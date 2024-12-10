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Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Львівщині викрили канал незаконного переправлення через кордон

На Львовщине разоблачили организатора схемы незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Вблизи пункта пропуска "Краковец" на Львовщине задержали женщину, которая организовала канал незаконной переправки мужчин за границу и пыталась подкупить пограничника. 38-летняя львовянка предложила взятку пограничнику, но тот отказался и сообщил в компетентные органы.

Как сообщается, женщина находила клиентов через интернет и предлагала услуги переправки за границу за 7-10 тысяч долларов США. Одному из своих клиентов, 43-летнему жителю Львова, она пообещала помощь в выезде в Испанию. Из полученных 10 тысяч долларов, 7 тысяч она планировала передать пограничнику, чтобы тот "поспособствовал" незаконному пересечению границы.

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Женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу),
  • ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Мероприятия по разоблачению проводили оперативники ВСБ по 7 пограничному отряду, сотрудники УСР Львовщины, следователи Нацполиции и Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

На Львівщині викрили канал незаконного переправлення через кордон
На Львівщині викрили канал незаконного переправлення через кордон
На Львівщині викрили канал незаконного переправлення через кордон

Автор: 

Госпогранслужба (6412) уклонисты (821) Львовская область (2902)


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Топ комментарии
+4
Та то просто показуха для статистики...
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10.12.2024 17:54
+2
Так, пробиваємо чергове дно. Вони стільки підрозділів наплодять аби тільки самим не потрапити на війну. Звийчайні людолови.
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10.12.2024 18:13
+1
Попався чесний прикордонник, а скільки раз проходила взятка?
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10.12.2024 17:51
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Ось тому то і скільки утоплеників в Тисі,,,,без грошей
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10.12.2024 17:37 Ответить
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПРОКУРАТУРА У СФЕРІ. ОБОРОНИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ???👍👍👍👍👍👍
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10.12.2024 17:36 Ответить
Що мудило, сьогодні смокчеш кацапсьокого прутня вже під прапором США, вчора під французьким був?
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10.12.2024 17:51 Ответить
Привіт Чмоня,,,,як ся маєш???
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10.12.2024 17:52 Ответить
Як там іспанські Baños ? Блистять 😂
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10.12.2024 19:36 Ответить
Так, пробиваємо чергове дно. Вони стільки підрозділів наплодять аби тільки самим не потрапити на війну. Звийчайні людолови.
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10.12.2024 18:13 Ответить
Попався чесний прикордонник, а скільки раз проходила взятка?
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10.12.2024 17:51 Ответить
Та то просто показуха для статистики...
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10.12.2024 17:54 Ответить
Прикордонника переведуть на передову,-- штурмовиком.
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10.12.2024 18:57 Ответить
Перевірте статки цього "чесного" прикордонника, який заплатив значну суму хабаря, щоб попасти служити на цю митницю ,або має впливових покровителів .Живе у здоровеному особняку, якщо більше пяти років там працює на митниці, все майно записане на родичів ,хизується дорогою машиною, а впіймати лоха для галочки це в порядку норми.Можливо він сам цю мадам пригласив для співпраці і сам і підставив для власного піару і слави незайманого чесного хабарника.
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10.12.2024 20:16 Ответить
Чесний прикордонник на Львівщині .......
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10.12.2024 20:35 Ответить
Дівка-левандівка?
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10.12.2024 23:13 Ответить
 
 