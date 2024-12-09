Пробыл на дне ущелья более суток: в горах Румынии спасли уклониста из Харькова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Румынские спасатели совместно с пограничниками вытащили из 400-метрового горного ущелья в восточных Карпатах 28-летнего украинца и его котенка. Мужчина сбежал из Украины, чтобы избежать призыва в ВСУ.

Об этом пишет АР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники Румынии нашли Владислава Дуду в ущелье глубиной 400 метров на севере Марамуреша.

У него были признаки серьезного переохлаждения, он был "мокрым и замерзшим", пишет издание.

Отмечается, что сначала украинца пытались эвакуировать с помощью вертолета, но из-за сложных погодных условий от этих планов пришлось отказаться. Поэтому румынские спасатели добирались к нему пешком через глубокий снег при температуре до минус 10 градусов по Цельсию.

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Спасательная операция, осложнявшаяся глубоким снегом, метелью и холодом, длилась 5 с половиной часов.

Когда спасатели расстегнули куртку Владислава, под ней нашли котенка.

Журналисты отмечают, что украинец более суток находился в снегу на дне ущелья и согревался теплом животного, пока его не заметили румынские пограничники.

"Котик был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь", - сказал АР руководитель горной спасательной службы Марамуреша Дан Бенга.

Сам Дуда рассказал АР, что в Украине работал журналистом и покинул свой дом в Харьковской области более недели назад, чтобы избежать мобилизации в Силы обороны.

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"Что я помню, так это страх перед неизвестностью и страх не пережить эту ночь. Мой Персик спас меня. Когда мы убегали, мы боялись всех, чтобы нас не отправили обратно воевать на чужую войну", - рассказал мужчина.

Издание добавило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Марамуреше спасли более 160 украинских мужчин, еще 16 нашли мертвыми.







