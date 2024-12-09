На Львовщине разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать в Польшу. ФОТО

На границе с Польшей разоблачили жителей Волыни, которые выдавали себя за супругов, чтобы незаконно выехать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда в пункте пропуска "Рава-Русская" на Львовщине обнаружили псевдосупругов - 35-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, жителей Волыни.

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Как отмечается, мужчина заключил брак с землячкой, которая имеет II группу инвалидности, и воспользовался этим для выезда за границу во время военного положения. Пара объяснила свое путешествие "закупами в Польше". При этом женщина призналась, что для нее эта поездка была первой в жизни.

После объяснений пограничников о возможных уголовных последствиях такого брака, женщина призналась, что на это ее уговорил земляк, настаивая на важности его выезда.

Оперативники направили сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Сейчас продолжается расследование.

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