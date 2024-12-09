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На Львовщине разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать в Польшу. ФОТО

На границе с Польшей разоблачили жителей Волыни, которые выдавали себя за супругов, чтобы незаконно выехать за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда в пункте пропуска "Рава-Русская" на Львовщине обнаружили псевдосупругов - 35-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, жителей Волыни.

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Как отмечается, мужчина заключил брак с землячкой, которая имеет II группу инвалидности, и воспользовался этим для выезда за границу во время военного положения. Пара объяснила свое путешествие "закупами в Польше". При этом женщина призналась, что для нее эта поездка была первой в жизни.

После объяснений пограничников о возможных уголовных последствиях такого брака, женщина призналась, что на это ее уговорил земляк, настаивая на важности его выезда.

Оперативники направили сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Сейчас продолжается расследование.

У

Смотрите также: Выдавал себя за женщину, чтобы пересечь польскую границу, - ГНСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6421) Польша (8409) супруги (13) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+33
У них що документ про одруження підроблений? На підставі яких законів прикордонники ваажають що шлюб фіктивний? З яких пір прикордонники виконують функцію суду?!
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09.12.2024 19:54
+22
Напишу правду: пограничники незаконно задержали людей, пытавшихся законно выехать за границу. Запугали женщину-инвалида, угрожая криминальным преследованием. Очевидно вымогали взятку.
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09.12.2024 20:03
+20
Что значит псевдоподружжя? В Украине запретили браки или браки с инвалидами?
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09.12.2024 19:54
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Провели слідство 😂😂😂😂😂😂
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09.12.2024 19:50 Ответить
******.
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09.12.2024 19:53 Ответить
У них що документ про одруження підроблений? На підставі яких законів прикордонники ваажають що шлюб фіктивний? З яких пір прикордонники виконують функцію суду?!
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09.12.2024 19:54 Ответить
На основании того, что не дали взятку баксов.
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09.12.2024 19:55 Ответить
Ну судя по тексту, надавили на "жену", она во всём и созналась. Неопытная
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09.12.2024 20:05 Ответить
Житель Волині був чесною людиною, на відміну від прикордонників...
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09.12.2024 21:13 Ответить
Что значит псевдоподружжя? В Украине запретили браки или браки с инвалидами?
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09.12.2024 19:54 Ответить
Золотые слова. Нет таких законов. Вы правы. Есть платная услуга брак за 1 день.
Расписывается. Заходят к нотариусу и заверяют заявления на развод. Выезжают. Она возвращается и в загсе, (детей то нет) разводится. На все про всё кладу 2 недели. Т.е баба за месяц может спасти 2 неухилянта. За год 24 человека. Накусь выкусь Украина. А что такое? Имеет право все по закону.
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09.12.2024 21:32 Ответить
В статье написано, что она первый раз в жизни выезжала. Но это не имеет значения. Да, по закону, так и должно быть. А как иначе? Незаконно все должно быть???
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09.12.2024 23:15 Ответить
Цікаво, зачепились за різницю у віці? Чи за дату реєстрації шлюбу?
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09.12.2024 19:55 Ответить
За безкарність вони зачепилися . У якій іще державі Європи така поведінка прикордонників можлива , якщо з документами все ок ?
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09.12.2024 21:01 Ответить
Я не розумію)А що визначає шлюб недійсним,якщо по документах люди одружені?)Хіба причина через яку одружується пара має значення для визнання шлюбу дійсним чи недійсним?)Цирк.
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09.12.2024 19:55 Ответить
Одружуються за гроші, кар'єру, наслідування майна, по п'яні....Тоді потрібно всі шлюби скасовувати.
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09.12.2024 20:41 Ответить
І я про те ж.Одружився з жінкою багатодітною,інвалідом,тещею...все недійсне)))якийсь сюр.А от втекти злочинцям в Лондон,Румунію,то тут прикордонники нєбділі((((
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09.12.2024 21:05 Ответить
Штам в паспорті є? То які проблеми. Чи не дали на лапу у міжнародний день українського корупціонера?
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09.12.2024 19:59 Ответить
"Після пояснень прикордонників про можливі кримінальні наслідки такого шлюбу, жінка зізналася, що на це її вмовив земляк, наполягаючи на важливості його виїзду."
---------
Дружина має бути вірною, надійною....А це якась зрадниця.)
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09.12.2024 19:59 Ответить
І не таке скажеш коли яйця заправлять в мясорубку.
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09.12.2024 20:31 Ответить
Кому заправлять? Дружині?)
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10.12.2024 02:07 Ответить
Могла показати домашнє відео з аналом,наприклад)Але мабуть і це не переконало б прикордонників))Їм головне,щоб ....навіть не знаю)))
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09.12.2024 21:07 Ответить
Напишу правду: пограничники незаконно задержали людей, пытавшихся законно выехать за границу. Запугали женщину-инвалида, угрожая криминальным преследованием. Очевидно вымогали взятку.
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09.12.2024 20:03 Ответить
Тоді "особи, що видавали себе за прикордонників", бо всі ж знають: наші прикордонники кришталево чисті і закон не порушують. Оті слуги, що з'їбалися за кордон, ен дадуть ********.
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09.12.2024 20:15 Ответить
Пораничники и ТЦК кристально честные люди. А вот судьи и прокуроры не очень. Поэтому решают те, кто честнее.
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09.12.2024 21:08 Ответить
Від безвізу та суботньої кави в Відні
до укладання шлюбу із землячкою, яка має II групу інвалідності для виїзду за кордон під час воєнного стану
- лише одна галочка в бюлетні.
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09.12.2024 20:11 Ответить
уже подумал два мужика поженились...а тут вроде все законно???)
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09.12.2024 20:18 Ответить
цікаво, де ті погранці діваються, коли зелені щури через кордон шмигають? Не бачать? А може ще й валізи підносять?
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09.12.2024 20:26 Ответить
Судячи з того що жінку поліцая з шістьма мільйонами євро у чемоданах пропустили без проблем , то дійсно що валізи підносять , бо шість мільйонів мають вагу , а дамочку зупинили аж угорці .
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09.12.2024 21:05 Ответить
В Україні відсутній закон і піськограй поклав на Конституцію те чим грав на піаніно.
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09.12.2024 20:30 Ответить
Ну насправді на піаніно він не грав. Це був обман, як і все, що він робить. Він володіє мистецтвом обману. Тому його і зробили президентом.
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09.12.2024 20:36 Ответить
Ви як взнали, що не грав? Я впевнений 100% що ялозив.
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09.12.2024 20:43 Ответить
Якби не розкололась, то не довели б. Не вистачило акторської майстерності. Тому то й поставили президентом України актора-коміка, бо вміє притворятися президентом. Хотіли виїхати і не дати заробити корупціонерам. Корупціонери такого не прощають
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09.12.2024 20:33 Ответить
При цьому жінка зізналася, що для неї ця поїздка була першою в житті, І що з цього, молодий вирішив їй зробити шлюбні мандри.
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09.12.2024 20:41 Ответить
Треба біля кожного ЗАГСу посадити по такому "спеціалісту прикордоннику" які одразу будуть через гінекологічне крісло пропускати перед видачею свідоцтва про укладання шлюбу,чи як там вони на кордоні перевіряють,щоб черги не створювати на кордонах,а інвалідів/лівих відсрочок мільйон напевно мимо них проїхав і достатьньо було тільки бамажки і усьо,бо уже оплачено.
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09.12.2024 21:19 Ответить
Вони навіть не уявляють, як їх ненавидять
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09.12.2024 23:42 Ответить
псевдопрезидент Зеленський хоче тікати з країни, як Асад, довівши тут все до ручки ?
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09.12.2024 23:50 Ответить
ОЦЕ
Біля "досягнення"
виявили... Уявляєте, виявили супер терористів, які хотіли підірвати економіку країни... ну треба медальки давати, терміново
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10.12.2024 00:05 Ответить
Ну таких махрових злочинців затримали! Позорисько. Відпустіть, нехай їдуть.
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10.12.2024 05:26 Ответить
 
 