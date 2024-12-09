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На Одесщине задержали двух беглецов и их переправителей на пути в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

В Одесской области пограничники сорвали попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На Одещині затримали двох утікачів та їхніх переправників

Пограничники Подольского отряда зафиксировали попытку незаконного пересечения приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. С помощью технических средств они обнаружили двух мужчин, жителей Кировоградской и Сумской областей, которые пытались нелегально покинуть территорию Украины.

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Как отмечается, мужчины нашли организатора через телеграм-канал и перевели ему по 5 тысяч долларов США в криптовалюте. Переправкой непосредственно занимались двое сообщников, которых также задержали пограничники. Их задача заключалась в сопровождении клиентов в Молдову.

Действия переправителей подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу"). Сообщение о преступлении уже направлено в Национальную полицию.

Что касается двух беглецов, то за попытку незаконного пересечения государственной границы на них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дела переданы в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) Молдова (1871) пограничники (1573) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+5
Незаконного? Какой закон они нарушили?
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09.12.2024 19:31
+2
Вчинили адміністративне правопорушення, - перетин кордону поза пунктом пропуску. Штраф, здається, пару сотень гривень.
До речі, про цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, згідно з яким незалежна Україна карає "ухилянтів". Зверніть увагу, коли він прийнятий. Десь тихенько на тому світі заплакав Оруелл... )))
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09.12.2024 20:11
+1
Від щастя втікали
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09.12.2024 19:26
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Від щастя втікали
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09.12.2024 19:26 Ответить
так он чо крипта растет!)))
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09.12.2024 19:29 Ответить
Незаконного? Какой закон они нарушили?
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09.12.2024 19:31 Ответить
Вчинили адміністративне правопорушення, - перетин кордону поза пунктом пропуску. Штраф, здається, пару сотень гривень.
До речі, про цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, згідно з яким незалежна Україна карає "ухилянтів". Зверніть увагу, коли він прийнятий. Десь тихенько на тому світі заплакав Оруелл... )))
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09.12.2024 20:11 Ответить
мабуть заїбались на зйомній квартирі жити.
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09.12.2024 19:42 Ответить
нащадки Бендера..
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09.12.2024 19:46 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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10.12.2024 09:07 Ответить
убоге.. та тупе... москвороте..
не знає хто такий Остап Бендер
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10.12.2024 12:50 Ответить
Кулебу с баклановим спіймали
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09.12.2024 20:38 Ответить
Переправників образу на фронт. А втікачів у центр підготовки. Чого так ? Переправники - найбільш підготовлені до "кризисних" умов !
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09.12.2024 21:56 Ответить
Утікачів!? Вони що з зони втекли? А-а, втікали з зеленого потужного концтабору, ай-яй-яй, як посміли раби втікати.
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09.12.2024 22:35 Ответить
По стопах бородатого 3.14дора дмитрука йшли? Перевіреною стежкою 😅
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09.12.2024 23:58 Ответить
 
 