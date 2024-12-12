Схема переправки уклонистов за границу: задержаны два "бизнесмена", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники вместе с правоохранителями разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с миграционной полицией и прокуратурой Львовской области разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.
Злоумышленниками оказались 20-летний житель Яворивского района и его 25-летний сообщник. Они предлагали свои услуги за $2,5 тысячи, которые получали через криптокошельки. В пакет услуг входили подробные инструкции, маршрут движения и подвоз к границе вне официальных пунктов пропуска.
Одного из мужчин задержали с поличным вблизи границы. Ему и его сообщнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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