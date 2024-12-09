За коррупцию с начала года задержали 18 пограничников, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА

Госпогранслужба в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, рассказала о количестве попыток подкупа пограничников в течение 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, было пресечено почти 400 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 6,5 млн грн (в 2023 году эта сумма составляла 3,8 млн грн).

С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 1200 попыток подкупа пограничников на сумму более 15,5 млн грн.

В ГПСУ отметили, что за отказ от неправомерной выгоды существует система поощрений. В течение года 149 пограничников отмечены наградами и денежными премиями на общую сумму почти 250 тыс. грн.

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"В то же время за нарушение антикоррупционного законодательства с начала года задержаны 18 военнослужащих ГПСУ. В частности за злоупотребление служебным положением и содействие противоправной деятельности на границе, из них 9 человек причастны к незаконной переправке лиц через государственную границу. Среди задержанных за коррупцию - 1 офицер и 17 военнослужащих сержантского и рядового состава", - добавили там.

Виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 11 пограничников. Приговорами судов наложено штрафов на сумму более 760 тыс. грн, 2 военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 2 года и 5 лет (с назначением испытательного срока - 3 года) соответственно.

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