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Госпогранслужба (6138) Одесская область (3375) уклонисты (651)

Пограничники задержали десять нарушителей границы с помощью технических средств на Одесщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники обнаружили группу лиц на украинско-молдавской границе, которые пытались незаконно пересечь госграницу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В Подольском районе Одесской области пограничники с помощью современных технических средств обнаружили группу из десяти мужчин, которые пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

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Как отмечается, задержанные оказались жителями Днепропетровской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Житомирской областей. Они организовали свою попытку пересечения границы через администратора телеграмм-канала, который за свои "услуги" требовал по 120 тысяч гривен с каждого клиента. Получив указания, мужчины отправились к месту сбора, откуда направлялись к границе.

Пограничники составили на задержанных протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела переданы в суд.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что активно применяют новейшие технологии для противодействия незаконной деятельности на границе.

На Одещині затримали 10 порушників кордону за допомогою технологій

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Топ комментарии
+2
Контрабас і нардепи новітні засоби нажаль не бачать
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16.12.2024 15:21
+2
А на фронті дронів не хватає, шо юсупова вон із кожи лєзєт на дрони сабіраєт
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16.12.2024 15:33
+1
Вільні люди!
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16.12.2024 15:21
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Вільні люди!
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16.12.2024 15:21 Ответить
час цих вільних вже саджати. а на зоні водити під конвоєм рити окопи
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16.12.2024 15:30 Ответить
Контрабас і нардепи новітні засоби нажаль не бачать
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16.12.2024 15:21 Ответить
"Кордон на замку" - не дивилися ті хлопці таких передач на етері....
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16.12.2024 15:23 Ответить
А на фронті дронів не хватає, шо юсупова вон із кожи лєзєт на дрони сабіраєт
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16.12.2024 15:33 Ответить
Цей фронт важливіший . Якщо всі потікають то нікого буде пхати у бусіки.
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16.12.2024 16:11 Ответить
людей ще більше не вистачає
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16.12.2024 16:15 Ответить
так, попід стіночкою, і затихли б. це було б справедливо.
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16.12.2024 17:06 Ответить
НКВД кличеш?
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17.12.2024 22:32 Ответить
Піхотне відділення . А де остальна рота ?
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16.12.2024 17:33 Ответить
Гарне поповнення для армади.
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17.12.2024 14:25 Ответить
 
 