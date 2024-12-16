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Ривненщина (1194) ГБР (2818) уклонисты (651) Ровенская область (7)

В Ривненской области правоохранитель с сообщником за $8 тыс. организовали схему переправки уклонистов в Беларусь, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю из Ривненской области и его товарищу, которые организовали схему нелегальной переправки мужчин из Украины в Беларусь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в ноябре 2024 года к правоохранителю обратилось двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Беларусь, ведь считал его более "безопасным".

За переправку правоохранитель потребовал 8 тыс. долларов США с человека. Ему должен был помогать местный житель, который тоже был хорошо знаком с пограничной местностью.

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ДБР викрило правоохоронця на організації виїзду ухилянтів до Білорусі

Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти "клиентов" из Ривного мимо всех блокпостов до одного из сел недалеко от границы. Далее мужчин до самой границы должен был перевозить его сообщник. Непосредственно переходить границу мужчины должны были самостоятельно по предоставленным указаниям.

12 декабря 2024 года правоохранитель был задержан "на горячем" после получения 8 тыс. долларов США от одного из "клиентов".

ДБР викрило правоохоронця на організації виїзду ухилянтів до Білорусі
ДБР викрило правоохоронця на організації виїзду ухилянтів до Білорусі

Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц, повторно (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества, добавили в ГБР.

ДБР викрило правоохоронця на організації виїзду ухилянтів до Білорусі
ДБР викрило правоохоронця на організації виїзду ухилянтів до Білорусі
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Топ комментарии
+5
Це ж наскільки треба було довести людей, щоб вони були б готові тікати через територію дружка пуйла і потенційне затримання фсб? Вже ж не перший випадок..
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16.12.2024 16:42
+5
Схеми будуть, поки є попит. Трохи інше питання. Нам розповідають, що кордон з бульбостаном охороняється, паркан, рів з крокодилами та замінований, що миша не проскочить.
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16.12.2024 16:52
+5
"Правоохоронець" - вже звучить, як знущання над здоровим глуздом.
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16.12.2024 17:23
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Затримані якось спокійно виглядають , руки в кишенях , ****** заблюрені і застава 242000 гривень менша чим перехід в білоруську область . питань більше чим відповідей.
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16.12.2024 16:37 Ответить
Там в тексті підозри фігурує слово "повторно". Тобто вже мабуть не вперше попалися. Знову відкупляться, тому й спокійні. А штраф моментально "відіб'ють".
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16.12.2024 17:04 Ответить
Це ж наскільки треба було довести людей, щоб вони були б готові тікати через територію дружка пуйла і потенційне затримання фсб? Вже ж не перший випадок..
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16.12.2024 16:42 Ответить
тобі не спадало на думку що це гниди, які саме туди й хотіли? такі собі поціновувачі "узького міра"?
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16.12.2024 17:11 Ответить
Може бути, але у лукачорта кордони відкриті, літаки літають і всякими обхідними шляхами можна потрапити в любу точку світу, що для звичайного українця в Україні зараз фактично неможливо. Та і туди попасти скоріш за все легше, ніж через Тису, тому і подумав про такий варіант.
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16.12.2024 17:17 Ответить
дуже великий ризик потрапити до рук кгб/фсб, інша справа коли ти умовний сирієць, якого за руку тіж кгбшники доведуть до польського/литовського кордону...
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16.12.2024 17:21 Ответить
Через територію старої бульбо-прастітутки, над якою сутєньорствує *****.

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16.12.2024 17:15 Ответить
Схеми будуть, поки є попит. Трохи інше питання. Нам розповідають, що кордон з бульбостаном охороняється, паркан, рів з крокодилами та замінований, що миша не проскочить.
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16.12.2024 16:52 Ответить
Тю!!!!!!!!! А нам же всі,починаючи з Зюзі,Наєва і закінчуючи ша-Коваленком,Світаном,Ждановим тощо,кричали,що кордон з Бульболяндією не те,що на замку....там муха картопляна не пролетить: мінні поля,доти,дзоти,траншеї,спостережні пункти....Он воно,значить,як повернулося.....
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16.12.2024 16:58 Ответить
В білорусь влітку йшов потік втікачів. Спочатку білоруси кожного довго перевіряли, в т.ч. поліграфом. Потім заманались і просто відвозили на польський кордон, якщо були гроші на квиток. У кого не було, ті сиділи в ізоляторі, поки не знайдеться спонсор з числа наступних втікачів. Що характерно - всі ці втікачі дивувались, що білоруси категорично відмовлялись від хабарів і ніколи не забирали собі нічого з речей та грошей. Побутову дрібну корупцію серед служивих лука таки поборов.

Зараз листя впало і стало важче ховатись, мабуть вже потік зменшився. Хоча, от такими схемами, за гроші звісно і без листя виберешся)) У нас корупція непереможна.
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16.12.2024 17:20 Ответить
"Правоохоронець" - вже звучить, як знущання над здоровим глуздом.
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16.12.2024 17:23 Ответить
В цій історії по любому замішана ФСБ та їх бульбафюрерскі посіпаки а підозрюваним , надається можливість вийти під заставу...??? Абсурд!
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16.12.2024 17:41 Ответить
дєнєх нєт!
дайте нам патріоти..
бо пиляться..
а купити, що, релігія не дозволяє?
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16.12.2024 18:14 Ответить
 
 