Пограничники задержали организатора схемы переправки мужчин за границу на Львовщине, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Львовщине разоблачили организатора схемы незаконной переправки мужчин за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Вблизи пункта пропуска "Краковец" на Львовщине задержали женщину, которая организовала канал незаконной переправки мужчин за границу и пыталась подкупить пограничника. 38-летняя львовянка предложила взятку пограничнику, но тот отказался и сообщил в компетентные органы.

Как сообщается, женщина находила клиентов через интернет и предлагала услуги переправки за границу за 7-10 тысяч долларов США. Одному из своих клиентов, 43-летнему жителю Львова, она пообещала помощь в выезде в Испанию. Из полученных 10 тысяч долларов, 7 тысяч она планировала передать пограничнику, чтобы тот "поспособствовал" незаконному пересечению границы.

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Женщине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу),

(предоставление неправомерной выгоды служебному лицу), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Мероприятия по разоблачению проводили оперативники ВСБ по 7 пограничному отряду, сотрудники УСР Львовщины, следователи Нацполиции и Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.





