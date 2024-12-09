За корупцію від початку року затримали 18 прикордонників, - ДПСУ. ІНФОГРАФІКА

Держприкордонслужба у Міжнародний день боротьби з корупцією, який відзначають 9 грудня, розповіла про кількість спроб підкупу прикордонників протягом 2024 року.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, було припинено майже 400 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 6,5 млн грн (у 2023 році ця сума складала 3,8 млн грн).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано понад 1200 спроб підкупу прикордонників на суму понад 15,5 млн грн.

У ДПСУ зазначили, що за відмову від неправомірної вигоди існує система заохочень. Протягом року 149 прикордонників відзначено нагородами та грошовими преміями на загальну суму майже 250 тис. грн.

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"Водночас за порушення антикорупційного законодавства з початку року затримано 18 військовослужбовців ДПСУ. Зокрема за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні, з них 9 осіб причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон. Серед затриманих за корупцію – 1 офіцер та 17 військовослужбовців сержантського та рядового складу", - додали там.

Винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 11 прикордонників. Вироками судів накладено штрафів на суму понад 760 тис. грн, 2 військовослужбовцям призначено покарання у вигляді позбавлення волі термінами на 2 роки та 5 років (з призначенням іспитового терміну – 3 роки) відповідно.

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