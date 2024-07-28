Зеленський у річницю теракту в Оленівці: Немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними
Президент України Володимир Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці заявив, що РФ відповідатиме за цей злочин.
Про це президент Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава держави назвав вбиство українських військовополонених в Оленівці одним із найстрашніших злочинів упродовж російської війни проти України.
"Сьогодні в Україні згадуємо про наших людей, які були вбиті російськими нелюдами в Оленівці. Один із найстрашніших російських злочинів цієї війни. Росія повинна за це відповісти і буде. І немає такого варіанту розвитку подій, через який убивці залишаться непокараними. Вічна пам'ять усім нашим людям, які були вбиті окупантами", - заявив український лідер.
Теракт в Оленівці
У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.
За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.
Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.
Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.
У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.
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https://x.com/i/status/1817611496228114918
24.07.2024.
"США та Китай можуть помножити Росію на нуль" -П. Клімкін. 18.03.2022.
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П.Клімкін, колишній міністр закордонних справ України працює на зелених і зрадник?
2. Так на перемовини зі спонсорами війни їздив колишній чи діючий міністр ЗС?
3. Слово "колишній" типу вже каже, що він не працює на нинішніх уйобків.
Типу: Так ми продаємо країну Китаю. Але ж Клімкін за чаркою якось казав...
І Боневтіку не слід про це забувати.
Взагалі ідея направляти підкріплення в Маріуполь нікуди не годиться, тим паче в ОПі знали що Південь буде зданий під кацапів. Військових треба було виводити з Маріуполя ще в кінці лютого, в перщі числа березня.
Вже всі корупціонери- хабарники-мародери покарані? З топів- рєзніков, сольський- вже сидять? Коломойський вже летить у США на зустріч з місцевою Фемідою?
Балабол пустопорожній.
Але невиправдано дорогий в бюджетному утриманні.