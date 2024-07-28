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Зеленський у річницю теракту в Оленівці: Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними

Зеленський у річницю теракту в Оленівці: Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними

Президент України Володимир Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці заявив, що РФ відповідатиме за цей злочин. 

Про це президент Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав вбиство українських військовополонених в Оленівці одним із найстрашніших злочинів упродовж російської війни проти України.

"Сьогодні в Україні згадуємо про наших людей, які були вбиті російськими нелюдами в Оленівці. Один із найстрашніших російських злочинів цієї війни. Росія повинна за це відповісти і буде. І немає такого варіанту розвитку подій, через який убивці залишаться непокараними. Вічна пам'ять усім нашим людям, які були вбиті окупантами", - заявив український лідер.

Читайте також: Росія спланувала та здійснила теракт в казармах Оленівки, де перебували українські військовополонені, - Associated Press

Теракт в Оленівці

У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

Читайте також: Рідні загиблих та постраждалих внаслідок теракту в Оленівці закликали ВР заснувати день пам’яті

Автор: 

Зеленський (23659) теракт (1008) Оленівка (19)


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Топ коментарі
+17
🤡 ти здав Азов ...ти перший вбивця !
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28.07.2024 23:09
+11
«Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними» - є такий варіант, називається він «мирний план ЗЄлі і Єрмака до листопада». Доведено зривом спецоперації по затримці вагнерівців у 2019 році.
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28.07.2024 23:23
+6
В Киеве очередная "акция"... И почему то не идут под ОП, не спрашивают у Зеленского.

https://x.com/i/status/1817611496228114918
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28.07.2024 23:20
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🤡 ти здав Азов ...ти перший вбивця !
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28.07.2024 23:09 Відповісти
Воно хитродупе , хоче « плану справедливого миру « поіменно якихось виконавців і путлера , а ВБИВЦІ ВСЯ паРАША 80% ЗА ГЕНОЦИД, ТЕРРОР , ҐВАЛТУВАННЯ і НАВІТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ !
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28.07.2024 23:40 Відповісти
Так, ще є в пам'яті слова містера Асфальт -"контрольована евакуація". потім звинуватив "Червоний Хрест", який представляє навіть не країну, а приватну особу.
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29.07.2024 04:55 Відповісти
Має з 99% вірогідністю.
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28.07.2024 23:14 Відповісти
В Киеве очередная "акция"... И почему то не идут под ОП, не спрашивают у Зеленского.

https://x.com/i/status/1817611496228114918
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28.07.2024 23:20 Відповісти
Поки що, за всю свою історію рашка не понесла жодного покарання за жоден свій злочин!!
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28.07.2024 23:22 Відповісти
«Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними» - є такий варіант, називається він «мирний план ЗЄлі і Єрмака до листопада». Доведено зривом спецоперації по затримці вагнерівців у 2019 році.
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28.07.2024 23:23 Відповісти
ну він же не Байден - сказати я ухажу ( тут треба розум мати), а як від нього здихатися ?
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28.07.2024 23:30 Відповісти
І не Єльцин, який теж так сказав. Так що старий Байден і старий Єльцин у цьому сенсі сказаного друзі-товариші.
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28.07.2024 23:34 Відповісти
так - йому діти як Єльцину ще не підкажуть , а от як вони про нього в історичному підручнику будь читати? От як їм зараз ? вони ж не марафон дивляться -впевненна .
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28.07.2024 23:38 Відповісти
Якщо вести перемовини з Китаєм, то якраз це той єдиний варіант, коли агресор залишиться не покараним.
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28.07.2024 23:38 Відповісти
"Зараз гарний час для розмови з Китаєм" - П. Клімкін.
24.07.2024.
"США та Китай можуть помножити Росію на нуль" -П. Клімкін. 18.03.2022.
-------------
П.Клімкін, колишній міністр закордонних справ України працює на зелених і зрадник?
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28.07.2024 23:57 Відповісти
1. Помножити на нуль можуть. Це факт. От тільки США та Китай по різні сторони фронту.

2. Так на перемовини зі спонсорами війни їздив колишній чи діючий міністр ЗС?

3. Слово "колишній" типу вже каже, що він не працює на нинішніх уйобків.
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29.07.2024 00:04 Відповісти
😁
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29.07.2024 00:09 Відповісти
як файно, приплів Клімкіна до зелуп, тільки от в березні 22 ще не було відомо що уйобок Сі узурпує владу та буде грати на стороні параші.
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29.07.2024 00:25 Відповісти
І в липні 2024 року не було нікому відомо, що цей китаєць узурпує владу як ти написав? Точніше було відомо тільки тобі, але не П.Клімкіну. 😁
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29.07.2024 00:36 Відповісти
довбень зелений ти ж сам навів цитату клімкіна за 18.03.2022. що там клімкін мав побачити у липні 24 тільки тобі довбню певно відомо.
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29.07.2024 12:33 Відповісти
Ну так вже сталося, що зєбіли завжди шукають хоч когось, чиї слова чи дії виправдовують їх дебілізм.

Типу: Так ми продаємо країну Китаю. Але ж Клімкін за чаркою якось казав...
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29.07.2024 00:55 Відповісти
ЗЕЗРАДНИКИ ВЖЕ ДОМЛВИЛИСЬ , за спинами громадян і військових ! ЗЕІУДА бреше і на цирлах підтанцьовує рашистам , зливаючи всі КОНТРНАСТУПИ І плани вступу в ЕС і НАТО !
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28.07.2024 23:44 Відповісти
Ти ж не лох і не тряпка якась?За шашлички теж прийдеться відповісти.
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29.07.2024 00:33 Відповісти
Як казала бородата бабуся Бєня "А в кінці завжди каса і треба платити".

І Боневтіку не слід про це забувати.
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29.07.2024 00:52 Відповісти
А чого тут бородата бабуся Беня? Життя як супермаркет, але каса попереду була сказана до Бени. Це все одно, що фразу схід сонця сказав ти і тепер завдяки тому, що ти сказав, нам щодня світить сонце😁
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29.07.2024 01:09 Відповісти
Игорь Коломойский: «Я говорил Пинчуку: «Жизнь - это супермаркет, бери что хочешь, но касса - впереди»
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29.07.2024 01:15 Відповісти
А до чого ти приплів Зеленського, якщо він сказав Пінчуку? Чи ти особисто чув, що він це сказав і Зеленському? Чи це твої вигадки і чим вони підкріплені? Я з вас в шоці, аби якесь марення, але написати. 😁
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29.07.2024 01:26 Відповісти
Тому, що це сказав головний спонсор та хозяїн блазня.
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29.07.2024 01:45 Відповісти
Тобто хрипатий піськограй буде покараний?
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29.07.2024 00:54 Відповісти
Зеленський у річницю теракту в Оленівці: Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними Джерело: Тому Вова Зеленський готуйся - шибениця тебе зачекалася за видачу азовців кацапам.

Взагалі ідея направляти підкріплення в Маріуполь нікуди не годиться, тим паче в ОПі знали що Південь буде зданий під кацапів. Військових треба було виводити з Маріуполя ще в кінці лютого, в перщі числа березня.
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29.07.2024 01:01 Відповісти
Самокрітічно
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29.07.2024 01:29 Відповісти
бла-бла-бла!
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29.07.2024 02:07 Відповісти
Так би він за "своїми" слідкував, як обіцянками сипле.
Вже всі корупціонери- хабарники-мародери покарані? З топів- рєзніков, сольський- вже сидять? Коломойський вже летить у США на зустріч з місцевою Фемідою?
Балабол пустопорожній.
Але невиправдано дорогий в бюджетному утриманні.
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29.07.2024 06:13 Відповісти
Так что, Зеленский все-таки будет сидеть за соучастие в убийстве сотен тысяч украинцев? Что ж, сам сказал, за язык никто не тянул. А "лидор" ведь не может просто так ляпнуть, тем более потужный!
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29.07.2024 07:17 Відповісти
Тебе це також стосується, зелена гнидо
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29.07.2024 08:30 Відповісти
Главное - пи@дануть пламенно и грозно, а там - хоть трава не расти..
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29.07.2024 09:12 Відповісти
так за рік ти хоч одного покарал?? пустозвон....
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29.07.2024 10:09 Відповісти
 
 