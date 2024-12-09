На Одещині затримали двох утікачів та їхніх переправників на шляху до Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Одещині прикордонники зірвали спробу незаконного перетину кордону з Молдовою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Прикордонники Подільського загону зафіксували спробу незаконного перетину придністровського сегменту українсько-молдовського кордону. За допомогою технічних засобів вони виявили двох чоловіків, жителів Кіровоградської та Сумської областей, які намагалися нелегально залишити територію України.
Як зазначається, чоловіки знайшли організатора через телеграм-канал і перевели йому по 5 тисяч доларів США в криптовалюті. Переправкою безпосередньо займалися двоє посібників, яких також затримали прикордонники. Їхнє завдання полягало у супроводі клієнтів до Молдови.
Дії пособників підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон"). Повідомлення про злочин вже направлено до Національної поліції.
Щодо двох утікачів, то за спробу незаконного перетинання державного кордону на них складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Справи передано до суду.
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До речі, про цей Кодекс України про адміністративні правопорушення, згідно з яким незалежна Україна карає "ухилянтів". Зверніть увагу, коли він прийнятий. Десь тихенько на тому світі заплакав Оруелл... )))
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