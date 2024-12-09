Пробыл на дне ущелья более суток: в горах Румынии спасли уклониста из Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Румынские спасатели совместно с пограничниками вытащили из 400-метрового горного ущелья в восточных Карпатах 28-летнего украинца и его котенка. Мужчина сбежал из Украины, чтобы избежать призыва в ВСУ.
Об этом пишет АР, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники Румынии нашли Владислава Дуду в ущелье глубиной 400 метров на севере Марамуреша.
У него были признаки серьезного переохлаждения, он был "мокрым и замерзшим", пишет издание.
Отмечается, что сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолета, но из-за сложных погодных условий от этих планов пришлось отказаться. Поэтому румынские спасатели добирались к нему пешком через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов по Цельсию.
Спасательная операция, осложнявшаяся глубоким снегом, метелью и холодом, длилась 5 с половиной часов.
Когда спасатели расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котенка.
Журналисты отмечают, что украинец более суток находился в снегу на дне ущелья и согревался теплом животного, пока его не заметили румынские пограничники.
"Котик был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь", - сказал АР руководитель горной спасательной службы Марамуреша Дан Бенга.
Сам Дуда рассказал АР, что в Украине работал журналистом и покинул свой дом в Харьковской области более недели назад, чтобы избежать мобилизации в Силы обороны.
"Что я помню, так это страх перед неизвестностью и страх не пережить эту ночь. Мой Персик спас меня. Когда мы убегали, мы боялись всех, чтобы нас не отправили обратно воевать на чужую войну", - рассказал мужчина.
Издание добавило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Марамуреше спасли более 160 украинских мужчин, еще 16 нашли мертвыми.
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Тут тема для метрів кінематографа типу Спілберга - зняти кіно "Втеча з Країни мрій", думаю буде масштабна драма, висунуть на Оскара. Молодого хлопця в Харкові ловить ТЦК на вулиці і бусифікує, злі ТЦК-шники знущаються з кота, він втікає спасаючи пухнастого друга, пробирається крізь блокпости до Карпат, далі погоня погранців з псами, дронами, гелікоптерами, перехід кордону, падіння, ущелина, котик зігріває.. і нарешті спасіння.
Хай шукає собі інше суспільство. Може, в якійсь Венесуелі колись згодяться надати йому громадянство. Хоча не впевнений: такі люди нікому й задарма не потрібні.