Фотоловушка пограничников обнаружила группу мужчин на границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области благодаря фотоловушке пограничники обнаружили и задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

На место нарушения сразу отправилась группа реагирования отдела пограничной службы "Шибены". Благодаря оперативным действиям и помощи служебной собаки пограничникам удалось быстро найти и задержать нарушителей.

Как отмечается, четверо мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, оказались жителями Ивано-Франковской и Черкасской областей. За попытку незаконного пересечения государственной границы на них были составлены административные материалы по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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