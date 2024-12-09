На Одесщине задержали двух беглецов и их переправителей на пути в Молдову, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО
В Одесской области пограничники сорвали попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пограничники Подольского отряда зафиксировали попытку незаконного пересечения приднестровского сегмента украинско-молдавской границы. С помощью технических средств они обнаружили двух мужчин, жителей Кировоградской и Сумской областей, которые пытались нелегально покинуть территорию Украины.
Как отмечается, мужчины нашли организатора через телеграм-канал и перевели ему по 5 тысяч долларов США в криптовалюте. Переправкой непосредственно занимались двое сообщников, которых также задержали пограничники. Их задача заключалась в сопровождении клиентов в Молдову.
Действия переправителей подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу"). Сообщение о преступлении уже направлено в Национальную полицию.
Что касается двух беглецов, то за попытку незаконного пересечения государственной границы на них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дела переданы в суд.
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До речі, про цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, згідно з яким незалежна Україна карає "ухилянтів". Зверніть увагу, коли він прийнятий. Десь тихенько на тому світі заплакав Оруелл... )))
не знає хто такий Остап Бендер