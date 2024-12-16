Пограничники задержали десять нарушителей границы с помощью технических средств на Одесщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники обнаружили группу лиц на украинско-молдавской границе, которые пытались незаконно пересечь госграницу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В Подольском районе Одесской области пограничники с помощью современных технических средств обнаружили группу из десяти мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

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Как отмечается, задержанные оказались жителями Днепропетровской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Житомирской областей. Они организовали свою попытку пересечения границы через администратора телеграмм-канала, который за свои "услуги" требовал по 120 тысяч гривен с каждого клиента. Получив указания, мужчины отправились к месту сбора, откуда направлялись к границе.

Пограничники составили на задержанных протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела переданы в суд.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что активно применяют новейшие технологии для противодействия незаконной деятельности на границе.

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