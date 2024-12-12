Фотоловушка пограничников обнаружила группу мужчин на границе с Румынией, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В Черновицкой области благодаря фотоловушке пограничники обнаружили и задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
На место нарушения сразу отправилась группа реагирования отдела пограничной службы "Шибены". Благодаря оперативным действиям и помощи служебной собаки пограничникам удалось быстро найти и задержать нарушителей.
Как отмечается, четверо мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу, оказались жителями Ивано-Франковской и Черкасской областей. За попытку незаконного пересечения государственной границы на них были составлены административные материалы по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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а кошти на фотопастки не надходили ...
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Висновок: На кордоні з Руминією водяться чоловіки. Переміщуються групами. Це дуже корисна інформація для неодружених жінок.