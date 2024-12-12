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Новости Фото Война
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Фотоловушка пограничников обнаружила группу мужчин на границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области благодаря фотоловушке пограничники обнаружили и задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На место нарушения сразу отправилась группа реагирования отдела пограничной службы "Шибены". Благодаря оперативным действиям и помощи служебной собаки пограничникам удалось быстро найти и задержать нарушителей.

Как отмечается, четверо мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, оказались жителями Ивано-Франковской и Черкасской областей. За попытку незаконного пересечения государственной границы на них были составлены административные материалы по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте также: Пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и позвонил спасателям: Вблизи границы задержали жителя Днепропетровщины, - ГПСУ. ФОТО

На кордоні з Румунією затримано групу чоловіків завдяки фотопастці
На кордоні з Румунією затримано групу чоловіків завдяки фотопастці

Читайте также: На границе с Польшей разоблачили псевдосупругов из Хмельницкой области, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6416) Румыния (1089) уклонисты (823)


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Топ комментарии
+6
де ж фотопастки на кордоні Сумської області , щоб ДРГ не заходило ?
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12.12.2024 12:40
+4
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12.12.2024 13:35
+3
"Нет лучше охоты, чем охота на человека."Скоро "элита",за деньги, будет охотится на так называемых "ухилянтов" в сопровождении пограничников; концы,понятное дело,в Тису.Чисто как в фильмах.
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12.12.2024 13:00
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де ж фотопастки на кордоні Сумської області , щоб ДРГ не заходило ?
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12.12.2024 12:40 Ответить
мільярди російських державних коштів, заморожених у ЄС надходили , але їх вже нема ...

а кошти на фотопастки не надходили ...
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12.12.2024 16:05 Ответить
Готова розвід-рота. Пора на захист Батьківщини.
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12.12.2024 12:51 Ответить
"Нет лучше охоты, чем охота на человека."Скоро "элита",за деньги, будет охотится на так называемых "ухилянтов" в сопровождении пограничников; концы,понятное дело,в Тису.Чисто как в фильмах.
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12.12.2024 13:00 Ответить
Готовые диверсанты для работы в тылу врага.
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12.12.2024 13:06 Ответить
А повістки до лав ЗСУ їм вручили?
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12.12.2024 13:15 Ответить
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12.12.2024 13:35 Ответить
Фотоловушка пограничников обнаружила группу мужчин на границе с Румынией, - ГПСУ. Источник: https://censor.net/ru/p3524717
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Висновок: На кордоні з Руминією водяться чоловіки. Переміщуються групами. Це дуже корисна інформація для неодружених жінок.
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12.12.2024 13:39 Ответить
які з них вояки і диверсанти коли поперлись взимку в гори в кросівках, осінніх курточках і джинсових штанцях? чергові дебіли надивились тік-току що хтось там легко попав в румунію
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12.12.2024 13:39 Ответить
Без лоха как говорится
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12.12.2024 14:11 Ответить
 
 