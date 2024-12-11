На границе с Польшей разоблачили псевдосупругов из Хмельнитчины, - ГПСУ. ФОТО

На границе с Польшей разоблачили мужчину, который заключил фиктивный брак с женщиной с инвалидностью.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пункте пропуска "Грушив" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупругов - 24-летнего мужчину и 26-летнюю женщину, оба - жители Хмельницкой области. Как стало известно, мужчина заключил брак с женщиной, которая имеет II группу инвалидности, чтобы получить возможность выехать из Украины.

По легенде, пара якобы направлялась к отцу мужчины в Польшу. До момента проверки они пытались убедить пограничников в своей "влюбленности". Однако во время беседы мужчина и женщина рассказывали противоречивые истории о знакомстве и супружеской жизни, что вызвало подозрение у правоохранителей.

Смотрите также: Пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и позвонил спасателям: У границы задержали жителя Днепропетровщины, - ГПСУ. ФОТО

Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда установили, что в действиях задержанных есть признаки уголовного преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Об этом было сообщено Национальную полицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ