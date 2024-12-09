УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10811 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 099 12

На Одещині затримали двох утікачів та їхніх переправників на шляху до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Одещині прикордонники зірвали спробу незаконного перетину кордону з Молдовою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На Одещині затримали двох утікачів та їхніх переправників

Прикордонники Подільського загону зафіксували спробу незаконного перетину придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. За допомогою технічних засобів вони виявили двох чоловіків, жителів Кіровоградської та Сумської областей, які намагалися нелегально залишити територію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Польщею викрили чоловіка, який видавав себе за жінку, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Як зазначається, чоловіки знайшли організатора через телеграм-канал і перевели йому по 5 тисяч доларів США в криптовалюті. Переправкою безпосередньо займалися двоє посібників, яких також затримали прикордонники. Їхнє завдання полягало у супроводі клієнтів до Молдови.

Дії пособників підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон"). Повідомлення про злочин вже направлено до Національної поліції.

Щодо двох утікачів, то за спробу незаконного перетинання державного кордону на них складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи передано до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За корупцію від початку року затримали 18 прикордонників, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) Молдова (2066) прикордонники (1095) ухилянти (888)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Незаконного? Какой закон они нарушили?
показати весь коментар
09.12.2024 19:31
+2
Вчинили адміністративне правопорушення, - перетин кордону поза пунктом пропуску. Штраф, здається, пару сотень гривень.
До речі, про цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, згідно з яким незалежна Україна карає "ухилянтів". Зверніть увагу, коли він прийнятий. Десь тихенько на тому світі заплакав Оруелл... )))
показати весь коментар
09.12.2024 20:11
+1
Від щастя втікали
показати весь коментар
09.12.2024 19:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від щастя втікали
показати весь коментар
09.12.2024 19:26 Відповісти
так он чо крипта растет!)))
показати весь коментар
09.12.2024 19:29 Відповісти
Незаконного? Какой закон они нарушили?
показати весь коментар
09.12.2024 19:31 Відповісти
Вчинили адміністративне правопорушення, - перетин кордону поза пунктом пропуску. Штраф, здається, пару сотень гривень.
До речі, про цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, згідно з яким незалежна Україна карає "ухилянтів". Зверніть увагу, коли він прийнятий. Десь тихенько на тому світі заплакав Оруелл... )))
показати весь коментар
09.12.2024 20:11 Відповісти
мабуть заїбались на зйомній квартирі жити.
показати весь коментар
09.12.2024 19:42 Відповісти
нащадки Бендера..
показати весь коментар
09.12.2024 19:46 Відповісти
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
показати весь коментар
10.12.2024 09:07 Відповісти
убоге.. та тупе... москвороте..
не знає хто такий Остап Бендер
показати весь коментар
10.12.2024 12:50 Відповісти
Кулебу с баклановим спіймали
показати весь коментар
09.12.2024 20:38 Відповісти
Переправників образу на фронт. А втікачів у центр підготовки. Чого так ? Переправники - найбільш підготовлені до "кризисних" умов !
показати весь коментар
09.12.2024 21:56 Відповісти
Утікачів!? Вони що з зони втекли? А-а, втікали з зеленого потужного концтабору, ай-яй-яй, як посміли раби втікати.
показати весь коментар
09.12.2024 22:35 Відповісти
По стопах бородатого 3.14дора дмитрука йшли? Перевіреною стежкою 😅
показати весь коментар
09.12.2024 23:58 Відповісти
 
 