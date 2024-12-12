РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10761 посетитель онлайн
Новости Фото Война
1 853 5

Схема переправки уклонистов за границу: задержаны два "бизнесмена", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники вместе с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с миграционной полицией и прокуратурой Львовской области разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Также смотрите: Фотоловушка пограничников обнаружила группу мужчин на границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленниками оказались 20-летний житель Яворивского района и его 25-летний сообщник. Они предлагали свои услуги за $2,5 тысячи, которые получали через криптокошельки. В пакет услуг входили подробные инструкции, маршрут движения и подвоз к границе вне официальных пунктов пропуска.

Одного из мужчин задержали с поличным вблизи границы. Ему и его сообщнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ліквідація каналу переправлення чоловіків через кордон
Ліквідація каналу переправлення чоловіків через кордон
Ліквідація каналу переправлення чоловіків через кордон
Ліквідація каналу переправлення чоловіків через кордон

Смотрите также: Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6416) уклонисты (823) Львовская область (2903)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Десяток ухилянтів, лове ціла армія кремезних, тренованих, чудово екіпірованих хлопців
показать весь комментарий
12.12.2024 13:29 Ответить
хто на що вчився
показать весь комментарий
12.12.2024 13:34 Ответить
А що є рішення суду, що то "ухилянти"? Чи аби просто потриндіти?
показать весь комментарий
12.12.2024 15:20 Ответить
Та нє, почекайте!
Кордон в нас контролюють бізнесмени чи погранці?
Це розводняк для 73%?
показать весь комментарий
12.12.2024 15:44 Ответить
А шо ТЦК?
показать весь комментарий
12.12.2024 16:45 Ответить
 
 