанімації, свою другу ногу шукає... Прочитай статтю... ((хоча, можливо, у машину з ним сідала НЕ його дружина - а просто чергова "***********"...)
Висновок один - не сідайте в машини та не стійте поряд зі зрадниками - і ноги ціліші будуть...
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09.12.2024 10:32
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Гарний початок дня...
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09.12.2024 09:14 Ответить
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09.12.2024 10:53 Ответить
всього лише 100 грам пластита...
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09.12.2024 12:17 Ответить
нажаль пізденишів цих мудаків не було в машині
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09.12.2024 13:20 Ответить
«как зовут»… его уже потихоньку к кобзону зовут…
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09.12.2024 09:18 Ответить
В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ. (c)
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09.12.2024 09:19 Ответить
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09.12.2024 09:25 Ответить
Начальник провинциальной колонии разъезжал на дорогом автомобиле большой стоимости, которая по карману только директору крепкого среднего банка...

Всего лишь 100 грамм пластида завершили земной путь этого орковского выродка. Теперь он в подтанцовке ансамбля имени Кобзона...
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09.12.2024 21:09 Ответить
А може в якості обслуги для Хіру Алєксандрова...
...Один дідько - лихі парфуми в пеклі отримали нову іграшку для непристойних втіх.
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09.12.2024 22:48 Ответить
товарищ ЕВСЮКОВ успешно прошёл экспресс-курс денацификации. Затраты материальных средств были минимальными: всего лишь 100 г пластида.

Хор им.Алесандрова может трудоустраивать кандидата на должность заведующего складом реквизита...
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09.12.2024 23:39 Ответить
Судячи з кадрів, ціль уражена. Сподіваємося, що це дійсно такий «жирний» улов.
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09.12.2024 09:20 Ответить
судячи з кадрів, щось водію таки відірвало, будемо сподіватись, щонайменше половину...
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09.12.2024 10:23 Ответить
Більшу половину.
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09.12.2024 11:56 Ответить
А може зачищають свідків???
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09.12.2024 11:15 Ответить
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09.12.2024 09:27 Ответить
не#уй було на тротуарі паркуватися
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09.12.2024 09:30 Ответить
прикольна жаба сидить на 25-29 секунді відео
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09.12.2024 09:31 Ответить
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09.12.2024 09:42 Ответить
звична поза для неї мабуть
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09.12.2024 15:15 Ответить
его жінка ,яйця шукає
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09.12.2024 09:43 Ответить
Банковскую карточку.
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09.12.2024 09:55 Ответить
Його жінка, у безпам"ятстві, у реанімації, свою другу ногу шукає... Прочитай статтю... ((хоча, можливо, у машину з ним сідала НЕ його дружина - а просто чергова "***********"...)
Висновок один - не сідайте в машини та не стійте поряд зі зрадниками - і ноги ціліші будуть...
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09.12.2024 10:32 Ответить
Нехай шарманку ищет и попугая- матершинника
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09.12.2024 18:33 Ответить
Апять, "чужестранка "... Сам Басков сказав...
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09.12.2024 18:52 Ответить

Та й чорна пов'язка на око також зайвою не буде.
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09.12.2024 22:50 Ответить
пабліки пишуть що в автівці був начальник Оленівської колоніїї де живцем спалили українських полонених...
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09.12.2024 09:37 Ответить
кацапи замітають сліди. цінний свідок. А так вже немає
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09.12.2024 10:20 Ответить
Ну так, ну так, прикре самогубство ,вони ж постійно сліди замітають,замітатель хрєнов...
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09.12.2024 11:53 Ответить
"Японця" жалко...
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09.12.2024 10:21 Ответить
Судячі по рилу цього євсюкова, йому 100 грамів мало !
Для гарантії треба грамів 300....
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09.12.2024 10:31 Ответить
якщо півлітра, то буде гарантовано
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09.12.2024 12:19 Ответить
Сподіваюсь помучився перш ніж здохнути. Дружину щиро вітаю - без ноги. А здавалося життя вдалося.
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09.12.2024 10:32 Ответить
Ну тепер на взутті зможе заощадити.
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09.12.2024 15:43 Ответить
Не журіться: ті моторошні борошна, котрих він недоотримав у нашому світі, - ніщо порівняно з тим, чим його зустрінуть лихі парфуми у пеклі.
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10.12.2024 01:26 Ответить
Хоч якась добра новина і таке має чекати кожного військового злочинця рашиста і колоборанта.
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09.12.2024 10:36 Ответить
От і добре
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09.12.2024 10:38 Ответить
Трохи постраждало і здохло.
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09.12.2024 10:40 Ответить
Катюзі по заслузі
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09.12.2024 10:42 Ответить
Скоріш свідком чекістських злодійств. За що і отримав петарду.
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09.12.2024 16:16 Ответить
А чого русня їздить на богомєрзкіх тайотах, а не скрєпних нівах?..
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09.12.2024 10:45 Ответить
В неположенном месте припарковал и вот....
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09.12.2024 10:46 Ответить
Добре, але ліквідовано цінного свідка воєнного злочину
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09.12.2024 10:50 Ответить
його так чи інакше нквс ліквідувало б як і всіх інших хто прямо чи опосередковано може бути свідком
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09.12.2024 11:29 Ответить
Та там цих свідків ***** фуєва куча ,на жаль всіх не лівідують, та вистачить в Гаазі, є більш жирніші підори рашистські
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09.12.2024 11:59 Ответить
їм покуй на те все що ми тут документуємо
вони вважають що все "проканає"
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09.12.2024 15:16 Ответить
Попередньо, під днищем автівки заклали пластид - близько 100 гр у тротиловому еквіваленті.

ось коли 100г не в користь
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09.12.2024 11:00 Ответить
Нагорода ''хєроя'' знайшла! 👍
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09.12.2024 11:11 Ответить
Путін пріді!!!! Путін прішол)))))) Жаль, що самці тільки одну клешню відірвало.
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09.12.2024 11:18 Ответить
Я не здивуюся, коли невдовзі самиця навіть на одній ратиці наздожене у пеклі свого суженага.
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10.12.2024 01:28 Ответить
надо было 200 грамм
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09.12.2024 11:20 Ответить
Всього 100 грамів потрібно для справедливості.
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09.12.2024 11:23 Ответить
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09.12.2024 11:27 Ответить
А що це він на бездуховному Прадо, а не на скрєпному УАЗ-Поцрєот???
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09.12.2024 11:31 Ответить
Компетентным службам респект.
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09.12.2024 11:42 Ответить
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09.12.2024 12:00 Ответить
Или там не 100 гр, или Тойоты уже не те
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09.12.2024 12:02 Ответить
Катюзі по заслузі! Жалко тільки, що хлопців вже не повернеш...
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09.12.2024 12:17 Ответить
Дай Бог нашім Героям і далі відправляти до Аду агресорів та колобарантів!! Слава Україні та її захисникам!
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09.12.2024 12:30 Ответить
за наших хлопців! До пекла, тварюка!
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09.12.2024 12:37 Ответить
Карма
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09.12.2024 12:51 Ответить
Интересно, это руссо-фашисты заметают следы военных преступлений в колонии (в первую очередь массового убийства наших военнопленных) путём ликвидации ненужного свидетеля, который знал, кто и какие приказы отдавал (наверное и копии документов имеются разных), или наши спецслужбы (ГУР, СБУ, структуры Нацполиции или Нацгвардии) добрались наконец-то до этого нелюдя . . .
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09.12.2024 13:03 Ответить
Загинув? Здох! Бажано, щоб його самка пішла за ним
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09.12.2024 13:20 Ответить
Знищили донецького виродка, якого вважають найжорстокішим
катом і сексуальним маньяком над українськими полоненими ,
земля тобі , мразото , бетоном
і бажаю смерті твоій ку@рві
з відірваною ногою 👹
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09.12.2024 14:25 Ответить
Скарбим пля!
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09.12.2024 14:47 Ответить
...аж подерли два баяни!
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10.12.2024 01:30 Ответить
нажаль здох швидко мабуть
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09.12.2024 15:17 Ответить
Одним катом меньше.
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09.12.2024 15:56 Ответить
"загинув начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков". Вот нахрена так писать. Толерантность? Политкорректность? Чтобы случайно никого не обидеть? Можно ведь написать нормальным языком, мол, сдох, ласты склеил, окочурился, копыта откинул. А так можно подумать, что человек погиб.
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09.12.2024 16:21 Ответить
Мене а ні трохи не бентежить що те курво здохло! Мене геть як бентежить, що те курво росло в Україні, жерло в Україні, отримувало гроші в Україні і так, підар, ненавидів Україну! Це ж навіть лячно уявити, скільки гадюк ми пригріли на власних грудях!
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09.12.2024 16:33 Ответить
Слава Українському МОССАДУ!
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09.12.2024 17:00 Ответить
Та і йух з ним!
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09.12.2024 20:08 Ответить
А треба своечасно проходити ТО на українських СТО.
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09.12.2024 20:31 Ответить
звичайне ДТП
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09.12.2024 21:33 Ответить
Ніт! То було прикре самогубство.
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10.12.2024 01:32 Ответить
 
 