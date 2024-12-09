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Новини Боротьба з корупцією
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За корупцію від початку року затримали 18 прикордонників, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Корупція у ДПСУ: у 2024 році затримано 18 прикордонників

Держприкордонслужба у Міжнародний день боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, розповіла про кількість спроб підкупу прикордонників протягом 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, було припинено майже 400 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 6,5 млн грн (у 2023 році ця сума складала 3,8 млн грн).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 1200 спроб підкупу прикордонників на суму понад 15,5 млн грн.

Корупція у ДПСУ: у 2024 році затримано 18 прикордонників

У ДПСУ зазначили, що за відмову від неправомірної вигоди існує система заохочень. Протягом року 149 прикордонників відзначено нагородами та грошовими преміями на загальну суму майже 250 тис. грн.

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"Водночас за порушення антикорупційного законодавства з початку року затримано 18 військовослужбовців ДПСУ. Зокрема за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні, з них 9 осіб причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Серед затриманих за корупцію – 1 офіцер та 17 військовослужбовців сержантського та рядового складу", - додали там.

Винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 11 прикордонників. Вироками судів накладено штрафів на суму понад 760 тис. грн, 2 військовослужбовцям призначено покарання у вигляді позбавлення волі термінами на 2 роки та 5 років (з призначенням іспитового терміну – 3 роки) відповідно.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) корупція (4682) прикордонники (1095)


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А хто випускав військовозобовязаних в батальйон МОНАКО?
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09.12.2024 12:15 Відповісти
Винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 11 прикордонників. Вироками судів накладено штрафів на суму понад 760 тис. грн, 2 військовослужбовцям призначено покарання у вигляді позбавлення волі термінами на 2 роки та 5 років (з призначенням іспитового терміну - 3 роки) відповідно.

Не сів ніхто. Українська класика.
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09.12.2024 12:17 Відповісти
А що там у справі з Суркісом, який валізами вивіз мільйони доларів та євро, солдата прикордонної служби покарали, а його командира на підвищення?
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09.12.2024 12:17 Відповісти
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09.12.2024 12:19 Відповісти
Могли затримати всіх, і десь 18 відпустити. Було б, я думаю, справедливо. Чистих там нема, як і в інших державних структурах
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09.12.2024 12:33 Відповісти
149 прикордонників отримали 250К гривень. Це менше 2К на одного - оце так стимул! Мабуть після такого будуть брати хабарі, бо за це не садять нікого, тобто ризик мінімальний. Починаєш вірити кацапам, що в нас фейкова держава, бо це яскравий приклад її відсутності. Наші прикоритні скрізь, де тільки можна соломою все вистрелили, ніякої боротьби з корупцією фактично немає, майже всі злочинці уникають покарання.
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09.12.2024 12:37 Відповісти
Хоча б не оприлюднювали ту ганебну "статистику"....Прикордонники та митники - це чорна діра,через яку йдуть не тільки мільярди награбованих бюджетних коштів,але й БРИГАДАМИ ухилянти та корупціонери усіх видів.... Оприлюдніть статистику втікачів та суми вивезених коштів, а також РЕАЛЬНО покараних керівників....а не штрафи сержантів....Яка там Європа.....
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09.12.2024 13:43 Відповісти
"за відмову від неправомірної вигоди існує система заохочень"

Тю, а чого коли мова заходить про "а от в росії контрактникам по 20 штук баксів дають підйомних", то зразу відповідь, що українець має воювати за Батьківщину, а не за гроші? Це правильно, тільки чому ж для мобілізованого і прикордонника різні моральні принципи відношення до служби Батьківщині й до грошей?

Чи може якщо цивільному ворог запропонує злити розташування позицій ЗСУ, а той відмовиться, то дадуть матеріальне заохочення?

Непогано учасники системи себе почувають. Взяв - максимум штраф і відпустили. Не взяв - матеріальне заохочення. Посполитим про таке тільки мріяти - на те й посполиті)
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09.12.2024 14:54 Відповісти
 
 