Прокопенко про ліквідацію начальника Оленівської колонії: Катам не вдасться прожити щасливу старість

Усі причетні до скоєння воєнних злочинів рано чи пізно відповідатимуть за все.

Про це написав командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України полковник Денис Прокопенко (Редіс), коментуючи ліквідацію начальника Оленівської колонії Євсюкова, передає Цензор.НЕТ.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны, как Украина!" Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті", - розповів він.

Прокопенко наголосив, що пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів - надважливе завдання для української держави та її силових структур.

"Світова історія знає чимало прикладів, коли катам та вбивцям не вдавалось заховатись і прожити щасливу старість. Так діють держави, що мають гідність і ставлять життя своїх громадян на перше місце.

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Ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й в тилу. Відповідальні за катування та вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому переконались.

Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53-х наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився здатен - підірвати беззбройних людей уві сні", - зазначив командир.

За словами Прокопенка, покарання усіх причетних до скоєння воєнних злочинів це складна та кропітка робота, яка може зайняти тривалий час.

"Відплата буде не миттєвою. Проте вона невідворотна. Кати відчуватимуть перманентне напруження, неспокій і страх. Мине рік, два роки або десять. Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми", - підсумував він.

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Ліквідація начальника Оленівської колонії Євсюкова

9 грудня 2024 року повідомлялось про вибух авто в окупованому Донецьку.

Згодом стало відомо, що внаслідок підриву автівки у Донецьку ліквідовано начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу, вона перебуває у лікарні у тяжкому стані. Попередньо, під дном Toyota Land Cruiser чоловіка було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

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