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Пробыл на дне ущелья более суток: в горах Румынии спасли уклониста из Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Румынские спасатели совместно с пограничниками вытащили из 400-метрового горного ущелья в восточных Карпатах 28-летнего украинца и его котенка. Мужчина сбежал из Украины, чтобы избежать призыва в ВСУ.

Об этом пишет АР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники Румынии нашли Владислава Дуду в ущелье глубиной 400 метров на севере Марамуреша.

У него были признаки серьезного переохлаждения, он был "мокрым и замерзшим", пишет издание.

Отмечается, что сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолета, но из-за сложных погодных условий от этих планов пришлось отказаться. Поэтому румынские спасатели добирались к нему пешком через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов по Цельсию.

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Спасательная операция, осложнявшаяся глубоким снегом, метелью и холодом, длилась 5 с половиной часов.

Когда спасатели расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котенка.

Журналисты отмечают, что украинец более суток находился в снегу на дне ущелья и согревался теплом животного, пока его не заметили румынские пограничники.

"Котик был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь", - сказал АР руководитель горной спасательной службы Марамуреша Дан Бенга.

Сам Дуда рассказал АР, что в Украине работал журналистом и покинул свой дом в Харьковской области более недели назад, чтобы избежать мобилизации в Силы обороны.

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"Что я помню, так это страх перед неизвестностью и страх не пережить эту ночь. Мой Персик спас меня. Когда мы убегали, мы боялись всех, чтобы нас не отправили обратно воевать на чужую войну", - рассказал мужчина.

Издание добавило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Марамуреше спасли более 160 украинских мужчин, еще 16 нашли мертвыми.

Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова
Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова
Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова
Пробув на дні ущелини понад добу: у горах Румунії врятували ухилянта з Харкова

Автор: 

горы (102) Румыния (1089) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+29
робіть більше бракованих мін і від охочих в тцк двері не зачинятимуться .
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09.12.2024 21:32
+25
Ще раз для тупих: статус ухилянта може присудити лише суд. Ось ці вішання ярликів журналістами, прикордонниками, поліцаями - це все самоуправство.
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09.12.2024 21:33
+23
Журналіст - "чужа віина" -- як це в"яжеться?
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09.12.2024 21:32
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Може він добре поінформований про якісь аспекти щодо організаторів війни.
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10.12.2024 15:05 Ответить
в кожного різне відношення до "ухилянтів", але коли державою завдяки 73-м відсоткам баранів керує чотириразовий ухилянт - цей хлопчина лише жертва, хоча впевнений він в 2019 році також проголосував "папріколу".
Тут тема для метрів кінематографа типу Спілберга - зняти кіно "Втеча з Країни мрій", думаю буде масштабна драма, висунуть на Оскара. Молодого хлопця в Харкові ловить ТЦК на вулиці і бусифікує, злі ТЦК-шники знущаються з кота, він втікає спасаючи пухнастого друга, пробирається крізь блокпости до Карпат, далі погоня погранців з псами, дронами, гелікоптерами, перехід кордону, падіння, ущелина, котик зігріває.. і нарешті спасіння.
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10.12.2024 10:58 Ответить
Кіт нічим не ризикував, він би на людському м'ясі дотягнув до потепління.
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10.12.2024 15:00 Ответить
Сподіваюся, він вже у списках на позбавлення громадянства.
Хай шукає собі інше суспільство. Може, в якійсь Венесуелі колись згодяться надати йому громадянство. Хоча не впевнений: такі люди нікому й задарма не потрібні.
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10.12.2024 19:53 Ответить
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