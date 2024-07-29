Повідомлено про підозру двом "ексочільникам Оленівської колонії" Євсюкову та Нейолову, - СБУ
Двом зрадникам, які причетні до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Йдеться про зрадника Сергія Євсюкова - ексочільника "Волноваської колонії ДНР" у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника - Дмитра Нейолова.
"Обидва фігуранти перебували на "посадах", коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми. Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.
Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов", - йдеться в повідомленні.
Так, Євсюкову та Нейолову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти "замінили на посадах". Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.
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Так еще и смеются все... и ресурсы на бюрократию расходуются а не на поимку ждунов и рыгов в рясах
Начнём и мы опять с начала. До этого была подлая сдача в плен Азовцев, до этого окружение свинособаками Марика, до этого разминирование Чонгара и отвод войск с шаттлами и шашлычками на майские, до этого был Оман и парашный агент Дерьмак впридачу, а ещё до этого был кидок быдлоскота под дебильный говносериал, снятый за деньги Ху#ла...