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Новини
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У Донецьку підірвали позашляховик, ліквідовано начальника Оленівської колонії Євсюкова (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Зранку 9 грудня 2024 року у тимчасово окупованому Донецьку прогримів вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

За даними пропагандистів, було підірвано позашляховик. Також зазначається, що внаслідок підриву 2 особи постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру двом "ексочільникам Оленівської колонії" Євсюкову та Нейолову, - СБУ

Кому належить підірвана автівка -  не повідомлялося. 

підрив авто у Донецьку
підрив авто у Донецьку

У соцмережах пишуть, що міг бути підірваний начальник Оленівської колонії. Зокрема, про це повідомляє нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, втім підтвердження на цю хвилину немає.

Оновлена інформація

Як пише телеграм-канал Mash, внаслідок підриву автівки у Донецьку загинув начальник Оленівської колонії  Сергій Євсюков. Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу, вона перебуває у лікарні у тяжкому стані. Попередньо, під дном Toyota Land Cruiser чоловіка було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

Автор: 

вибух (4444) Донецьк (946) Оленівка (19)


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Топ коментарі
+55
Гарний початок дня...
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09.12.2024 09:14
+55
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09.12.2024 09:25
+44
Його жінка, у безпам"ятстві, у реанімації, свою другу ногу шукає... Прочитай статтю... ((хоча, можливо, у машину з ним сідала НЕ його дружина - а просто чергова "***********"...)
Висновок один - не сідайте в машини та не стійте поряд зі зрадниками - і ноги ціліші будуть...
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09.12.2024 10:32
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Гарний початок дня...
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09.12.2024 09:14 Відповісти
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09.12.2024 10:53 Відповісти
всього лише 100 грам пластита...
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09.12.2024 12:17 Відповісти
нажаль пізденишів цих мудаків не було в машині
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09.12.2024 13:20 Відповісти
«как зовут»… его уже потихоньку к кобзону зовут…
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09.12.2024 09:18 Відповісти
В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии, в которой произошел теракт против пленных бойцов ВСУ. (c)
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09.12.2024 09:19 Відповісти
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09.12.2024 09:25 Відповісти
Начальник провинциальной колонии разъезжал на дорогом автомобиле большой стоимости, которая по карману только директору крепкого среднего банка...

Всего лишь 100 грамм пластида завершили земной путь этого орковского выродка. Теперь он в подтанцовке ансамбля имени Кобзона...
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09.12.2024 21:09 Відповісти
А може в якості обслуги для Хіру Алєксандрова...
...Один дідько - лихі парфуми в пеклі отримали нову іграшку для непристойних втіх.
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09.12.2024 22:48 Відповісти
товарищ ЕВСЮКОВ успешно прошёл экспресс-курс денацификации. Затраты материальных средств были минимальными: всего лишь 100 г пластида.

Хор им.Алесандрова может трудоустраивать кандидата на должность заведующего складом реквизита...
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09.12.2024 23:39 Відповісти
Судячи з кадрів, ціль уражена. Сподіваємося, що це дійсно такий «жирний» улов.
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09.12.2024 09:20 Відповісти
судячи з кадрів, щось водію таки відірвало, будемо сподіватись, щонайменше половину...
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09.12.2024 10:23 Відповісти
Більшу половину.
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09.12.2024 11:56 Відповісти
А може зачищають свідків???
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09.12.2024 11:15 Відповісти
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09.12.2024 09:27 Відповісти
не#уй було на тротуарі паркуватися
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09.12.2024 09:30 Відповісти
прикольна жаба сидить на 25-29 секунді відео
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09.12.2024 09:31 Відповісти
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09.12.2024 09:42 Відповісти
звична поза для неї мабуть
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09.12.2024 15:15 Відповісти
его жінка ,яйця шукає
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09.12.2024 09:43 Відповісти
Банковскую карточку.
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09.12.2024 09:55 Відповісти
Його жінка, у безпам"ятстві, у реанімації, свою другу ногу шукає... Прочитай статтю... ((хоча, можливо, у машину з ним сідала НЕ його дружина - а просто чергова "***********"...)
Висновок один - не сідайте в машини та не стійте поряд зі зрадниками - і ноги ціліші будуть...
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09.12.2024 10:32 Відповісти
Нехай шарманку ищет и попугая- матершинника
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09.12.2024 18:33 Відповісти
Апять, "чужестранка "... Сам Басков сказав...
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09.12.2024 18:52 Відповісти

Та й чорна пов'язка на око також зайвою не буде.
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09.12.2024 22:50 Відповісти
пабліки пишуть що в автівці був начальник Оленівської колоніїї де живцем спалили українських полонених...
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09.12.2024 09:37 Відповісти
кацапи замітають сліди. цінний свідок. А так вже немає
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09.12.2024 10:20 Відповісти
Ну так, ну так, прикре самогубство ,вони ж постійно сліди замітають,замітатель хрєнов...
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09.12.2024 11:53 Відповісти
"Японця" жалко...
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09.12.2024 10:21 Відповісти
Судячі по рилу цього євсюкова, йому 100 грамів мало !
Для гарантії треба грамів 300....
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09.12.2024 10:31 Відповісти
якщо півлітра, то буде гарантовано
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09.12.2024 12:19 Відповісти
Сподіваюсь помучився перш ніж здохнути. Дружину щиро вітаю - без ноги. А здавалося життя вдалося.
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09.12.2024 10:32 Відповісти
Ну тепер на взутті зможе заощадити.
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09.12.2024 15:43 Відповісти
Не журіться: ті моторошні борошна, котрих він недоотримав у нашому світі, - ніщо порівняно з тим, чим його зустрінуть лихі парфуми у пеклі.
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10.12.2024 01:26 Відповісти
Хоч якась добра новина і таке має чекати кожного військового злочинця рашиста і колоборанта.
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09.12.2024 10:36 Відповісти
От і добре
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09.12.2024 10:38 Відповісти
Трохи постраждало і здохло.
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09.12.2024 10:40 Відповісти
Катюзі по заслузі
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09.12.2024 10:42 Відповісти
Скоріш свідком чекістських злодійств. За що і отримав петарду.
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09.12.2024 16:16 Відповісти
А чого русня їздить на богомєрзкіх тайотах, а не скрєпних нівах?..
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09.12.2024 10:45 Відповісти
В неположенном месте припарковал и вот....
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09.12.2024 10:46 Відповісти
Добре, але ліквідовано цінного свідка воєнного злочину
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09.12.2024 10:50 Відповісти
його так чи інакше нквс ліквідувало б як і всіх інших хто прямо чи опосередковано може бути свідком
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09.12.2024 11:29 Відповісти
Та там цих свідків ***** фуєва куча ,на жаль всіх не лівідують, та вистачить в Гаазі, є більш жирніші підори рашистські
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09.12.2024 11:59 Відповісти
їм покуй на те все що ми тут документуємо
вони вважають що все "проканає"
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09.12.2024 15:16 Відповісти
Попередньо, під днищем автівки заклали пластид - близько 100 гр у тротиловому еквіваленті.

ось коли 100г не в користь
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09.12.2024 11:00 Відповісти
Нагорода ''хєроя'' знайшла! 👍
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09.12.2024 11:11 Відповісти
Путін пріді!!!! Путін прішол)))))) Жаль, що самці тільки одну клешню відірвало.
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09.12.2024 11:18 Відповісти
Я не здивуюся, коли невдовзі самиця навіть на одній ратиці наздожене у пеклі свого суженага.
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10.12.2024 01:28 Відповісти
надо было 200 грамм
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09.12.2024 11:20 Відповісти
Всього 100 грамів потрібно для справедливості.
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09.12.2024 11:23 Відповісти
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09.12.2024 11:27 Відповісти
А що це він на бездуховному Прадо, а не на скрєпному УАЗ-Поцрєот???
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09.12.2024 11:31 Відповісти
Компетентным службам респект.
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09.12.2024 11:42 Відповісти
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09.12.2024 12:00 Відповісти
Или там не 100 гр, или Тойоты уже не те
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09.12.2024 12:02 Відповісти
Катюзі по заслузі! Жалко тільки, що хлопців вже не повернеш...
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09.12.2024 12:17 Відповісти
Дай Бог нашім Героям і далі відправляти до Аду агресорів та колобарантів!! Слава Україні та її захисникам!
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09.12.2024 12:30 Відповісти
за наших хлопців! До пекла, тварюка!
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09.12.2024 12:37 Відповісти
Карма
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09.12.2024 12:51 Відповісти
Интересно, это руссо-фашисты заметают следы военных преступлений в колонии (в первую очередь массового убийства наших военнопленных) путём ликвидации ненужного свидетеля, который знал, кто и какие приказы отдавал (наверное и копии документов имеются разных), или наши спецслужбы (ГУР, СБУ, структуры Нацполиции или Нацгвардии) добрались наконец-то до этого нелюдя . . .
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09.12.2024 13:03 Відповісти
Загинув? Здох! Бажано, щоб його самка пішла за ним
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09.12.2024 13:20 Відповісти
Знищили донецького виродка, якого вважають найжорстокішим
катом і сексуальним маньяком над українськими полоненими ,
земля тобі , мразото , бетоном
і бажаю смерті твоій ку@рві
з відірваною ногою 👹
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09.12.2024 14:25 Відповісти
Скарбим пля!
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09.12.2024 14:47 Відповісти
...аж подерли два баяни!
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10.12.2024 01:30 Відповісти
нажаль здох швидко мабуть
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09.12.2024 15:17 Відповісти
Одним катом меньше.
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09.12.2024 15:56 Відповісти
"загинув начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков". Вот нахрена так писать. Толерантность? Политкорректность? Чтобы случайно никого не обидеть? Можно ведь написать нормальным языком, мол, сдох, ласты склеил, окочурился, копыта откинул. А так можно подумать, что человек погиб.
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09.12.2024 16:21 Відповісти
Мене а ні трохи не бентежить що те курво здохло! Мене геть як бентежить, що те курво росло в Україні, жерло в Україні, отримувало гроші в Україні і так, підар, ненавидів Україну! Це ж навіть лячно уявити, скільки гадюк ми пригріли на власних грудях!
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09.12.2024 16:33 Відповісти
Слава Українському МОССАДУ!
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09.12.2024 17:00 Відповісти
Та і йух з ним!
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09.12.2024 20:08 Відповісти
А треба своечасно проходити ТО на українських СТО.
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09.12.2024 20:31 Відповісти
звичайне ДТП
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09.12.2024 21:33 Відповісти
Ніт! То було прикре самогубство.
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10.12.2024 01:32 Відповісти
 
 