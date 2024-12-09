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Новини Війна
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Прокопенко про ліквідацію начальника Оленівської колонії: Катам не вдасться прожити щасливу старість

Начальника Оленівської колонії Євсюкова ліквідували в Донецьку

Усі причетні до скоєння воєнних злочинів рано чи пізно відповідатимуть за все.

Про це написав командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України полковник Денис Прокопенко (Редіс), коментуючи ліквідацію начальника Оленівської колонії Євсюкова, передає Цензор.НЕТ.

"Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны, как Украина!" Це останнє, що я почув від цього виродка. Кожне слово повернулося в тротиловому еквіваленті", - розповів він.

Начальника Оленівської колонії Євсюкова ліквідували в Донецьку

Прокопенко наголосив, що пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів - надважливе завдання для української держави та її силових структур.

"Світова історія знає чимало прикладів, коли катам та вбивцям не вдавалось заховатись і прожити щасливу старість. Так діють держави, що мають гідність і ставлять життя своїх громадян на перше місце.

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Ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й в тилу. Відповідальні за катування та вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому переконались.

Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53-х наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився здатен - підірвати беззбройних людей уві сні", - зазначив командир.

За словами Прокопенка, покарання усіх причетних до скоєння воєнних злочинів це складна та кропітка робота, яка може зайняти тривалий час.

"Відплата буде не миттєвою. Проте вона невідворотна. Кати відчуватимуть перманентне напруження, неспокій і страх. Мине рік, два роки або десять. Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми", - підсумував він.

Начальника Оленівської колонії Євсюкова ліквідували в Донецьку

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Ліквідація начальника Оленівської колонії Євсюкова

9 грудня 2024 року повідомлялось про вибух авто в окупованому Донецьку.

Згодом стало відомо, що внаслідок підриву автівки у Донецьку ліквідовано начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Також постраждала його дружина - їй відірвало ногу, вона перебуває у лікарні у тяжкому стані. Попередньо, під дном Toyota Land Cruiser чоловіка було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

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Автор: 

Донецьк (946) ліквідація (3905) Азов (775) Оленівка (19)


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Топ коментарі
+21
чудова робота.....дякую Воїне
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09.12.2024 16:27
+20
Катюзі по заслузі…
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09.12.2024 16:29
+15
Якщо живий, але без нижньої частини, то ще ліпше. Хай буде наочний експонат для співучасників.
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09.12.2024 16:49
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Правила форума Рада форумчан
чудова робота.....дякую Воїне
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09.12.2024 16:27 Відповісти
Катюзі по заслузі…
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09.12.2024 16:29 Відповісти
до Гааги не дожив - бумеранг....
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09.12.2024 16:31 Відповісти
Тільки смерть робить з кацапа адекватну людину.👍
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09.12.2024 16:34 Відповісти
ніяких апеляцій !
суд має бути справедливим та швидким

.
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09.12.2024 16:35 Відповісти
Практичної користі мало, але символічної, психологічної - багато.
Нехай кожен думає, що може стати наступним. І стане. Рано чи пізно. Кожен.
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09.12.2024 16:39 Відповісти
практичність Закону полягає не в страті якогось конкретного покидька вбивці, а у невідворотності суворого покарання всіх злочинців

хто буде наступним після цього ката, хай вороги України думають ночами та вранці, перевіряючи свою автівку на вибухівку...

.
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09.12.2024 16:59 Відповісти
Тут страта відбувається за межами зони юрисдикції правоохоронних органів України.
Тому вирок вже винесений, і апеляції не приймаються.
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09.12.2024 17:00 Відповісти
хвалити Богу, що на ТОТ немає українських суддів, а діють лише екзекутори
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09.12.2024 19:51 Відповісти
непокаране зло повертається і стає більшим...а так іншим гарний урок і це дуже практично
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09.12.2024 17:44 Відповісти
Бутусов у вас не достовірна інформація. Цей катюга живий, але у важкому стані. В окб імені калініна їм зараз опікуються
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09.12.2024 16:39 Відповісти
Якщо живий, але без нижньої частини, то ще ліпше. Хай буде наочний експонат для співучасників.
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09.12.2024 16:49 Відповісти
хай до його баби пришьють, у тієї принаймі одна нога є
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09.12.2024 17:00 Відповісти
Буде ,як у п'єсі Леся Подеревянського "Дохтори" - Тяні-толкай
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09.12.2024 17:12 Відповісти
Земляк?
ДокТМО.
И бывшее ЛТП не в Еленовке, а в Любовке находится
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09.12.2024 17:24 Відповісти
Ось така доля має спіткати кожного рашиського злочинця і колоборанта.
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09.12.2024 16:44 Відповісти
больше нєт больше такова дєрьма как євсюков
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09.12.2024 17:00 Відповісти
Радісна звістка...пітор путінський, кат нелюд у Кабздона..його шмара корчиться в муках... на своїй шкурі нелюди..холуї відчуйте зарплатню за свох злочини!! Низький уклін героям за такий чудовий теракт!!!
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09.12.2024 17:02 Відповісти
ще б кума....
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09.12.2024 17:19 Відповісти
Слава Воїнам ЗСУ
СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ РАШИЗМУ
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09.12.2024 17:23 Відповісти
Слава Азову! Люта смерть рашистським виродкам!
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09.12.2024 17:34 Відповісти
Що сталося - тішить дуже.
Але варто менше пафосу. Може, згадаємо, скільки - навіть у Львові - гордих нащадків енкаведешних розстрільників? Фразочка "Я львавянін в чітвьортам пакалєніі!"... Хтось цікавився, який відсоток квартир в центрі Львова належить Українцям? Офіційні папери кажуть, що менше 20ти...
Вчіться в ізраелитів. От вони насправді НЕ забувають.
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09.12.2024 18:02 Відповісти
Що за папери таке кажуть?)
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09.12.2024 23:03 Відповісти
Прокопенку-вірю.
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09.12.2024 18:25 Відповісти
А може він просто "слишкАм многА знАл"
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09.12.2024 18:30 Відповісти
Просто випустіть Червінського, поверніть до ГУР Бурбу і групу 'Шведа' замість коханця Гогілашвілі. І буде 'український Моссад' а не оці разові акції
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09.12.2024 20:50 Відповісти
 
 