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Новости Борьба с коррупцией
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За коррупцию с начала года задержали 18 пограничников, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Корупція у ДПСУ: у 2024 році затримано 18 прикордонників

Госпогранслужба в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, рассказала о количестве попыток подкупа пограничников в течение 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, было пресечено почти 400 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 6,5 млн грн (в 2023 году эта сумма составляла 3,8 млн грн).

С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 1200 попыток подкупа пограничников на сумму более 15,5 млн грн.

Корупція у ДПСУ: у 2024 році затримано 18 прикордонників

В ГПСУ отметили, что за отказ от неправомерной выгоды существует система поощрений. В течение года 149 пограничников отмечены наградами и денежными премиями на общую сумму почти 250 тыс. грн.

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"В то же время за нарушение антикоррупционного законодательства с начала года задержаны 18 военнослужащих ГПСУ. В частности за злоупотребление служебным положением и содействие противоправной деятельности на границе, из них 9 человек причастны к незаконной переправке лиц через государственную границу. Среди задержанных за коррупцию - 1 офицер и 17 военнослужащих сержантского и рядового состава", - добавили там.

Виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 11 пограничников. Приговорами судов наложено штрафов на сумму более 760 тыс. грн, 2 военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 2 года и 5 лет (с назначением испытательного срока - 3 года) соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За переправку через границу требовали $3 тысячи: возле Молдовы задержали 7 нарушителей. ФОТОрепортаж

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Госпогранслужба (6421) коррупция (8560) пограничники (1573)


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А хто випускав військовозобовязаних в батальйон МОНАКО?
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09.12.2024 12:15 Ответить
Винними у вчиненні корупційних правопорушень визнано 11 прикордонників. Вироками судів накладено штрафів на суму понад 760 тис. грн, 2 військовослужбовцям призначено покарання у вигляді позбавлення волі термінами на 2 роки та 5 років (з призначенням іспитового терміну - 3 роки) відповідно.

Не сів ніхто. Українська класика.
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09.12.2024 12:17 Ответить
А що там у справі з Суркісом, який валізами вивіз мільйони доларів та євро, солдата прикордонної служби покарали, а його командира на підвищення?
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09.12.2024 12:17 Ответить
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09.12.2024 12:19 Ответить
Могли затримати всіх, і десь 18 відпустити. Було б, я думаю, справедливо. Чистих там нема, як і в інших державних структурах
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09.12.2024 12:33 Ответить
149 прикордонників отримали 250К гривень. Це менше 2К на одного - оце так стимул! Мабуть після такого будуть брати хабарі, бо за це не садять нікого, тобто ризик мінімальний. Починаєш вірити кацапам, що в нас фейкова держава, бо це яскравий приклад її відсутності. Наші прикоритні скрізь, де тільки можна соломою все вистрелили, ніякої боротьби з корупцією фактично немає, майже всі злочинці уникають покарання.
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09.12.2024 12:37 Ответить
Хоча б не оприлюднювали ту ганебну "статистику"....Прикордонники та митники - це чорна діра,через яку йдуть не тільки мільярди награбованих бюджетних коштів,але й БРИГАДАМИ ухилянти та корупціонери усіх видів.... Оприлюдніть статистику втікачів та суми вивезених коштів, а також РЕАЛЬНО покараних керівників....а не штрафи сержантів....Яка там Європа.....
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09.12.2024 13:43 Ответить
"за відмову від неправомірної вигоди існує система заохочень"

Тю, а чого коли мова заходить про "а от в росії контрактникам по 20 штук баксів дають підйомних", то зразу відповідь, що українець має воювати за Батьківщину, а не за гроші? Це правильно, тільки чому ж для мобілізованого і прикордонника різні моральні принципи відношення до служби Батьківщині й до грошей?

Чи може якщо цивільному ворог запропонує злити розташування позицій ЗСУ, а той відмовиться, то дадуть матеріальне заохочення?

Непогано учасники системи себе почувають. Взяв - максимум штраф і відпустили. Не взяв - матеріальне заохочення. Посполитим про таке тільки мріяти - на те й посполиті)
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09.12.2024 14:54 Ответить
 
 