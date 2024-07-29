УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6791 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 020 4

Повідомлено про підозру двом "ексочільникам Оленівської колонії" Євсюкову та Нейолову, - СБУ

Теракт в Оленівці: Повідомлено про підозру двом зрадникам

Двом зрадникам, які причетні до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Йдеться про зрадника Сергія Євсюкова - ексочільника "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника - Дмитра Нейолова.

"Обидва фігуранти перебували на "посадах", коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми. Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.

Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський у річницю теракту в Оленівці: Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними

Так, Євсюкову та Нейолову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти "замінили на посадах". Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець закликав ООН та МКЧХ розслідувати вбивство українських полонених в Оленівці

Автор: 

СБУ (12765) колабораціонізм (1157) Оленівка (19)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глупейшая формальность *** военного времени!!! Мало того что информация доводится до фигурантов дела - демократия ж , млять, право на звонок в лифте Мотороле адвокату...
Так еще и смеются все... и ресурсы на бюрократию расходуются а не на поимку ждунов и рыгов в рясах
показати весь коментар
29.07.2024 12:14 Відповісти
Кацапьо іпане!!
показати весь коментар
29.07.2024 12:37 Відповісти
Потужно ...Зате запорізьких блогерів які Буданова топлять вони ловить уміють ..
показати весь коментар
29.07.2024 12:38 Відповісти
"Ты помнишь как всё начиналось..."
Начнём и мы опять с начала. До этого была подлая сдача в плен Азовцев, до этого окружение свинособаками Марика, до этого разминирование Чонгара и отвод войск с шаттлами и шашлычками на майские, до этого был Оман и парашный агент Дерьмак впридачу, а ещё до этого был кидок быдлоскота под дебильный говносериал, снятый за деньги Ху#ла...
показати весь коментар
29.07.2024 13:28 Відповісти
 
 