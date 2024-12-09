В Донецке взорвали внедорожник, ликвидирован начальник Оленовской колонии Евсюков (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 9 декабря 2024 года во временно оккупированном Донецке прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

По данным пропагандистов, был подорван внедорожник. Также отмечается, что в результате подрыва 2 человека пострадали.

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Кому принадлежит взорванный автомобиль - не сообщалось.





В соцсетях пишут, что мог быть взорван начальник Оленовской колонии, впрочем подтверждения на эту минуту нет.

Обновленная информация

Как пишет телеграм-канал Mash, в результате подрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также пострадала его жена – ей оторвало ногу, она находится в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под дном Toyota Land Cruiser мужчины был заложен пластид – около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Оленовка на временно захваченной территории Донецкой области в здании, где удерживали украинских военнопленных, произошел мощный взрыв.

По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских защитников, еще более 70 получили тяжелые ранения.

Международная комиссия Красного Креста пыталась попасть на место преступления, но ее не допустили российские оккупанты.

Генпрокурор Костин обнародовал информацию, что пленных убили с помощью термобарического оружия.

В августе 2022 года Генсек ООН Антониу Гутерриш создал комиссию по расследованию теракта в оккупированной Оленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных. Впрочем, уже в январе 2023 года, не получив гарантий безопасности от россиян, Гутерриш распустил эту миссию.