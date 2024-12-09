За коррупцию с начала года задержали 18 пограничников, - ГПСУ. ИНФОГРАФИКА
Госпогранслужба в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, рассказала о количестве попыток подкупа пограничников в течение 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, было пресечено почти 400 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 6,5 млн грн (в 2023 году эта сумма составляла 3,8 млн грн).
С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано более 1200 попыток подкупа пограничников на сумму более 15,5 млн грн.
В ГПСУ отметили, что за отказ от неправомерной выгоды существует система поощрений. В течение года 149 пограничников отмечены наградами и денежными премиями на общую сумму почти 250 тыс. грн.
"В то же время за нарушение антикоррупционного законодательства с начала года задержаны 18 военнослужащих ГПСУ. В частности за злоупотребление служебным положением и содействие противоправной деятельности на границе, из них 9 человек причастны к незаконной переправке лиц через государственную границу. Среди задержанных за коррупцию - 1 офицер и 17 военнослужащих сержантского и рядового состава", - добавили там.
Виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 11 пограничников. Приговорами судов наложено штрафов на сумму более 760 тыс. грн, 2 военнослужащим назначено наказание в виде лишения свободы сроками на 2 года и 5 лет (с назначением испытательного срока - 3 года) соответственно.
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Не сів ніхто. Українська класика.
Тю, а чого коли мова заходить про "а от в росії контрактникам по 20 штук баксів дають підйомних", то зразу відповідь, що українець має воювати за Батьківщину, а не за гроші? Це правильно, тільки чому ж для мобілізованого і прикордонника різні моральні принципи відношення до служби Батьківщині й до грошей?
Чи може якщо цивільному ворог запропонує злити розташування позицій ЗСУ, а той відмовиться, то дадуть матеріальне заохочення?
Непогано учасники системи себе почувають. Взяв - максимум штраф і відпустили. Не взяв - матеріальне заохочення. Посполитим про таке тільки мріяти - на те й посполиті)