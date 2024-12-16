В Ривненской области правоохранитель с сообщником за $8 тыс. организовали схему переправки уклонистов в Беларусь, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю из Ривненской области и его товарищу, которые организовали схему нелегальной переправки мужчин из Украины в Беларусь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, в ноябре 2024 года к правоохранителю обратилось двое знакомых с желанием нелегально выехать в ЕС. Чиновник предложил им переход в Беларусь, ведь считал его более "безопасным".

За переправку правоохранитель потребовал 8 тыс. долларов США с человека. Ему должен был помогать местный житель, который тоже был хорошо знаком с пограничной местностью.

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Правоохранитель планировал на собственном авто перевезти "клиентов" из Ривного мимо всех блокпостов до одного из сел недалеко от границы. Далее мужчин до самой границы должен был перевозить его сообщник. Непосредственно переходить границу мужчины должны были самостоятельно по предоставленным указаниям.

12 декабря 2024 года правоохранитель был задержан "на горячем" после получения 8 тыс. долларов США от одного из "клиентов".





Правоохранителю и его сообщнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц, повторно (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. грн.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества, добавили в ГБР.



