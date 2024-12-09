У Донецьку підірвали позашляховик, ліквідовано начальника Оленівської колонії Євсюкова (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Зранку 9 грудня 2024 року у тимчасово окупованому Донецьку прогримів вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

За даними пропагандистів, було підірвано позашляховик. Також зазначається, що внаслідок підриву 2 особи постраждали.

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Кому належить підірвана автівка - не повідомлялося.





У соцмережах пишуть, що міг бути підірваний начальник Оленівської колонії. Зокрема, про це повідомляє нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, втім підтвердження на цю хвилину немає.

Оновлена інформація

Як пише телеграм-канал Mash, внаслідок підриву автівки у Донецьку загинув начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу, вона перебуває у лікарні у тяжкому стані. Попередньо, під дном Toyota Land Cruiser чоловіка було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.