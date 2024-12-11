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На границе с Польшей разоблачили псевдосупругов из Хмельнитчины, - ГПСУ. ФОТО

На границе с Польшей разоблачили мужчину, который заключил фиктивный брак с женщиной с инвалидностью.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пункте пропуска "Грушив" на границе с Польшей пограничники разоблачили псевдосупругов - 24-летнего мужчину и 26-летнюю женщину, оба - жители Хмельницкой области. Как стало известно, мужчина заключил брак с женщиной, которая имеет II группу инвалидности, чтобы получить возможность выехать из Украины.

По легенде, пара якобы направлялась к отцу мужчины в Польшу. До момента проверки они пытались убедить пограничников в своей "влюбленности". Однако во время беседы мужчина и женщина рассказывали противоречивые истории о знакомстве и супружеской жизни, что вызвало подозрение у правоохранителей.

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Оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда установили, что в действиях задержанных есть признаки уголовного преступления по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Об этом было сообщено Национальную полицию.

Хмельничанин

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6416) Польша (8408) уклонисты (823)


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Топ комментарии
+12
А якого дідька вони взагалі щось комусь розповідали? Документи в порядку? То які ще питання?
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11.12.2024 16:41
+10
Ухилянти в формі (ДПСУ) разом із іншими ухилянтами (нацпол) залякали пару і під тиском вибили признання у незаконності шлюбу хлопця, який технічно ще не може бути ухилянтом у 24 роки, але кого то гребе, треба показувати результати роботи, щоби далі залишатись на безпечному західному кордоні в теплі і ситості..
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11.12.2024 16:45
+7
Перед тем как разговаривать с пограничниками нужно обязательно перепихнуться.
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11.12.2024 16:38
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Перед тем как разговаривать с пограничниками нужно обязательно перепихнуться.
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11.12.2024 16:38 Ответить
Краще прямо при прикордонниках і начвиркати на свідоцтво щоб підтвердити його.
Але якщо оргазм не буде переконливим....
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11.12.2024 16:52 Ответить
А можно во время разговора дачи показаний.
Дескать по существу заданных мне вопросов показываю сообщаю
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11.12.2024 17:52 Ответить
"...під час бесіди чоловік та жінка розповідали суперечливі історії про знайомство та подружнє життя..." У "жены" склероз II группы, у "мужа" маразм III группы.
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11.12.2024 16:39 Ответить
А якого дідька вони взагалі щось комусь розповідали? Документи в порядку? То які ще питання?
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11.12.2024 16:41 Ответить
Ну да, "мужу" надо было ещё глухим прикинуться, а "жене"-немой. Или наоборот.
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11.12.2024 16:51 Ответить
Познайомилися і одружилися в один день. Кого це має колихати? Любов, ****, вона така! )))

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11.12.2024 17:16 Ответить
Зараз почнеться у коментах.
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11.12.2024 16:40 Ответить
Герої-патріоти але які мають бронь інвалідність старі та немічні будуть визначати місце куди цьогохлопця послати в окопи?????🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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11.12.2024 16:46 Ответить
Ухилянти в формі (ДПСУ) разом із іншими ухилянтами (нацпол) залякали пару і під тиском вибили признання у незаконності шлюбу хлопця, який технічно ще не може бути ухилянтом у 24 роки, але кого то гребе, треба показувати результати роботи, щоби далі залишатись на безпечному західному кордоні в теплі і ситості..
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11.12.2024 16:45 Ответить
А что ето вообще за поездки за границу с женой-инвалидом или те у кого трое детей? Ето какая группа у многодетных считается что он негоден даже к ограниченной службе а слепые, кривые, диабетики, туберкулезники и прочие годны к службе? А потом удивляемся намекам Запада разобраться что творится с нашей мобилизацией.
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11.12.2024 16:55 Ответить
"...Однак під час бесіди чоловік та жінка розповідали суперечливі історії про знайомство та подружнє життя..." - справжній бойовик на кордоні!
За таке бойові доплати потрібно прикордонникам вводити до зарплатні... !
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11.12.2024 17:04 Ответить
 
 